日本1飯店受陸客退訂潮衝擊？ 林氏璧曝官方聲明：沒影響

中日關係緊張，中國大陸外交部並發出暫停前往日本旅遊的公告，日媒報導日本愛知縣一間以接待中國觀光團為主的飯店因此大批團體客取消訂房，約1000人。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專貼出「蒲郡飯店」在X的聲明，並未依賴陸客，還有來自日本和其他國家的旅客，營運及經營都不會受到影響。

林氏璧表示，日本愛知縣的「蒲郡飯店」1周前被台日各大媒體報導，​該飯店因有許多來自中國的觀光客住宿，但自從中日關係緊張後，光11月就有28個旅行團、總計1000名陸客的訂房被取消，對於旅客提出「希望能設法免除取消費用」的請求，飯店方面也表示相當困擾。​媒體曾以「遭受重創，旅遊限制導致有飯店損失2000萬日圓」等標題報導。對此，蒲郡飯店在X上發聲明，雖然確實發生了部分團體預約取消的情況，但在營業及經營方面，仍一如往常穩定地持續運作。