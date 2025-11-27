聽新聞
海瑞溫斯頓婚嫁珠寶與頂級腕表推薦 閃耀火光為柔美浪漫定格
鑽石常以珍貴、稀有、光芒成為人們定情婚嫁時的風格首選，更因為不同鑽石的克拉數、切割與鑲嵌型態，見證了每段關係的獨一無二。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了婚嫁珠寶與頂級腕表，從Tryst鑽戒、Winston Cluster系列珠寶，以致Tête-à-Tête頂級珠寶腕表，為現代新娘的柔美自信、更顯閃耀。
彿若戀人低語般的Tryst系列訂婚鑽戒，將主石由四顆圓形明亮式切工邊鑽簇擁，也像新娘收到來自四周親友、戀人與家庭的環繞，在無聲承諾中被堅定誓言守護，該系列鑽戒並可選擇水滴型或祖母綠形切工；Winston Cluster系列鑽石耳環、Secret Cluster系列鑽石耳環與Secret Cluster系列鑽石手鍊則成為婚嫁珠寶全身造型的錦上添花，以上系列珠寶皆交錯運用了水滴型切工與馬眼型切工鑽石，以創造出繁花似錦的意像，更像是新娘白色婚紗上的手工蕾絲、以不規則的華麗閃光令人動容。
同時Harry Winston亦推薦了Precious Emerald頂級珠寶腕表與Tête-à-Tête頂級珠寶腕表，後者透過鑲嵌總重40克拉的474顆圓形明亮式與176顆長型切工鑽石，除了再度重申海瑞溫斯頓「鑽石之王」的美名，更如一條蜿蜒的鑽石小河、在每次手腕翻轉之際美艷不可方物；前者則延續Cluster珠寶風格，採用經典馬眼型切工鑽石鑲嵌在鉑金表殼與表帶上，是頂級珠寶手鍊、更是一款難以忽視的頂級珠寶手表，祖母綠形表殼內並使用石英機芯和藍色珍珠母貝面盤，將濃情與誓言、深邃定格。
