海瑞溫斯頓婚嫁珠寶與頂級腕表推薦 閃耀火光為柔美浪漫定格

鑽石常以珍貴、稀有、光芒成為人們定情婚嫁時的風格首選，更因為不同鑽石的克拉數、切割與鑲嵌型態，見證了每段關係的獨一無二。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了婚嫁珠寶與頂級腕表，從Tryst鑽戒、Winston Cluster系列珠寶，以致Tête-à-Tête頂級珠寶腕表，為現代新娘的柔美自信、更顯閃耀。

彿若戀人低語般的Tryst系列訂婚鑽戒，將主石由四顆圓形明亮式切工邊鑽簇擁，也像新娘收到來自四周親友、戀人與家庭的環繞，在無聲承諾中被堅定誓言守護，該系列鑽戒並可選擇水滴型或祖母綠形切工；Winston Cluster系列鑽石耳環、Secret Cluster系列鑽石耳環與Secret Cluster系列鑽石手鍊則成為婚嫁珠寶全身造型的錦上添花，以上系列珠寶皆交錯運用了水滴型切工與馬眼型切工鑽石，以創造出繁花似錦的意像，更像是新娘白色婚紗上的手工蕾絲、以不規則的華麗閃光令人動容。