看跨年煙火＋A5和牛吃到飽！馬辣3間「信義區跨年餐」開放訂位

想要一邊吃麻辣鍋、一邊享受台北101跨年煙火秀嘛？馬辣集團旗下的「馬辣信義A19店」、「新馬辣Plus遠百信義A13店」、「椒朋友辛潮麻辣鍋 Dream Plaza」因應2026年到來，特別推出跨年限定場，預計將於12月1日上午11:00起陸續開放訂位。

新馬辣Plus遠百信義A13店，針對跨年場提供二款方案，時間為23:00～1:00。其中「VVIP奢華饗宴 窗邊煙火席」可享101窗景指定座位，還有無限供應的日本A5和牛、美澳和牛等精選食材，並有無限暢飲的6公尺酒牆，再加贈「加勒比海龍蝦」半隻，限量16席，每人2,980元。同時段登場的「VIP尊爵饗宴」限量84席，每人2,480元。

「馬辣信義A19店」則提供「龍蝦/極上和牛奢華饗宴」，包括美澳和牛、海鮮，以及每成人半隻「加勒比海龍蝦」，共規劃不分區150席，每人1,880元。今年首度加入跨年戰局的「椒朋友辛潮麻辣鍋Dream Plaza」同樣分二項方案，「澳和龍蝦豪華煙火饗宴」限定20席，雙人套餐5,880元起，可限定開放至頂樓欣賞煙火；「澳和龍蝦豪華饗宴」限定118席，2人份套餐3,880元起，3人份套餐5,820元，每一席均可享受澳洲和牛套餐、加勒比海大龍蝦拼盤等品項，還有無限享用的24款調酒飲品、哈根達斯、 GODIVA雪糕。

「新馬辣信義A13店」、「椒朋友辛潮麻辣鍋Dream Plaza店」將於12月1日上午11:00開放；「馬辣信義A19店」則將於同日11:30開放預訂。