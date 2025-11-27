Pokémon GO Tour卡洛斯2026台南登場 迎全球訓練家日夜同樂

Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南確定於2026年2月20日至22日在台南都會公園舉行，為期三天的實境活動預料將吸引來自世界各地訓練家到訪。市長黃偉哲指出，活動以卡洛斯地區為靈感，結合台南城市特色，將成為春節連假期間的重要觀光亮點。

根據Pokémon GO官方資訊，本次活動最大亮點為首次登場的異色「蒂安希」，、異色寶可夢、特殊調查與團體戰獎勵等多項豐富內容。持票玩家3日期間均有機會遇見。此外，「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」也將同步亮相。遊戲方並規劃特殊調查、異色寶可夢出現率提升及團體戰獎勵等內容。

實體場域方面，台南都會公園將首次公開三大主題棲息地，包括中央村莊、海岸研究所與山脈地帶，訓練家購票時可選擇起始棲息地。場內亦將設置不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，訓練家可藉由限時調查解鎖造型變化，相關任務需於當日下午5時前完成。通常「多麗米亞」只能在特定地區或特別活動期間改變造型，記得把握這次機會。

觀光旅遊局長林國華指出，本屆活動首次加入夜間限定的「超級之夜」，玩家可在園區持續捕捉寶可夢，也能參與主辦單位設計的感官體驗，延伸遊戲與現場互動。

除了主會場活動，三天內整個台南市區仍有探索內容。若購買城市加值包，遊戲體驗可額外延長兩天，繼續在台南市區享受「GO Tour」的樂趣，讓訓練家能進一步走訪台南的歷史文化、美食與景點，歡迎安排三天二夜之旅。