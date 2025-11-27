中古世紀禮服和學院風毫無違和完美融合！Dior丹寧燕尾服太酷了
Dior發表由Jonathan Anderson出任藝術總監以來的第二個男裝設計 -- Dior 2026秋季時裝系列。此系列延續2026夏季系列對歷史與華麗語彙的探索，巧妙融合中古世紀的徽章文化、十八世紀的莊重的古典宮廷風格，與當代學院風的隨性舒適，展現穿著中的愉悅與自在。
秋季系列中，整體的輪廓與剪裁均呈現Dior經典檔案的語彙，包括品牌最具表彰性的Bar Jacket、長大衣與燕尾服等，以及融合了工裝短褲和經典Delft洋裝的寬版Delft印花短褲，是Anderson在他為Dior打造的首個系列中備受矚目的創意單品。常春藤學院風格的橄欖球衫、飛行外套、條紋襯衫、寬版短褲、五袋褲與斜紋棉褲等鑿輕鬆而和諧地融入古典的設計中，並延伸至樂福鞋、運動鞋與柔軟的郵差包等配件中。
從小型刺繡、帶有洛可可風格的Diorette裝飾，到放大呈現的家徽印花，過往與當代交會出的創意趣味，巧妙隱藏在服裝的裝飾細節中。迪奧先生鍾愛的英式風格，透過Donegal羊毛呢重新詮釋；而青春氣息十足的美式語彙，則以豐富的丹寧表現，甚至以丹寧打造經典的燕尾服剪裁，展現出品味的同時，也充滿戲劇性的想像，彷彿一種以貴族為靈感的趣味揣摩。
