平價入手！CASIO、CITIZEN玩新色 SEIKO推Power Design Project企劃

有別於強調高單價的瑞士品牌，日系手表多具有平價、別具設計感的特色，近日包含卡西歐（CASIO）、星辰（CITIZEN）、精工（Seiko）皆推出季節新品，個別聚焦在鮮豔色彩、季節主題與設計師聯名，帶來可每日配戴的潮流新選擇。

CASIO旗下的G-SHOCK原就訴諸年輕、耐震、運動風格，品牌今年六月曾發表GA-V01系列、反應不俗，近日品牌再「加碼」桃紅、白色與金色三款型號，一體成型的結構結合大型時標、球狀玻璃鏡面等特色，功能並帶來200米防水、高容量電池與低功耗設計、LED超亮照明、計時碼表、倒數計時、鬧鈴等豐富功能，訂價都在5,000元以下，成為高彩搶眼的時尚配件。

因應即將來臨的聖誕節，CITIZEN則以「藍月」（Blue Glow Night）為主題推出一系列浪漫面盤色彩款式，包含NJ0191-83M、BM7631-87M、AT2570-56M與EM0501-89M四只表款的風格各異，滿足科技、運動風、商務白領與小資女等多面向，四只皆為聖誕節推薦款與通路限定。其中擁有柔美纖細尺寸的EM0501-89M型號以32毫米搭配米蘭式金屬鍊帶，手表的12點鐘並鑲嵌一顆水晶，光動能機芯在滿電後可連續運作6個月，陽剛風格鮮明的BM7631-87M則有著俐落輪廓與八角形表圈，41毫米的自信尺寸並具備100米防水性能，帶來時間與日期顯示功能。

Seiko從2001年開始發表的「Power Design Project」，當時曾持續在2001至2009年邀請日本設計師參與，發揮創意並顛覆時計的可能性。2022年時該企劃重新啟動，並以Rebirth為題，當時曾有由設計師菅沼佑哉（Yuya Suganuma）設計、靈感源自Seiko 1984年的「Tissé」腕表，並獲Good Design Award肯定，評審肯定其原因在於以珠寶思維重新改造表帶（鍊），而設計師菅沼佑哉也表示希望打破「小尺寸手表」等同女性的既定印象，因此讓表款宛如飾品，成為任何人都能自在配戴的設計。