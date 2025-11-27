台中最後2間「NENE Chicken」預告熄燈！中台灣只剩彰化店

想吃要把握機會！來自韓國的連鎖炸雞「NENE Chicken」即將調整台中現存兩間分店營運狀況，其中「台中一中店」將於11月30日結束營業，「中山醫大店」則將於12月31日結束營業。隨著兩間店熄燈，也代表NENE Chicken即將暫別台中市場。

NENE Chicken自1999年創業，並於2018年10月登台，過去在台灣多個城市均設有分店，甚至也成為首間插旗「金門」的韓國炸雞品牌。店內提供有原味、青陽美乃滋、甜辣洋釀、初雪起士、奶油優格等多種口味，還有韓式拳頭飯、辣炒年糕等副餐，成為許多韓式炸雞愛好者的選擇之一。雖然獲得許多消費者青睞，但是包括位於台南的兩間分店「台南西門店」、「台南永康店」均已於近期熄燈，另外金門唯一的「金門金城店」也永久歇業。

過去NENE Chicken在台中共有3間分店，包括有JMall店、台中一中店、中山一大店。台中首間分店「JMall店」於2019年5月開幕，「台中一中店」則於2020年3月開幕，後於2024年4月搬遷後重新開幕；至於「中山醫大店」於2021年5月開幕。不過「JMall店」已經於今年5月結束營業，另外在google map中，「台中一中店」資料顯示，因合約到期緣故，僅提供服務至2025年11月30日止；至於「中山醫大店」則顯示因合約到期緣故，僅提供服務至2025年12月31日止。若待最後兩間台中門市歇業後，中台灣僅將剩「彰化中正店」。