疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

歷時十年打造的圖書館！嘉柏麗香奈兒空間進駐上海當代藝術博物館

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
嘉柏麗香奈兒空間於上海當代藝術博物館正式揭幕。圖／香奈兒提供
嘉柏麗香奈兒空間於上海當代藝術博物館正式揭幕。圖／香奈兒提供

歷經一年半的的整修後，位於上海當代藝術博物館（Power Station of Art，簡稱PSA）三樓的嘉柏麗香奈兒空間（Espace Gabrielle Chanel）於2025年11月25日正式向公眾開放。

這個空間匯聚圖書館、劇場、設計展覽空間、休閒平台四項新功能，此次空間的落成，緣起於香奈兒（CHANEL）與上海當代藝術博物館在2024年締結的長期戰略合作關係。嘉柏麗香奈兒空間的核心，無疑是中國首個面向公眾開放的當代藝術圖書館，總面積為1700平方米，由日本著名建築師阪本一成設計，從設計到實現歷時十年；建築師受到拓撲學中對連續性的思考所啟發，將閱讀轉化為一場連續而沈浸的空間漫遊。

圖書館藏有逾五萬冊書籍及有聲讀物，其中一萬餘冊現已向公眾開放。館藏涵蓋藝術、設計、建築與社會科學領域，將持續推動塑造全球文化的思想共鳴。同時，位於圖書館二樓的「中國當代藝術文獻」綜合空間，也將致力於與當代藝術家、國際策展人和學者深度合作，系統梳理並活化中國當代藝術實踐的發展脈絡，珍藏史料。

嘉柏麗香奈兒空間還將啟動一個可容納300個坐席的公共劇場，作為表演藝術、影像裝置和聲音實驗等多元創意表達的平台，並將透過股種不同的公共藝術企劃活動與在地社群連建立連結。全新升級的設計中心（psD）則將為前瞻創意與跨學科實踐提供舞臺。擁有黃浦江全景視野的臨江休閒平臺亦對外開放，提供休憩空間。

「嘉柏麗香奈兒空間印證了香奈兒對藝術的堅定承諾。它生動地踐行著香奈兒女士的信念：藝術與文化是日常生活中不可或缺的部分。」香奈兒藝術、文化與傳承總裁Yana Peel在此空間揭幕之際解說香奈兒文化基金（CHANEL Culture Fund）對於啟動中國首個專注於當代藝術的公共圖書館的努力。事實上，香奈兒文化基金在亞洲開展的首個專案「新文化製作人」，就是2021年7月開始於上海當代藝術博物館啟動的，至今已進入第三季，聚焦「工藝再興」、「活性建築」以及「劇場」三個不同主題，推動創新理念與新興實踐在這些領域的發展。

除了PSA，香奈兒文化基金合作計劃的長期合作夥伴，遍及全球各地領先的文化機構。其他合作包括與首爾三星美術館Leeum攜手的首個長期公開計劃「IDEA Museum」；與巴黎龐畢度中心（Centre Georges Pompidou）透過「Assemble」探索永續發展的城市和社會之全新生態；與倫敦國家肖像館（The National Portrait Gallery）推動的轉型計畫；以及與美國芝加哥當代藝術博物館（Museum of Contemporary Art Chicago） 推出的「Contemporary DNA」，致力於發掘該館館藏忽略的南半球及其他地區的藝術家。

嘉柏麗香奈兒空間於上海當代藝術博物館正式揭幕。圖／香奈兒提供
嘉柏麗香奈兒空間於上海當代藝術博物館正式揭幕。圖／香奈兒提供
嘉柏麗香奈兒空間於上海當代藝術博物館正式揭幕。圖／香奈兒提供
嘉柏麗香奈兒空間於上海當代藝術博物館正式揭幕。圖／香奈兒提供
嘉柏麗香奈兒空間於上海當代藝術博物館正式揭幕。圖／香奈兒提供
嘉柏麗香奈兒空間於上海當代藝術博物館正式揭幕。圖／香奈兒提供

香奈兒 建築師 圖書館

