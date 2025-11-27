台中大魯閣新時代聖誕檔期12月3日登場 小米等新品牌進駐

迎接一年中最溫馨的聖誕節，大魯閣（1432）旗下台中新時代購物中心，聖誕檔期「Holiday Cheer」將自12月3日至1月5日登場，全館櫃位同步祭出滿額贈、會員專屬回饋與節慶活動等多重驚喜。

期間更推出「聖誕傳遞『信』福」限定活動，民眾於館內領取專屬明信片，填寫收件等資訊後，由大魯閣新時代代為寄出，將滿滿祝福傳遞給親朋好友，完成寄件者還可參加抽獎，有機會抽中萬元免單，為節日增添驚喜與期待。

今年館內最大亮點─擁有全台中室內最高的聖誕樹，已於11月下旬在1樓中庭廣場閃亮登場，現場造景更是結合可愛的企鵝郵差與卡在樹上的聖誕老人，營造逗趣又溫馨的氛圍，吸引眾多民眾駐足拍照打卡。活動期間只要上傳聖誕樹的照片至社群平台，就可以參加Dyson吹風機的抽獎活動，一起歡度繽紛耶誕。

大魯閣新時代購物中心店長廖志軒表示，今年聖誕檔期以「傳遞幸福」為主題，號召會員共同參與「公益募款計畫」，本次活動匯集全民愛心與商場資源，公益投入將近35萬元，成為最暖心的歲末祝福。

檔期期間捐款300元，即可獲得「曼麗點數100點、知名品牌餐券及保齡球體驗」三重好禮，所有善款將全數捐贈給「光音育幼院」，支持院童生活照護與教育需求。

為讓愛心不止於捐款，大魯閣新時代更以實際行動邀請院生一同歡聚聖誕，享用美味佳餚的同時也體驗館內多項娛樂設施，讓孩子們在歡笑與祝福中度過溫馨佳節。

為迎接歲末檔期與全新年度，大魯閣新時代購物中心持續優化館內品牌，陸續將迎來多個話題新櫃進駐，包括專門提供實用、質感生活用品的日本品牌「MUJI無印良品」、主打智慧生活科技的「小米專賣店」、台中知名餐飲集團—森森燒肉旗下品牌「鉄鮮森」，以及互動感十足、吸引年輕族群的餐廳「夢饗STAGE」。

此外，12月19日至1月19日1樓中庭廣場也獨家推出限定的「線條小狗快閃Pop-up store」，可愛的角色造型與聖誕布景，為中庭注入滿滿療癒感，吸引眾多粉絲朝聖，成為年末熱門話題。