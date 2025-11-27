好市多「黑色購物週」Day 5終於出現黃金、Mac優惠！食品類瞄準飲控族

好市多「黑色購物週」即將進入高潮尾聲，第5天優惠稍早搶先公開！往年都會有的黃金、Apple商品優惠終於登場，雖不是最熱門的金條、行動裝置類，但會員們還是可以期待一下接下來的現場驚喜。往年看準週五、週六人潮，好市多通常都會現場新增更多優惠商品項目，前幾天還沒買夠的會員，趁著最後幾天趕快再進場補貨。

稍早台灣好市多在官方社群搶先公開了黑色購物週第5天新增的17款主打特惠商品，除了再新增鑽石商品優惠，0.5克拉鑽石項鍊現折7,500元，黃金商品也終於出現了，24K黃金男士套組現折10,050元。Mac Mini M4版10核心256G SSD規格首推優惠，現折1,800元，預估數量不會太多。

家電類新增了每個家庭必備的大同全不鏽鋼電鍋11人份現折410元，SHARP夏普雙氣流智慧吹風機首度優惠，現折1,910元。另外，升級居家辦公、打電玩舒適度，不能少了升降桌、人體工學椅，明天也都有推出優惠款。

生鮮食品類明天則是瞄準飲控族，冷凍毛豆、有機無糖豆漿、低脂切片乾酪都有折價。美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤現省100元，等會員帶回家練刀工。