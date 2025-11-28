本土企業挺偏鄉！全聯連開三店落在「採買荒漠」區 行動超市車也啟動

全聯加速推進偏鄉展店策略，從屏東到嘉義陸續插旗缺乏採買機能的鄉鎮。屏東崁頂「崁頂中正」門市28日試營運，嘉義鹿草「鹿草國中」門市也將於年底登場，屏東車城「車城中山」門市則已於今年6月率先啟用。這些過去採購生活用品多須跨鄉鎮奔波，其中崁頂更因30年未有大型市場，被形容為「採買荒漠」。全聯近年將展店策略延伸至偏鄉，被地方視為生活便利性的大幅提升，亦展現本土企業回應民生需求的投入決心。

全聯深化偏鄉布局，秉持「全民超市」使命積極展店，將服務觸角延伸至全台各鄉鎮市。屏東縣崁頂鄉「崁頂中正」門市預計12月3日正式開幕，成為當地首家連鎖超市，亦為全聯偏鄉展店策略的重要案例。

屏東縣崁頂鄉過去30年來無大型傳統菜市場，更無連鎖超市，居民採買多仰賴前往東港或潮州，往返不便，在崁頂鄉長廖國富積極洽談下，全聯首度進駐崁頂鄉，成為當地第一家連鎖超市，全聯以向鄉公所租地自建方式，打造兩層樓、總計約370坪的「崁頂中正」門市，販售生鮮蔬果、精肉鮮魚、民生用品、食品零食等多元品項，更設有小農直採專區，販售超過60款品項，讓居民不必遠行即可輕鬆採買，同時支持台灣友善耕作農業。

崁頂鄉長廖國富表示，全聯進駐崁頂的計劃得來不易，過去的崁頂數十年如一日，如今全聯願意展店在崁頂，推動鄉親生活便利性的大躍進，未來期許崁頂鄉親可以在自鄉的全聯購買生活用品之外，也藉此帶動地域性經濟提升，讓崁頂的未來有更多企業願意進駐。

不只屏東，全聯也聽見偏鄉長輩與居民的期待。被稱為「老人村」的嘉義鹿草鄉，即將迎來第一家全聯。「鹿草國中」門市預計今年底正式開幕，源自當地鄉長於媒體報導中一句「許願有一間全聯」，而後全聯主動聯繫，歷經兩年多努力，打造1樓逾250坪的門市服務居民；此外，另一偏鄉據點、約260坪的「車城中山」門市也在今年6月初開幕，已成為居民日常採買新基地。