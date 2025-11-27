跨足代理 築間引進中央韓鍋酒舍 月底插旗信義區

南韓知名連鎖品牌 Joongang Haejang中央韓鍋酒舍即將登台，築間餐飲集團宣布，已取得中央醒酒湯品牌的台灣市場獨家總代理權，並預計於今年底前，以「中央韓鍋酒舍」為品牌名進駐台北市信義商圈，成為該區備受期待的韓式餐飲新亮點。

築間表示，中央韓鍋酒舍在首爾創立超過40年，月銷突破32000碗、日均1000碗的驚人紀錄，被南韓及國際旅客視為必吃名單，不僅深受南韓及到訪南韓的各國旅客喜愛，亦為首爾極具代表性的老字號餐廳。

築間表示，中央韓鍋酒舍目前以江南三星本店為核心，並於首爾多處重要商圈及Hyundai Department Store開立分店，已成為南韓醒酒湯與牛腸火鍋市場中極具代表性的指標品牌。

築間表示，未來「中央韓鍋酒舍」登台，完整呈現正統韓式醒酒湯與牛腸火鍋的道地風味，而此次引進不僅是品牌授權，更是希望讓台灣消費者體驗更深度的韓國在地飲食文化，因此將原汁原味重現品牌精神，包括空間氛圍、料理手法、湯底風味與韓式用餐體驗，打造具沉浸感的韓式餐飲場域。

築間指出，在首店營運後，集團也同步規劃展店版圖，第2、3號店將於2026年第1季分別於台中及台北開幕，持續擴大品牌能見度與服務版圖，期望將「中央韓鍋酒舍」打造為台灣韓式料理市場的新指標。

築間強調，希望透過「中央韓鍋酒舍」，將最具代表性的韓國日常風味呈現給台灣消費者，讓大家不必飛韓國，也能品嚐深夜排隊名店的原汁原味，此外，9月在台北市中山區南京東路開幕的麟德殿牛肉麵，預計年底前分別在台北及台中連開2家分店，全新港式品牌「喜辰」也預計12月在台中開出第1家店。透過多品牌策略與多元品項的組合，持續拓展事業版圖，進一步帶動整體營收重回成長軌道。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康