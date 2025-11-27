全台首發Global Mall 桃園A19造300坪「B.Duck城市樂園」可愛亮相

最歡樂的小鴨樂園現身桃園市！Global Mall桃園A19打造300坪「B.Duck城市樂園」，不僅是台灣首發亮相，更是全球巡迴第三站，特別祭出兩大高達6米、揚起燦爛笑容的超大型小黃鴨打卡地標，搭配六大遊樂設施與四大遊戲攤位讓民眾盡情挑戰、大展身手，豐富內容陪伴大小朋友沉浸在充滿歡笑聲的夢幻國度。

樂園內結合法國、荷蘭、美國西部特色景點，宛如踏入一場令人驚豔的環遊世界之旅。入園遊客可先至B.Duck城市樂園服務台領取「B.Duck打卡護照」，體驗樂園設施並完成線上任務，集滿勳章即可兌換多款「B.Duck小黃鴨精美好禮」。

憑「B.Duck城市樂園」票根還能享Global Mall桃園A19消費優惠，精選近40家品牌力推指定品項8折起、消費現折與美味餐點免費贈超值優惠；即日起至11月30日指定鄰里里民加碼享回饋，憑iMall會員卡與身分證兌150元購物金（治裝金100元、美食金50元），以及B.Duck城市樂園300元票價放大升級至500元，樂享玩樂金放大術，且周一至周四不限金額發票再享全日免費停車。

誕生於2005年的B.Duck小黃鴨擁有明亮的雙眼與燦爛自在的笑容，黃色招牌外型廣受各年齡層喜愛，軟萌模樣具備治癒人心的力量，不僅在無數個浴缸裡陪伴孩子們度過歡笑的沐浴時光，更是圍繞在生活周遭療癒心靈的好夥伴，不斷用溫暖黃色萌萌的身影為日常生活注入驚喜，如今茁壯成為環球世界的歡樂小黃鴨，讓回憶成為一座真實、立體、沉浸其中的夢幻國度，邀請所有大小朋友一起喚醒心中純真的童年笑容，踏入「B.Duck城市樂園」展開心的冒險旅程。

Global Mall桃園A19首度引進來自香港、風靡全球的「B.Duck城市樂園」，不僅是全台首次亮相，更是繼馬來西亞、泰國後全球巡迴第三站，精心打造300坪遊樂場，入口處還有2座高達6米超大型小黃鴨打卡地標，建造一座屬於大家的快樂宇宙。

樂園內規劃六大遊樂亮點，其中三項融入異國風情特色，一秒飛往國外展開迷你旅程，像是「風車蹦床」高掛巨型七彩風車，扇葉隨風轉動瀰漫著荷蘭愜意氣息，在蹦床上盡情跳躍，每次騰空都像能觸碰到天空，釋放內心快樂能量；搭乘「牛仔很忙」化身西部牛仔，感受奔馳在西部荒野的刺激感，聳立的巨大型仙人掌搭配飛車上升、下降與旋轉，盡情散發快樂荷爾蒙，感受刺激與冒險樂趣；登上「浪漫巴黎」軌道列車穿梭在巴黎鐵塔下，微風吹拂宛如置身在塞納河畔般悠哉，沉浸法式浪漫情懷，不僅好拍也很好玩，是造訪B.Duck城市樂園必打卡的亮點遊樂設施。

其他亮點設施同樣精彩，旋轉木馬「環球之旅」是大小朋友環遊世界的飛行夥伴，為城市樂園展開夢幻序幕，「浴室大作戰」瞬間回到小時候最熟悉的浴室澡盆，在五彩泡泡與沐浴玩具包圍下，來場酣暢淋漓的噴球對決，重溫最純粹的童趣時光，最後「搖搖樂秋千」輕盈擺盪在空中劃出快樂的微笑弧線，適合細細品味這趟旅程的甜蜜餘韻。