AirPods Pro 3實測 降噪效果更強更自然 首搭心率監測功能 單次續航大升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
初次使用時，可先嘗試原本慣用的尺寸與「小一號」尺寸，找到最適合的配戴感。記者黃筱晴／攝影
Apple秋季發表會首亮相的AirPods Pro 3近日終於在台上市，距離上一代產品發布相隔3年，此次更新不僅以全新聲學架構帶來突破性的音訊表現，更透過Apple Intelligence與健康感測技術的結合，將「耳機」的角色從單純的聆聽設備，全面升級為全方位的健康與生活助理。

頭一次戴上AirPods Pro 3，立刻就可以感受耳塞材質的變化，新款耳塞捨棄了過往單純的矽膠設計，改採「矽膠外層+柔軟泡棉」的混合材質。雖然觸感質地比前代稍硬，但這正是為了提升隔音效果與配戴穩固性的精心設計。官方建議用戶初次使用時，可先嘗試原本慣用的尺寸，若感覺些微壓迫或不夠貼合，不妨嘗試「小一號」尺寸，找到最適合的配戴感。

為了適應更多元的耳型，AirPods Pro 3在既有的耳塞尺寸外新增了XXS選項，共提供5種尺寸選擇。耳機本體體積較上一代略微縮小，但搭配新設計的耳塞，入耳後卻感覺更穩定，即便是跑步或進行高強度健身訓練，也無需擔心脫落。此外，充電盒設計亦有微幅調整，狀態指示燈改為隱藏式設計，僅在亮起時可見，背面的配對實體按鍵也取消了，整體視覺更為簡約。

音質方面，AirPods Pro 3以重新設計的多埠聲學架構，能精準控制入耳氣流，讓低頻更深沉有力、音場更開闊、細節更清晰。結合超低噪音麥克風與先進運算音訊，再加上全新泡綿耳塞，也讓「主動式降噪」效果更強大。數據顯示，較AirPods Pro 2高出2倍，與第一代相比更高達4倍。

對經常搭乘捷運、公車的通勤族，每天出門真的不能沒有降噪耳機。AirPods Pro 3開啟降噪模式的瞬間，就像是「與世隔絕」一般；在「通透模式」下，透過自適應音訊技術，耳機能在保留環境音的同時自動過濾刺耳噪音，讓人聲對話聽起來極為自然，彷彿沒有戴耳機一般。此外，「適應性音訊」在不同模式間的切換比前代更為流暢無延遲，讓用戶在隔絕噪音與外界溝通之間，擁有更靈活的彈性。

AirPods Pro 3升級的另一大亮點，是首度搭載Apple自研的「光體積變化描記圖法」心率感測器。這顆Apple史上最小的心率傳感器位於耳機前端，透過紅外線光偵測血流變化。你可能會想，「已經有了Apple Watch還需要耳機測心率嗎？」據了解，這可以達成「互補與校正」的效果，當同時配戴Apple Watch與AirPods Pro 3進行體能訓練時，系統會融合左右耳感測器與手錶感測器的數據，三方互相校對，並自動選用當下最精準的訊號來源。對於沒有Apple Watch的用戶，現在僅需戴上耳機並搭配iPhone的「健身」App，即可追蹤心率、燃燒卡路里與超過50種體能訓練。

Apple Intelligence的導入讓AirPods Pro 3變得很聰明，備受期待的「即時翻譯」功能現已支援繁體中文，使用時對話感知功能會自動降低媒體音量並強化人聲，用戶可直接透過耳機聆聽翻譯語音，或利用iPhone螢幕查看字幕。若雙方皆佩戴AirPods，翻譯體驗將更加流暢無延遲。不過，實際使用時翻譯的精準度頗受環境音量與聲音來源複雜度影響，在雙方近距離對談、背景雜音干擾較少的環境下，效果最佳。

操作體驗上，除了熟悉的耳機柄觸控調音量、按壓進行通話控制外，搭配升級iOS 26後還新增了「相機遙控器」功能，長按耳機柄即可控制iPhone快門拍照或錄影，這對於需要遠距離自拍或團體合照的使用者來說，是一項極為便利的隱藏功能。同時，充電盒內建新一代超寬頻晶片，「精確尋找」範圍擴大1.5倍，大幅降低遺失風險。

電池續航方面，AirPods Pro 3單次充電的聆聽時間（開啟降噪）由前代的6小時大幅提升至8小時，增幅達33%；若開啟助聽器功能的通透模式，更可達10小時。然而，為了維持充電盒輕薄體積並優化耳機內部空間，搭配充電盒的總續航力則由30小時調整為24小時。

這樣的調整可能反應了多數用戶的使用習慣，更在意單次長時間配戴（如長途飛行、馬拉松）是否需要中斷充電，而非充電盒的充電頻率。儘管總時數略降，但支援MagSafe、Apple Watch充電器與USB-C快充的特性，依然確保了補電的便利性。

AirPods Pro 3（右）耳機本體尺寸比AirPods Pro 2（左）略小。記者黃筱晴／攝影
AirPods Pro 3搭配充電盒的總續航力則由30小時調整為24小時。記者黃筱晴／攝影
狀態指示燈改為隱藏式設計，僅在亮起時可見，背面的配對實體按鍵也取消了，整體視覺更為簡約。記者黃筱晴／攝影
AirPods Pro 3（右）充電盒尺寸比AirPods Pro 2（左）微微大了一些。記者黃筱晴／攝影
心率感測器位於耳機前端，佩戴時需「旋入、對準、覆蓋」感測器以確保量測準確。記者黃筱晴／攝影
首次使用建議一定要進行聲音密合度的測試。同時配戴AirPods Pro 3與Apple Watch進行體能訓練，兩者心率偵測數據可達成「互補與校正」的效果。記者黃筱晴／攝影
AirPods Pro 3建議售價7,490元。記者黃筱晴／攝影
AirPods Pro 3提供了5種耳塞尺寸。記者黃筱晴／攝影
