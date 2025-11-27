歷時十年打造的圖書館！嘉柏麗香奈兒空間進駐上海當代藝術博物館

歷經一年半的的整修後，位於上海當代藝術博物館（Power Station of Art，簡稱PSA）三樓的嘉柏麗香奈兒空間（Espace Gabrielle Chanel）於2025年11月25日正式向公眾開放。

這個空間匯聚圖書館、劇場、設計展覽空間、休閒平台四項新功能，此次空間的落成，緣起於香奈兒（CHANEL）與上海當代藝術博物館在2024年締結的長期戰略合作關係。嘉柏麗香奈兒空間的核心，無疑是中國首個面向公眾開放的當代藝術圖書館，總面積為1700平方米，由日本著名建築師阪本一成設計，從設計到實現歷時十年；建築師受到拓撲學中對連續性的思考所啟發，將閱讀轉化為一場連續而沈浸的空間漫遊。

圖書館藏有逾五萬冊書籍及有聲讀物，其中一萬餘冊現已向公眾開放。館藏涵蓋藝術、設計、建築與社會科學領域，將持續推動塑造全球文化的思想共鳴。同時，位於圖書館二樓的「中國當代藝術文獻」綜合空間，也將致力於與當代藝術家、國際策展人和學者深度合作，系統梳理並活化中國當代藝術實踐的發展脈絡，珍藏史料。

嘉柏麗香奈兒空間還將啟動一個可容納300個坐席的公共劇場，作為表演藝術、影像裝置和聲音實驗等多元創意表達的平台，並將透過股種不同的公共藝術企劃活動與在地社群連建立連結。全新升級的設計中心（psD）則將為前瞻創意與跨學科實踐提供舞臺。擁有黃浦江全景視野的臨江休閒平臺亦對外開放，提供休憩空間。

「嘉柏麗香奈兒空間印證了香奈兒對藝術的堅定承諾。它生動地踐行著香奈兒女士的信念：藝術與文化是日常生活中不可或缺的部分。」香奈兒藝術、文化與傳承總裁Yana Peel在此空間揭幕之際解說香奈兒文化基金（CHANEL Culture Fund）對於啟動中國首個專注於當代藝術的公共圖書館的努力。事實上，香奈兒文化基金在亞洲開展的首個專案「新文化製作人」，就是2021年7月開始於上海當代藝術博物館啟動的，至今已進入第三季，聚焦「工藝再興」、「活性建築」以及「劇場」三個不同主題，推動創新理念與新興實踐在這些領域的發展。