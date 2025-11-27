快訊

細節不便透露…日官員證實：川高熱線中 確認要攜手平息中日緊張事態

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

聽新聞
0:00 / 0:00

外國情侶道謝「謝主隆恩、多謝大俠」 Cheap神回1句 網笑遇到古文怪物

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
外籍遊客示意圖。圖／AI生成
外籍遊客示意圖。圖／AI生成

法籍YouTuber酷製作的網路節目「中文怪物」爆紅之後，也讓大眾注意到很多外籍人士中文能力甚至比台灣人還強。百萬網紅「Cheap」也在臉書分享遇到外國人問路的趣事，他表示，在台北碰到外國情侶問他「黃家香腸」怎麼去，他熱心帶對方前往，得到的回應不是「謝謝」，兩人向他雙手抱拳先後說「謝主隆恩」、「多謝大俠」。

Cheap表示，台北汀州路附近的「黃家香腸」總是大排長龍，不少外國觀光客慕名而來，堪稱國旅之光。他日前在螢橋國小附近遇到一對外國情侶，秀相片給他看，用英文問這家店怎麼去，因為就在附近，他就帶兩人前往，抵達後這對外國情侶表示感謝不是說「謝謝」，而是雙手抱拳，男方說「謝主隆恩」，女方說「多謝大俠」。他滿頭問號，只好回「在下不才，告辭」，趕快遁走。

其他網友表示，「是都在看鹿鼎記學中文嗎」、「不知道看了什麼奇怪的電影」、「不是應該接：大俠請留步」、「不是應該說平身」、「不足掛齒才對」、「遇到古文怪物」、「哪個台灣人亂教」、「遇到穿越時空的朋友了」、「現在能體會日本人聽我們說日文用一堆敬語的感覺了吧」、「日本人可能也是常常聽著我們動畫學來的日文一頭霧水的樣子」、「外國朋友又看了什麼怪怪的片學中文了，以前就有個不知道哪裡來的非洲朋友，跟我說謝謝葛葛」。

中文 朋友 情侶

延伸閱讀

珠海通用航展明登場 傳拒日本人參觀…日媒採訪許可證也疑失效

館長遭毀滅式爆料「便當店業績增三倍」！Cheap認「便當很頂」點破致命問題

NBA／艾頓「統治」禁區比肩湖人歐尼爾 里夫斯：他是怪物

薛仕凌閃兵自首！Cheap狠酸像演戲：「自知跑不掉」走流程免上銬

相關新聞

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫為新竹關西的10.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金...

天琴轉中颱水氣影響台灣 今降雨機率增

天琴颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署表示，中颱天琴中心位置在海口南南東方880公里之處（鵝鑾鼻西南方118...

男便秘自行用長管灌瀉藥！「捅破直腸」引發腹膜炎險喪命

65歲黃姓男子長期受便秘之苦，常自行以瀉藥灌腸，日前使用長管把瀉藥送入直腸深處，不料引發劇痛送醫急診，電腦斷層掃描赫然發...

北半球氣溫「近3年很不一樣」 鄭明典：氣候似乎進入新狀態

前中央氣象局長鄭明典在臉書分析北半球的氣溫紀錄，「近3年很不一樣」，他說，「最近這3年和過去不太搭嘎」，氣候似乎又進入一...

膝腫痛以為退化性關節炎 查出肺外結核感染引起骨結核病變

台中74歲賴姓老翁長期左膝腫痛，以為是退化性關節炎，求助台中慈濟醫院關節中心主任周立展，周立展抽取關節液發現非典型細菌感...

東部海域23:12發生規模4.8地震 13縣市有感

中央氣象署發布第114141號地震報告，東部海域今晚11時12分發生規模4.8地震，地震深度34.6公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。