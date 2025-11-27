威石東攜手「500甜」名店Season 用台灣風土演繹聖誕限定微醺饗宴

台灣在地酒莊威石東（Weightstone）攜手在首屆「500甜」中一口氣勇奪5個甜的法式甜點名店「Season Artisan Patisserie」，推出聖誕限定「半任性傳統釀造氣泡酒 × 酒粕櫻花布丁糕」組合，以節慶微醺與甜點儀式感，打造歲末最具風格的品味時刻。

威石東今年推出的年度限定氣泡酒「Caprice 半任性」，源自酒莊三款經典作品──白中白（Blanc de Blancs）、黑中灰（Gris de Noirs）與杉中白（Blanc de Musann）。以繁複的「mise en cercle」工藝，將三款氣泡酒自瓶中陳年後取出混合，再重新裝入 demi（375ml）瓶中進行二次發酵，歷經36個月瓶中酒渣熟成，呈現細膩泡沫、華麗香氣以及帶點個性的節慶風味，成為歲末歡聚的亮眼主角。

此次合作甜點由「Season Artisan Patisserie」以法國布列塔尼傳統甜點「Far Breton」為發想，使用「Caprice 半任性」酒款的酒粕，打造限定款「酒粕櫻花布丁糕」。表層帶著微微焦香，內裡結合柔潤蛋奶香與細緻酒香，最後以櫻花的淡淡鹹香收束，風味明亮又具層次，帶出濃厚節慶氣息。

聖誕組合以「以微醺迎接幸福」為概念，讓節日的甜蜜與酒款的優雅同時上桌。即日起開放預購，單組售價3,080元，於12月12日前訂購可享微醺幸福價2,880元。內容包含「Caprice 半任性氣泡酒 demi 」一瓶，以及六入裝的酒粕櫻花布丁糕。布丁糕冷藏可保存14天，訂購可透過威石東官方臉書與Instagram。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康