小小的閃亮滿滿的季節感！蝴蝶、胡桃鉗、鏤空花窗捕捉最美的冬天感
輕奢飾品迎接冬季推出饒富季節情感的設計。Pandora推出2025 Timeless蝶舞流光系列，以925純銀、藍色寶石和鋯石，刻畫象徵自由與重生蝴蝶；緞帶系列則以蝴蝶結造型承載思念與祝福，以浪漫的粉色和經典的白色鋯石為佳節送禮獻上祝福。日系品牌agete冬季主題為「Pray祈禱」，透過細膩的鏤空金工描繪出如教堂花窗的設計表達情感、願望與祝福。
法國品牌Les Néréides針對台灣推出充滿耶誕氣息的限定版芭蕾經典「胡桃鉗」系列，並將耶誕餅乾、花圈等經典裝飾圖案融入設計。設計風格充滿藝文氣息的永續輕珠寶品牌FROMETO，則以「The Journey to Re-See Myself獨旅」為主題，設計受天空、水、沙等三種自然意象的啟發，並採用超過70%比例的永續再生銀與10K金材質結合珍珠、鋯石製作而成，並提供終身免費清潔及保修服務，貫徹永續理念。
