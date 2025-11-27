快訊

月初狀況穩定…惡性腦瘤手術名醫馬辛一傳病逝 三總最新回應

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部「找到人了」揭現況

小小的閃亮滿滿的季節感！蝴蝶、胡桃鉗、鏤空花窗捕捉最美的冬天感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Les Néréides胡桃鉗進行曲系列飾品。圖／惇聚國際提供
Les Néréides胡桃鉗進行曲系列飾品。圖／惇聚國際提供

輕奢飾品迎接冬季推出饒富季節情感的設計。Pandora推出2025 Timeless蝶舞流光系列，以925純銀、藍色寶石和鋯石，刻畫象徵自由與重生蝴蝶；緞帶系列則以蝴蝶結造型承載思念與祝福，以浪漫的粉色和經典的白色鋯石為佳節送禮獻上祝福。日系品牌agete冬季主題為「Pray祈禱」，透過細膩的鏤空金工描繪出如教堂花窗的設計表達情感、願望與祝福。

法國品牌Les Néréides針對台灣推出充滿耶誕氣息的限定版芭蕾經典「胡桃鉗」系列，並將耶誕餅乾、花圈等經典裝飾圖案融入設計。設計風格充滿藝文氣息的永續珠寶品牌FROMETO，則以「The Journey to Re-See Myself獨旅」為主題，設計受天空、水、沙等三種自然意象的啟發，並採用超過70%比例的永續再生銀與10K金材質結合珍珠、鋯石製作而成，並提供終身免費清潔及保修服務，貫徹永續理念。

Timeless緞帶系列璀璨環飾蝴蝶結項鍊，6,280元。圖／Pandora提供
Timeless緞帶系列璀璨環飾蝴蝶結項鍊，6,280元。圖／Pandora提供
Pandora 2025全新Timeless系列。圖／Pandora提供
Pandora 2025全新Timeless系列。圖／Pandora提供
agete古美鏤空植物鑽石項鍊，16,400元。圖／惇聚國際提供
agete古美鏤空植物鑽石項鍊，16,400元。圖／惇聚國際提供
FROMETO獨旅系列掛念・全純銀手鍊，2,980元。圖／FROMETO提供
FROMETO獨旅系列掛念・全純銀手鍊，2,980元。圖／FROMETO提供
FROMETO獨旅系列皎潔・全純銀耳環，2,580元。圖／FROMETO提供
FROMETO獨旅系列皎潔・全純銀耳環，2,580元。圖／FROMETO提供
agete四葉幸福鑽石項，15,700元。圖／惇聚國際提供
agete四葉幸福鑽石項，15,700元。圖／惇聚國際提供
永續輕珠寶品牌FROMETO推出全新獨旅系列飾品。圖／FROMETO提供
永續輕珠寶品牌FROMETO推出全新獨旅系列飾品。圖／FROMETO提供
agete冬季項鍊以「透過窗而入的一道光」為靈感。圖／惇聚國際提供
agete冬季項鍊以「透過窗而入的一道光」為靈感。圖／惇聚國際提供
Timeless蝶舞流光系列璀璨蝶舞戒指，2,280元。圖／Pandora提供
Timeless蝶舞流光系列璀璨蝶舞戒指，2,280元。圖／Pandora提供
Les Néréides胡桃鉗進行曲聖誕餅乾耳環，5,000元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides胡桃鉗進行曲聖誕餅乾耳環，5,000元。圖／惇聚國際提供
Pandora 2025全新Timeless系列。圖／Pandora提供
Pandora 2025全新Timeless系列。圖／Pandora提供
Les Néréides胡桃鉗進行曲胡桃鉗士兵戒指，3,800元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides胡桃鉗進行曲胡桃鉗士兵戒指，3,800元。圖／惇聚國際提供

設計 永續 品牌 蝴蝶 珠寶

延伸閱讀

台北101揪「玩具總動員」一起過耶誕 6大好拍打卡點一次看

整理包／從北到南叮叮噹！2025全台必追耶誕樹、夢幻燈海市集大集合

耶誕麵包融入台北意象奪總冠軍 蔣萬安讚熱愛家鄉

2萬5000盆花卉鋪出超大花毯 埔里花卉嘉年華繽紛開幕

相關新聞

日本1飯店受陸客退訂潮衝擊？ 林氏璧曝官方聲明：沒影響

中日關係緊張，中國大陸外交部並發出暫停前往日本旅遊的公告，日媒報導日本愛知縣一間以接待中國觀光團為主的飯店因此大批團體客...

Pokémon GO Tour卡洛斯2026台南登場 迎全球訓練家日夜同樂

Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南確定於2026年2月20日至22日在台南都會公園舉行，為期三天的實境活動預料...

好市多「黑色購物週」Day 5終於出現黃金、Mac優惠！食品類瞄準飲控族

好市多「黑色購物週」即將進入高潮尾聲，第5天優惠稍早搶先公開！往年都會有的黃金、Apple商品優惠終於登場，雖不是最熱門...

小小的閃亮滿滿的季節感！蝴蝶、胡桃鉗、鏤空花窗捕捉最美的冬天感

輕奢飾品迎接冬季推出饒富季節情感的設計。Pandora推出2025 Timeless蝶舞流光系列，以925純銀、藍色寶...

AirPods Pro 3實測 降噪效果更強更自然 首搭心率監測功能 單次續航大升級

Apple秋季發表會首亮相的AirPods Pro 3近日終於在台上市，距離上一代產品發布相隔3年，此次更新不僅以全新聲...

威石東攜手「500甜」名店Season 用台灣風土演繹聖誕限定微醺饗宴

台灣在地酒莊威石東（Weightstone）攜手在首屆「500甜」中一口氣勇奪5個甜的法式甜點名店「Season Art...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。