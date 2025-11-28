沒有對白的舞台劇 秋天藝術節「仁慈小酒館」用靈魂歌聲重塑希臘悲劇
一齣沒有對白的舞台劇，卻能憑著肢體、光影、聲響與音樂傳達最深沉的情感、取得跨族群的感動。阿爾巴尼亞裔導演馬里奧·貝努西(Mario Banushi)執導的「仁慈小酒館」，今天於北藝中心藍盒子登場。貝努西表示，這是一齣靈魂根植於阿爾巴尼亞地拉那街區的演出，「我期待與台灣觀眾相遇。請不要抱著理解的企圖而來——會發生的，就會發生；會感受到的，就讓它被感受。」
貝努西1998年出生於阿爾巴尼亞，6歲移居希臘，畢業於雅典音樂學院戲劇系。26歲即成為歐洲劇場界最受矚目的新星之一，成為代表希臘戲劇的嶄新面貌。「仁慈小酒館」靈感源於他目睹姐姐和繼母哀悼父親去世的親身經歷。全劇無一句對白，敘事結構主要由希臘國寶級民俗歌手薩維娜·揚納圖（Savina Yannatou）的空靈歌聲推動。
揚納圖以一首阿爾巴尼亞搖籃曲開場，隨後即興演唱，以劇中人物的身份演繹出令人動容的哀歌。貝努西將父親生前經營的小酒館意象帶到世界各地劇場，以一場無對白的告別儀式直面失去與哀悼。作品將巴爾幹民間儀式、宗教意象、希臘悲劇元素交織，以當代表現手法重新詮釋死亡、失落與家庭。光影、霓虹燈與音樂層層堆疊，肢體動作在靜謐與狂烈間切換，營造出神秘、詩意又令人屏息的氛圍。
貝努西坦言，創作深植於自身阿爾巴尼亞根源與移民身份，「我把傳統歌曲、文化與家族記憶融入作品，也呼應更普世的家庭與哀悼主題。」
「仁慈小酒館」舞台靈感來自導演奶奶家的白瓷浴室——洗衣機、蹲式馬桶等極具巴爾幹風情的日常物件，使劇作帶著濃厚生活氣息；舞台上的空椅子象徵父親位置的永恆空缺，也承載著家庭連結的力量。
貝努西表示，浴室是一個極度私密又充滿象徵性的場域，「我們在那裡最為赤裸——不只身體，也包含情感。因此它象徵著轉化與重生。」在這個空間裡，繼母與姊妹以身體語言展現人類最原始的需求：進食、淨身、排泄、傷害、撫慰，也在無聲之中承載對亡父的思念。
「我正在用巴爾幹視角審視希臘認同。」巴努西指出，他想以當代形式重塑希臘悲劇，並將移民經驗以及巴爾幹半島的古老儀式融入其中，「想要理解這些悲劇，就必須以我們今天所見所感的方式，探討死亡和家庭失落等主題。」他受邀在台灣駐館一個月，「我看見我們與這片遙遠土地上的人們有多麼不同，卻又在根本上如此相似。」
●2025秋天藝術節壓軸作「仁慈小酒館」將於11月28日至30日，在台北表演藝術中心藍盒子首演。「仁慈小酒館」，自2023年雅典首演以來已巡演歐洲多國，場場完售，在台灣票房也接近完售。
