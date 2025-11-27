中古世紀禮服和學院風毫無違和完美融合！Dior丹寧燕尾服太酷了

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
古典風格燕尾禮服以丹寧製成並裝飾繁複刺繡。圖／Dior提供
Dior發表由Jonathan Anderson出任藝術總監以來的第二個男裝設計 -- Dior 2026秋季時裝系列。此系列延續2026夏季系列對歷史與華麗語彙的探索，巧妙融合中古世紀的徽章文化、十八世紀的莊重的古典宮廷風格，與當代學院風的隨性舒適，展現穿著中的愉悅與自在。

秋季系列中，整體的輪廓與剪裁均呈現Dior經典檔案的語彙，包括品牌最具表彰性的Bar Jacket、長大衣與燕尾服等，以及融合了工裝短褲和經典Delft洋裝的寬版Delft印花短褲，是Anderson在他為Dior打造的首個系列中備受矚目的創意單品。常春藤學院風格的橄欖球衫、飛行外套、條紋襯衫、寬版短褲、五袋褲與斜紋棉褲等鑿輕鬆而和諧地融入古典的設計中，並延伸至樂福鞋、運動鞋與柔軟的郵差包等配件中。

從小型刺繡、帶有洛可可風格的Diorette裝飾，到放大呈現的家徽印花，過往與當代交會出的創意趣味，巧妙隱藏在服裝的裝飾細節中。迪奧先生鍾愛的英式風格，透過Donegal羊毛呢重新詮釋；而青春氣息十足的美式語彙，則以豐富的丹寧表現，甚至以丹寧打造經典的燕尾服剪裁，展現出品味的同時，也充滿戲劇性的想像，彷彿一種以貴族為靈感的趣味揣摩。

Dior 2026秋季時裝系列花朵配件。圖／Dior提供
針織衫上裝飾艾瑞卡爾經典繪本「好餓的毛毛蟲」封面圖案。圖／Dior提供
當代感十足的風格來自於多元時代語彙的交錯。圖／Dior提供
以丹寧打造的古典風格燕尾服。圖／Dior提供
新版的男士Bar Jacket。圖／Dior提供
經典學院風透過印花圖案和配色注入古典貴族氣息。圖／Dior提供
Dior 2026秋季時裝系列以縫紉工具製作成的童趣動物造型胸針。圖／Dior提供
Dior 2026秋季時裝系列融會中古世紀的古典設計和當代學院風。圖／Dior提供
寬版的Delft短褲融合工裝短褲和Dior Delft洋裝，在此系列中裝飾家徽印花。圖／Dior提供
