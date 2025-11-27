肯德基「草莓奶油比司吉」回來了！「聖誕巨大桶」全台限量1萬個

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基「聖誕首爾巨大桶」限時限量開賣。圖／肯德基提供
肯德基「聖誕首爾巨大桶」限時限量開賣。圖／肯德基提供

繼去年推出「聖誕巨大桶－東京篇」之後，肯德基今年以韓國首爾為主題，推出「聖誕首爾巨大桶」，內含冬季限定的雪花乳酪脆雞、奇巧可可流心三重奏蛋撻、草莓奶油比司吉等多款餐點，全台限量10,000組。

「聖誕首爾巨大桶」今年以 K-XMAS為主題，外盒採用韓系時尚視覺，呈現禮物盒般的層層驚喜。內容則是匯集冬季限定的新品，包括「雪花乳酪脆雞」、攜手KITKAT的聯名甜點「奇巧可可流心三重奏蛋撻」以及「草莓奶油比司吉」，還有咔啦脆雞、原味蛋撻、黃金超蝦塊與鱈魚圈圈。其中「雪花乳酪脆雞」以咔啦脆雞為基底，輕灑細緻如雪的乳酪粉，增添微鹹奶香；「奇巧可可流心三重奏蛋撻」則是集結蛋撻與KITKAT可可的濃郁滋味，帶來豐富口感。至於限時回歸的「草莓奶油比司吉」，將經典比司吉搭配草莓奶油雙醬，具有酸甜的幸福感。

「聖誕首爾巨大桶」自12月2日至1月12日期間限時販售，全台限量10,000組，即日起可於PK 雙饗卡APP搶先預購。除此之外，針對季節限定產品，還有「雪花乳酪脆雞XL全明星餐」、「奇巧可可流心三重奏蛋撻禮盒」等不同品項可供選擇。

肯德基攜手KITKAT推出全新「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，還有「草莓奶油比司吉」限時回歸。圖／肯德基提供
肯德基攜手KITKAT推出全新「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，還有「草莓奶油比司吉」限時回歸。圖／肯德基提供

