聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
威石東（Weightstone）攜手「Season Artisan Patisserie」，推出聖誕限定「半任性傳統釀造氣泡酒 × 酒粕櫻花布丁糕」組合。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣在地酒莊威石東（Weightstone）攜手在首屆「500甜」中一口氣勇奪5個甜的法式甜點名店「Season Artisan Patisserie」，推出聖誕限定「半任性傳統釀造氣泡酒 × 酒粕櫻花布丁糕」組合，以節慶微醺與甜點儀式感，打造歲末最具風格的品味時刻。

威石東今年推出的年度限定氣泡酒「Caprice 半任性」，源自酒莊三款經典作品──白中白（Blanc de Blancs）、黑中灰（Gris de Noirs）與杉中白（Blanc de Musann）。以繁複的「mise en cercle」工藝，將三款氣泡酒自瓶中陳年後取出混合，再重新裝入 demi（375ml）瓶中進行二次發酵，歷經36個月瓶中酒渣熟成，呈現細膩泡沫、華麗香氣以及帶點個性的節慶風味，成為歲末歡聚的亮眼主角。

此次合作甜點由「Season Artisan Patisserie」以法國布列塔尼傳統甜點「Far Breton」為發想，使用「Caprice 半任性」酒款的酒粕，打造限定款「酒粕櫻花布丁糕」。表層帶著微微焦香，內裡結合柔潤蛋奶香與細緻酒香，最後以櫻花的淡淡鹹香收束，風味明亮又具層次，帶出濃厚節慶氣息。

聖誕組合以「以微醺迎接幸福」為概念，讓節日的甜蜜與酒款的優雅同時上桌。即日起開放預購，單組售價3,080元，於12月12日前訂購可享微醺幸福價2,880元。內容包含「Caprice 半任性氣泡酒 demi 」一瓶，以及六入裝的酒粕櫻花布丁糕。布丁糕冷藏可保存14天，訂購可透過威石東官方臉書與Instagram。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甜點 櫻花 氣泡酒

相關新聞

日本1飯店受陸客退訂潮衝擊？ 林氏璧曝官方聲明：沒影響

中日關係緊張，中國大陸外交部並發出暫停前往日本旅遊的公告，日媒報導日本愛知縣一間以接待中國觀光團為主的飯店因此大批團體客...

Pokémon GO Tour卡洛斯2026台南登場 迎全球訓練家日夜同樂

Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南確定於2026年2月20日至22日在台南都會公園舉行，為期三天的實境活動預料...

好市多「黑色購物週」Day 5終於出現黃金、Mac優惠！食品類瞄準飲控族

好市多「黑色購物週」即將進入高潮尾聲，第5天優惠稍早搶先公開！往年都會有的黃金、Apple商品優惠終於登場，雖不是最熱門...

小小的閃亮滿滿的季節感！蝴蝶、胡桃鉗、鏤空花窗捕捉最美的冬天感

輕奢飾品迎接冬季推出饒富季節情感的設計。Pandora推出2025 Timeless蝶舞流光系列，以925純銀、藍色寶...

AirPods Pro 3實測 降噪效果更強更自然 首搭心率監測功能 單次續航大升級

Apple秋季發表會首亮相的AirPods Pro 3近日終於在台上市，距離上一代產品發布相隔3年，此次更新不僅以全新聲...

威石東攜手「500甜」名店Season 用台灣風土演繹聖誕限定微醺饗宴

台灣在地酒莊威石東（Weightstone）攜手在首屆「500甜」中一口氣勇奪5個甜的法式甜點名店「Season Art...

