快訊

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

Pokémon GO Tour卡洛斯2026台南登場 迎全球訓練家日夜同樂

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
Pokémon GO Tour 2026明年2月在台南都會公園登。圖／台南市觀旅局提供
Pokémon GO Tour 2026明年2月在台南都會公園登。圖／台南市觀旅局提供

Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南確定於2026年2月20日至22日在台南都會公園舉行，為期三天的實境活動預料將吸引來自世界各地訓練家到訪。市長黃偉哲指出，活動以卡洛斯地區為靈感，結合台南城市特色，將成為春節連假期間的重要觀光亮點。

根據Pokémon GO官方資訊，本次活動最大亮點為首次登場的異色「蒂安希」，、異色寶可夢、特殊調查與團體戰獎勵等多項豐富內容。持票玩家3日期間均有機會遇見。此外，「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」也將同步亮相。遊戲方並規劃特殊調查、異色寶可夢出現率提升及團體戰獎勵等內容。

實體場域方面，台南都會公園將首次公開三大主題棲息地，包括中央村莊、海岸研究所與山脈地帶，訓練家購票時可選擇起始棲息地。場內亦將設置不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，訓練家可藉由限時調查解鎖造型變化，相關任務需於當日下午5時前完成。通常「多麗米亞」只能在特定地區或特別活動期間改變造型，記得把握這次機會。

觀光旅遊局長林國華指出，本屆活動首次加入夜間限定的「超級之夜」，玩家可在園區持續捕捉寶可夢，也能參與主辦單位設計的感官體驗，延伸遊戲與現場互動。

除了主會場活動，三天內整個台南市區仍有探索內容。若購買城市加值包，遊戲體驗可額外延長兩天，繼續在台南市區享受「GO Tour」的樂趣，讓訓練家能進一步走訪台南的歷史文化、美食與景點，歡迎安排三天二夜之旅。

由於活動正逢農曆春節連假，市府提醒遊客及早訂房並規畫行程。活動期間將提供接駁車往返臺南都會公園，並建議多利用火車、公車與接駁車等大眾運輸，以減輕周邊交通壓力。

Pokémon GO Safari Zone in Tainan 2018 活動盛況。圖／台南市觀旅局提供
Pokémon GO Safari Zone in Tainan 2018 活動盛況。圖／台南市觀旅局提供
Pokémon GO Safari Zone in Tainan 2018 活動盛況。圖／台南市觀旅局提供
Pokémon GO Safari Zone in Tainan 2018 活動盛況。圖／台南市觀旅局提供
Pokémon GO Safari Zone in Tainan 2018 活動盛況。圖／台南市觀旅局提供
Pokémon GO Safari Zone in Tainan 2018 活動盛況。圖／台南市觀旅局提供
Pokémon GO Safari Zone in Tainan 2018 活動盛況。圖／台南市觀旅局提供
Pokémon GO Safari Zone in Tainan 2018 活動盛況。圖／台南市觀旅局提供

台南 寶可夢

延伸閱讀

日本「Mister Donut x Pokémon 寶可夢」 2025冬季限定聯名甜甜圈美味上市！

萬楓酒店插旗台南善化動土 提升南科園區旅宿量能

台南迎來希爾頓！原大億麗緻轉型東亞首間 Signia by Hilton

西班牙前國王回憶錄讚揚獨裁者佛朗哥 總理：我不推薦

相關新聞

威石東攜手「500甜」名店Season 用台灣風土演繹聖誕限定微醺饗宴

台灣在地酒莊威石東（Weightstone）攜手在首屆「500甜」中一口氣勇奪5個甜的法式甜點名店「Season Art...

中古世紀禮服和學院風毫無違和完美融合！Dior丹寧燕尾服太酷了

Dior發表由Jonathan Anderson出任藝術總監以來的第二個男裝設計 -- Dior 2026秋季時裝系列。...

日本1飯店受陸客退訂潮衝擊？ 林氏璧曝官方聲明：沒影響

中日關係緊張，中國大陸外交部並發出暫停前往日本旅遊的公告，日媒報導日本愛知縣一間以接待中國觀光團為主的飯店因此大批團體客...

Pokémon GO Tour卡洛斯2026台南登場 迎全球訓練家日夜同樂

Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南確定於2026年2月20日至22日在台南都會公園舉行，為期三天的實境活動預料...

看跨年煙火＋A5和牛吃到飽！馬辣3間「信義區跨年餐」開放訂位

想要一邊吃麻辣鍋、一邊享受台北101跨年煙火秀嘛？馬辣集團旗下的「馬辣信義A19店」、「新馬辣Plus遠百信義A13店」...

平價入手！CASIO、CITIZEN玩新色 SEIKO推Power Design Project企劃

有別於強調高單價的瑞士品牌，日系手表多具有平價、別具設計感的特色，近日包含卡西歐（CASIO）、星辰（CITIZEN）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。