璀璨「星誕」登場！高雄日航酒店化身冬季聖誕禮物盒

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
迎接冬季聖誕跨年旅遊潮，高雄日航酒店今年以「日航星誕」為主題，將酒店化為一份精心包裝的冬日禮物。業者提供
迎接冬季聖誕跨年旅遊潮，高雄日航酒店今年以「日航星誕」為主題，將酒店化為一份精心包裝的冬日禮物，即日起至2026年2月22日止，酒店邀請旅客入住，體驗這份獻給城市與旅人的聖誕祝福。

高雄日航酒店指出，從中央公園高雄聖誕生活節、高雄流行音樂中心的聖誕趴，到城市街區的冬季燈飾，整座城市瀰漫濃厚節慶氣息。該酒店今年以「日航星誕」為主題，將酒店化為一份精心包裝的冬日禮物，與城市冬季活動相互輝映。

從戶外3米高的大型聖誕花圈、酒店周邊路樹聖誕燈火點綴，營造出彷彿迷你六本木之丘的唯美場景；而酒店大廳5米高的聖誕樹以蝴蝶結緞帶與禮物盒及聖誕裝飾層層堆疊，每個轉角都藏著節慶驚喜。

酒店二樓SERENA全日餐廳前更設置聖誕小鹿限定造景，與歐風皇室座椅，就連行李推車也穿戴上夢幻蝴蝶結裝飾，每一處細節都在訴說著星誕的美好故事，讓旅客從踏入酒店的第一刻起，便沉浸於如禮物般被精心包裝的冬日氛圍之中。

另外，延續日式職人工藝與甜點美學，西點行政主廚劉靖晟(Nicholas Liu)以經典聖誕意象為靈感，打造冬季限定的聖誕嘉年華系列甜點。主廚歷時一年籌備，打造等比例縮小版巧克力工藝旋轉木馬，並將雪橇、聖誕老人靴、麋鹿等節慶元素化作甜點藝術品，為賓客帶來宛如走進冬季樂園的節慶儀式感。

「巧克力旋轉木馬」以巧克力為核心，結合榛果、杏仁與開心果等堅果層層堆疊，精緻的手工技藝，以及馥郁的堅果香氣，彷彿冬日中一座可品嘗的夢幻樂園；呼應日本聖誕的傳統，同步獻上「四葉乳霜草莓之心蛋糕」，以新鮮草莓與綿密乳霜交織，紅與白的配色象徵「めでたい（值得慶賀）」之意，獻上最純粹的冬日幸福滋味。

