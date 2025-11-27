瓦城五大品牌年菜開賣！泰、台、湘味全到齊 這幾道必吃

農曆春節將至，團圓氣息逐漸升溫，瓦城泰統集團今年再度集結多道美饌迎接嶄新的一年。旗下五大品牌「瓦城」、「非常泰」、「時時香」、「1010湘」及「LA VERY THAI」推出4至7人共享的外帶年菜套餐，即日起至明年2月12日開放預購，除了多款年節限定菜色熱銷回歸，人氣招牌菜色也同步上桌，無論是大家族團聚或小家庭圍爐，都能一次滿足闔家味蕾。

另為歡慶新春暖聚時刻，凡透過wa10 APP下單，即可獲得總價值超過千元的「新春紅包禮」，前2,000組再加碼贈送「早鳥wa幣666點」，讓消費者在盡享團圓美味的同時，還能提前為馬年招財，迎接奔騰好運。

「瓦城」、「非常泰」及「LA VERY THAI」的泰式年菜自推出以來就深受青睞，今年再次延續酸辣鮮明的風味魅力，推出4-5人小團圓套餐4,599元及6-7人團聚餐6,599元。套餐內容包含《綠咖哩椰汁雞》、《辣炒牛肉》、《檸檬清蒸魚》、《冬粉鮮蝦煲》等多道經典菜色，一次集結泰式料理的濃郁、酸香與清爽層次。

新年限定菜色同樣亮點十足，包括金黃酥脆的月亮蝦餅升級款《芝麻酥月亮》、香甜開胃的《三色糖醋排骨》、酸辣暖胃《開運酸辣海鮮湯》及鮮香帶辣的《香辣雙鮮》等，以繽紛的風味組合為團聚時刻打造專屬的新春開運味。

此外，為呼應春節「圓滿團聚」的節慶寓意，三大品牌特別推出兩款限量加購的節慶米糕，一次滿足甜鹹兩派的喜好。《芋香黑糯米糕》採用綿密香濃芋泥與香Q紫米，淋上南洋椰風淋醬，加購價488元；《豬上排櫻花蝦醬米糕》結合吸附濃郁蝦醬調味的糯米糕，搭配櫻花蝦及豬肋排等豐富好料，帶來海陸雙全的飽滿滋味，加購價1,299元。

新台灣料理品牌「時時香」今年同樣端出多款家常美饌，推出4-5人小團圓套餐4,599元及6-7人套團聚餐6,699元。其中，《福運鮮蝦捲》、《鮮蝦粉絲煲》、《吉時迎香興年魚》等年節限定料理，以鮮香暖胃的風味呈現台式家常的純樸與喜氣，為團聚時刻增添更濃厚的福氣氛圍；《3.5杯雞》、《麻油松阪豬》、《臭豆腐肥腸鍋》、《花東剝皮辣椒燉雞湯》等招牌明星菜色也同步上桌，透過濃郁的台式風味，完美呈現家常料理的樸實魅力。

全台最大湘菜品牌「1010湘」則推出多道兼具香辣與鑊氣的功夫美饌，規劃4-5人溫馨功夫餐4,699元及6-7人的湘聚功夫餐6,599元。《神仙孜然肋排骨》、《霸王魚頭》、《松子年糕牛肉》、《一罐香》等多道明星菜色香氣濃烈、層次鮮明，讓家家戶戶在年夜飯桌上品嚐湘味特色。

另外，雙品牌亦提供限量米糕加價購選擇，《麻油櫻花蝦松阪豬米糕》以噴香麻油與嫩脆松阪豬，搭配鮮香櫻花蝦，加購價1,299元；《團圓芋香紫米糕》加購價則為488元，無論是以鹹香或甜蜜的滋味點綴餐桌，皆能增添更幸福的團圓氛圍。

喜迎全新一年，集團祭出多重好康回饋消費者，凡使用wa10 APP下單，即可獲得總價值超過千元的「新春紅包禮」，包含388元餐廳饗宴回店禮3張、288元美式歡聚回店禮1張及100元泰系美味回店禮2張。前2,000組再加碼贈送「早鳥wa幣666點」，可於明年3月3日至4月3日回店折抵最高20%消費金額，讓年節團聚兼具美味與實質優惠。

集團亦同時積極落實ESG永續理念，今年外帶年菜持續採用可重複使用的環保微波餐盒包裝，每套餐點均加贈「新春食尚保溫提袋」與「樂享遊戲卡牌」乙組，保溫提袋兼具實用與設計感，而遊戲卡牌則為圍爐帶來更多歡樂，陪伴消費者迎接美好的新春時節。