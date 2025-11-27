快訊

日本1飯店受陸客退訂潮衝擊？ 林氏璧曝官方聲明：沒影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
蒲郡飯店在X上發聲明，雖然確實發生了部分團體預約取消的情況，但在營業及經營方面，仍一如往常穩定地持續運作。圖／取自「蒲郡ホテル（公式アカウント）」X
中日關係緊張，中國大陸外交部並發出暫停前往日本旅遊的公告，日媒報導日本愛知縣一間以接待中國觀光團為主的飯店因此大批團體客取消訂房，約1000人。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專貼出「蒲郡飯店」在X的聲明，並未依賴陸客，還有來自日本和其他國家的旅客，營運及經營都不會受到影響。

林氏璧表示，日本愛知縣的「蒲郡飯店」1周前被台日各大媒體報導，​該飯店因有許多來自中國的觀光客住宿，但自從中日關係緊張後，光11月就有28個旅行團、總計1000名陸客的訂房被取消，對於旅客提出「希望能設法免除取消費用」的請求，飯店方面也表示相當困擾。​媒體曾以「遭受重創，旅遊限制導致有飯店損失2000萬日圓」等標題報導。對此，蒲郡飯店在X上發聲明，雖然確實發生了部分團體預約取消的情況，但在營業及經營方面，仍一如往常穩定地持續運作。

「蒲郡飯店」的聲明全文：

​關於近期報導本館之見解

​關於部分報導及各相關單位所詢問之中國團體旅客取消訂房一事，在此進行說明。

​現今，受情勢變化等背景影響，確實發生了來自中國的團體預約取消之情事。然而，此類案例過去在尖閣諸島（釣魚台列嶼）問題或靖國神社參拜問題等日中關係緊張的局勢下亦反覆發生，對本館而言乃在預想範圍之內，且已充分認知為經營風險。此外，本事件僅限於部分中國團體預約，對於其他預約及利用完全沒有影響。

​此外，本館的住宿預約並未依賴來自中國的團體旅客，而是獲得了來自日本國內及其他各國的個人、團體旅客的穩定利用。就目前的住房狀況及今後的展望而言，本館的營運及經營並未產生任何障礙，將繼續維持與往常一樣的穩定營業。

​我們在理解經營會受國際情勢左右的前提下，今後亦將維持不過度依賴特定國家的健全經營體制，並致力於打造讓各類旅客皆能安心利用的住宿設施。

​本館將一如既往，歡迎所有的旅客，並將提供安全、舒適的住宿環境列為最優先事項致力執行。​懇請各相關人士及各位旅客繼續給予理解與支持。

​蒲郡飯店

