快訊

細節不便透露…日官員證實：川高熱線中 確認要攜手平息中日緊張事態

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

聽新聞
0:00 / 0:00

跨足代理 築間引進中央韓鍋酒舍 月底插旗信義區

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
築間引進南韓知名品牌「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍 」以兩大招牌料理著稱，解酒湯與牛腸火鍋月銷量高達32000碗、日均1000碗的佳績。圖／築間提供
築間引進南韓知名品牌「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍 」以兩大招牌料理著稱，解酒湯與牛腸火鍋月銷量高達32000碗、日均1000碗的佳績。圖／築間提供

南韓知名連鎖品牌 Joongang Haejang中央韓鍋酒舍即將登台，築間餐飲集團宣布，已取得中央醒酒湯品牌的台灣市場獨家總代理權，並預計於今年底前，以「中央韓鍋酒舍」為品牌名進駐台北市信義商圈，成為該區備受期待的韓式餐飲新亮點。

築間表示，中央韓鍋酒舍在首爾創立超過40年，月銷突破32000碗、日均1000碗的驚人紀錄，被南韓及國際旅客視為必吃名單，不僅深受南韓及到訪南韓的各國旅客喜愛，亦為首爾極具代表性的老字號餐廳。

築間表示，中央韓鍋酒舍目前以江南三星本店為核心，並於首爾多處重要商圈及Hyundai Department Store開立分店，已成為南韓醒酒湯與牛腸火鍋市場中極具代表性的指標品牌。

築間表示，未來「中央韓鍋酒舍」登台，完整呈現正統韓式醒酒湯與牛腸火鍋的道地風味，而此次引進不僅是品牌授權，更是希望讓台灣消費者體驗更深度的韓國在地飲食文化，因此將原汁原味重現品牌精神，包括空間氛圍、料理手法、湯底風味與韓式用餐體驗，打造具沉浸感的韓式餐飲場域。

築間指出，在首店營運後，集團也同步規劃展店版圖，第2、3號店將於2026年第1季分別於台中及台北開幕，持續擴大品牌能見度與服務版圖，期望將「中央韓鍋酒舍」打造為台灣韓式料理市場的新指標。

築間強調，希望透過「中央韓鍋酒舍」，將最具代表性的韓國日常風味呈現給台灣消費者，讓大家不必飛韓國，也能品嚐深夜排隊名店的原汁原味，此外，9月在台北市中山區南京東路開幕的麟德殿牛肉麵，預計年底前分別在台北及台中連開2家分店，全新港式品牌「喜辰」也預計12月在台中開出第1家店。透過多品牌策略與多元品項的組合，持續拓展事業版圖，進一步帶動整體營收重回成長軌道。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 築間 南韓

延伸閱讀

南韓自研火箭首度民間發射成功！拚太空產業生態系邁向商業化

夜店女公關割喉案 凶嫌劉柏葳殺人罪今移審北院

南韓製火箭世界號成功升空 目標每年至少發射一次

俄可能提供幫助？北韓擴建設施估已擁150枚核武 南韓專家警告分析

相關新聞

平價入手！CASIO、CITIZEN玩新色 SEIKO推Power Design Project企劃

有別於強調高單價的瑞士品牌，日系手表多具有平價、別具設計感的特色，近日包含卡西歐（CASIO）、星辰（CITIZEN）、...

跨足代理 築間引進中央韓鍋酒舍 月底插旗信義區

南韓知名連鎖品牌 Joongang Haejang中央韓鍋酒舍即將登台，築間餐飲集團宣布，已取得中央醒酒湯品牌的台灣市場...

台中最後2間「NENE Chicken」預告熄燈！中台灣只剩彰化店

想吃要把握機會！來自韓國的連鎖炸雞「NENE Chicken」即將調整台中現存兩間分店營運狀況，其中「台中一中店」將於1...

獨／開業6年成回憶！高雄人氣冰店「秀珠冰菓室」熄燈　粉絲：好可惜

好可惜！鄰近高雄瑞豐夜市的人氣冰店「秀珠冰菓室」，店內以「冰火湯圓冰」與復古甜品著稱，獲得許多消費者喜愛。但是近日秀珠冰...

喜悅、分享與熱情的季節 Buccellati推薦聖誕銀器家品系列

歲末年終，人們總是要相聚、而相聚的場合最溫馨不過室內家中。義大利高級珠寶品牌Buccellati在各式經典金工珠寶外，結...

韓國解酒湯傳奇來了！月售3.2萬碗 築間引進「中央韓鍋酒舍」年底開出

韓國知名連鎖品牌 Joongang Haejang中央韓鍋酒舍即將正式登台！這家在首爾創立超過40年的老字號醒酒湯與牛腸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。