快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

遠東巨城周年慶起跑、新竹人全出動了 首日業績衝6.3億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東巨城購物中心最強周年慶27日壓軸登場，首日衝6.3億元。遠東巨城/提供
遠東巨城購物中心最強周年慶27日壓軸登場，首日衝6.3億元。遠東巨城/提供

Big City遠東巨城購物中心周年慶27日正式點燃戰火，一早尚未10點，停車場入口已湧現車潮、排隊人龍不斷延伸，開門瞬間人潮秒湧入場，現場熱鬧非凡。首日整體展現驚人氣勢，交出6.3億元亮眼成績，較去年同期成長5 %(含遠東SOGO百貨新竹店)。全館人潮從早到晚絡繹不絕，再次印證「新竹人不是在巨城，就是在前往巨城的路上」的都市傳說。

首日VIP火力全開，不少消費者在活動前就鎖定心儀品項，開門後迅速進場、精準購買。獨享消費累計滿8萬、18萬、50萬送仟元、萬元購物金，再度成為搶兌亮點，兌換速度明顯加快。高消費客層同樣積極現身，智能家電、休閒時尚，依舊是最受鎖定的目標品項。此外，巨城周年慶的跨日滿額贈購物金搭配全館及指定樓層、指定業種的加碼回饋，消費者最高能回饋20%，有感優惠，活動一路旺到閉店前仍維持熱烈兌換熱度。

遠東巨城購物中心表示，精打細算的消費者一早七點排隊搶頭香，家電年度最高回饋單筆破80萬刷起來，成家所需的智能大小型家電如電視、冰箱、洗脫烘機，集雅社開店不到1小時已突破千萬業績；接近尾牙節慶也出現百萬刷手購入iPhone 17，同樣賣破千萬，家電3C整體業績較去年同期強勢成長近3%。天氣漸冷加上旅遊熱潮持續，戶外機能配件及時尚潮流服飾熱賣，整體服飾旗艦業績較去年同期雙位數成長。

此外，吉祥物阿Mall及Mall妹化身超實用來店禮，首日3,000份筆袋折疊椅大受好評，接下來11天，每天一款，天天有得換。活動期間加入 LINE 官方帳號並完成綁定巨城 APP 會員，單筆消費滿額3,000元即可獲得百元電子購物抵用券。除主檔優惠外，各大品牌也同步祭出加碼折扣與獨家組合。年度最強檔期人潮、買氣同步看增，預期後續假日將迎來另一波高峰。

消費 家電 活動

延伸閱讀

來店禮引爆人潮 新竹SOGO周年慶首日業績飆新高

11小時騎到沒油 新竹失智翁機車繞行百里到桃園

新竹關西清晨10.5度低溫！周末放晴回暖 下周北部又轉冷

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

相關新聞

且吃且珍惜！牛排連鎖餐廳「傑克兄弟」台中、高雄分店 傳出尋求頂讓

知名牛排連鎖餐廳傑克兄弟（Jack Brothers）牛排館全台有台北信義店、高雄愛河店與台中公益店共3家分店，目前都正...

歷時十年打造的圖書館！嘉柏麗香奈兒空間進駐上海當代藝術博物館

歷經一年半的的整修後，位於上海當代藝術博物館（Power Station of Art，簡稱PSA）三樓的嘉柏麗香奈兒空...

海瑞溫斯頓婚嫁珠寶與頂級腕表推薦 閃耀火光為柔美浪漫定格

鑽石常以珍貴、稀有、光芒成為人們定情婚嫁時的風格首選，更因為不同鑽石的克拉數、切割與鑲嵌型態，見證了每段關係的獨一無二。...

好市多「黑色購物週」Day 5終於出現黃金、Mac優惠！食品類瞄準飲控族

好市多「黑色購物週」即將進入高潮尾聲，第5天優惠稍早搶先公開！往年都會有的黃金、Apple商品優惠終於登場，雖不是最熱門...

小小的閃亮滿滿的季節感！蝴蝶、胡桃鉗、鏤空花窗捕捉最美的冬天感

輕奢飾品迎接冬季推出饒富季節情感的設計。Pandora推出2025 Timeless蝶舞流光系列，以925純銀、藍色寶...

AirPods Pro 3實測 降噪效果更強更自然 首搭心率監測功能 單次續航大升級

Apple秋季發表會首亮相的AirPods Pro 3近日終於在台上市，距離上一代產品發布相隔3年，此次更新不僅以全新聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。