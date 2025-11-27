快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

聽新聞
0:00 / 0:00

看跨年煙火＋A5和牛吃到飽！馬辣3間「信義區跨年餐」開放訂位

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
隨著跨年到來，馬辣集團針對信義區推出跨年系列方案。圖／馬辣提供
隨著跨年到來，馬辣集團針對信義區推出跨年系列方案。圖／馬辣提供

想要一邊吃麻辣鍋、一邊享受台北101跨年煙火秀嘛？辣集團旗下的「馬辣信義A19店」、「新馬辣Plus遠百信義A13店」、「椒朋友辛潮麻辣鍋 Dream Plaza」因應2026年到來，特別推出跨年限定場，預計將於12月1日上午11:00起陸續開放訂位。

新馬辣Plus遠百信義A13店，針對跨年場提供二款方案，時間為23:00～1:00。其中「VVIP奢華饗宴 窗邊煙火席」可享101窗景指定座位，還有無限供應的日本A5和牛、美澳和牛等精選食材，並有無限暢飲的6公尺酒牆，再加贈「加勒比海龍蝦」半隻，限量16席，每人2,980元。同時段登場的「VIP尊爵饗宴」限量84席，每人2,480元。

「馬辣信義A19店」則提供「龍蝦/極上和牛奢華饗宴」，包括美澳和牛、海鮮，以及每成人半隻「加勒比海龍蝦」，共規劃不分區150席，每人1,880元。今年首度加入跨年戰局的「椒朋友辛潮麻辣鍋Dream Plaza」同樣分二項方案，「澳和龍蝦豪華煙火饗宴」限定20席，雙人套餐5,880元起，可限定開放至頂樓欣賞煙火；「澳和龍蝦豪華饗宴」限定118席，2人份套餐3,880元起，3人份套餐5,820元，每一席均可享受澳洲和牛套餐、加勒比海大龍蝦拼盤等品項，還有無限享用的24款調酒飲品、哈根達斯、 GODIVA雪糕。

「新馬辣信義A13店」、「椒朋友辛潮麻辣鍋Dream Plaza店」將於12月1日上午11:00開放；「馬辣信義A19店」則將於同日11:30開放預訂。

跨年 套餐

延伸閱讀

義大跨年再升級！ 999秒煙火配「超巨大煙火樹」迎2026 「摩天輪VIP跨年派對」倒數開搶

屏東海生舘徵求企鵝寶寶命名！留言區湧入大量《BanG Dream!》粉絲

義大跨年煙火秀第2波亮點 將種出超巨大煙火樹

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包老饕別錯過

相關新聞

Pokémon GO Tour卡洛斯2026台南登場 迎全球訓練家日夜同樂

Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南確定於2026年2月20日至22日在台南都會公園舉行，為期三天的實境活動預料...

看跨年煙火＋A5和牛吃到飽！馬辣3間「信義區跨年餐」開放訂位

想要一邊吃麻辣鍋、一邊享受台北101跨年煙火秀嘛？馬辣集團旗下的「馬辣信義A19店」、「新馬辣Plus遠百信義A13店」...

平價入手！CASIO、CITIZEN玩新色 SEIKO推Power Design Project企劃

有別於強調高單價的瑞士品牌，日系手表多具有平價、別具設計感的特色，近日包含卡西歐（CASIO）、星辰（CITIZEN）、...

跨足代理 築間引進中央韓鍋酒舍 月底插旗信義區

南韓知名連鎖品牌 Joongang Haejang中央韓鍋酒舍即將登台，築間餐飲集團宣布，已取得中央醒酒湯品牌的台灣市場...

台中最後2間「NENE Chicken」預告熄燈！中台灣只剩彰化店

想吃要把握機會！來自韓國的連鎖炸雞「NENE Chicken」即將調整台中現存兩間分店營運狀況，其中「台中一中店」將於1...

獨／開業6年成回憶！高雄人氣冰店「秀珠冰菓室」熄燈　粉絲：好可惜

好可惜！鄰近高雄瑞豐夜市的人氣冰店「秀珠冰菓室」，店內以「冰火湯圓冰」與復古甜品著稱，獲得許多消費者喜愛。但是近日秀珠冰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。