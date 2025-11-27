快訊

且吃且珍惜！牛排連鎖餐廳「傑克兄弟」台中、高雄分店 傳出尋求頂讓

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
傑克兄弟主打濕式熟成牛排。圖／摘自傑克兄弟牛排館臺中公益店粉絲團
傑克兄弟主打濕式熟成牛排。圖／摘自傑克兄弟牛排館臺中公益店粉絲團

知名牛排連鎖餐廳傑克兄弟（Jack Brothers）牛排館全台有台北信義店、高雄愛河店與台中公益店共3家分店，目前都正常營業，但在臉書店面頂讓、出租相關社團，卻出現高雄愛河店與台中公益店正尋求頂讓的貼文。

雖然相關貼文並未在文字敘述上出現「傑克兄弟」品牌，但搭配貼文的照片，的確是該品牌店內擺設，在餐廳外觀的照片上，也看得到掛著「Jack Brothers」招牌的門面；也有粉絲在傑克兄弟牛排館高雄店FB粉絲團留言詢問，「請問高雄店要關了嗎？」

傑克兄弟牛排館主打最佳天數濕式熟成美國牛肉；根據該品牌官網，傑克兄弟牛排館是台灣最大冷藏牛肉使用量的專業牛排館之一，也是國內極少數有販售慢烤頂級肋眼牛排（Slow-Roasted Prime Rib）的牛排館。餐廳走美式懷舊家庭餐廳路線，播放美國60~90年代經典金曲，除各式牛排外，也供應各式美味開胃菜、搭酒小點、海鮮、漢堡、燉飯、手工自製經典美式甜點、復古懷舊奶昔等。

傑克兄弟牛排館也曾經在竹北開設分店，擁有不少竹北在地粉絲，但竹北店已在2021年7月25日結束營業。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

FB出現傑克兄弟牛排館台中公益店尋求頂讓的貼文。圖／摘自FB
FB出現傑克兄弟牛排館台中公益店尋求頂讓的貼文。圖／摘自FB
傑克兄弟牛排館臺中公益店位於南屯區公益路二段。圖／摘自傑克兄弟牛排館臺中公益店粉絲團
傑克兄弟牛排館臺中公益店位於南屯區公益路二段。圖／摘自傑克兄弟牛排館臺中公益店粉絲團
有紛絲在傑克兄弟牛排館高雄店FB粉絲團留言詢問，「請問高雄店要關了嗎？」圖／傑克兄弟牛排館高雄店粉絲團
有紛絲在傑克兄弟牛排館高雄店FB粉絲團留言詢問，「請問高雄店要關了嗎？」圖／傑克兄弟牛排館高雄店粉絲團
FB出現傑克兄弟牛排館高雄愛河店尋求頂讓的貼文。圖／摘自FB
FB出現傑克兄弟牛排館高雄愛河店尋求頂讓的貼文。圖／摘自FB

牛排 兄弟 餐廳

