快訊

細節不便透露…日官員證實：川高熱線中 確認要攜手平息中日緊張事態

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

聽新聞
0:00 / 0:00

台中最後2間「NENE Chicken」預告熄燈！中台灣只剩彰化店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
NENE CHICKEN炸雞。報系資料照，記者陳睿中／攝影
NENE CHICKEN炸雞。報系資料照，記者陳睿中／攝影

想吃要把握機會！來自韓國的連鎖炸雞「NENE Chicken」即將調整台中現存兩間分店營運狀況，其中「台中一中店」將於11月30日結束營業，「中山醫大店」則將於12月31日結束營業。隨著兩間店熄燈，也代表NENE Chicken即將暫別台中市場。

NENE Chicken自1999年創業，並於2018年10月登台，過去在台灣多個城市均設有分店，甚至也成為首間插旗「金門」的韓國炸雞品牌。店內提供有原味、青陽美乃滋、甜辣洋釀、初雪起士、奶油優格等多種口味，還有韓式拳頭飯、辣炒年糕等副餐，成為許多韓式炸雞愛好者的選擇之一。雖然獲得許多消費者青睞，但是包括位於台南的兩間分店「台南西門店」、「台南永康店」均已於近期熄燈，另外金門唯一的「金門金城店」也永久歇業。

過去NENE Chicken在台中共有3間分店，包括有JMall店、台中一中店、中山一大店。台中首間分店「JMall店」於2019年5月開幕，「台中一中店」則於2020年3月開幕，後於2024年4月搬遷後重新開幕；至於「中山醫大店」於2021年5月開幕。不過「JMall店」已經於今年5月結束營業，另外在google map中，「台中一中店」資料顯示，因合約到期緣故，僅提供服務至2025年11月30日止；至於「中山醫大店」則顯示因合約到期緣故，僅提供服務至2025年12月31日止。若待最後兩間台中門市歇業後，中台灣僅將剩「彰化中正店」。

金門 台南

延伸閱讀

獨／開業6年成回憶！高雄人氣冰店「秀珠冰菓室」熄燈　粉絲：好可惜

「烽火船說」特展前進離島 結合金門古砲見證歷史

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

綠營彰化縣長黨內初選4人競爭白熱化 總統到彰化通知2女將引臆測

相關新聞

平價入手！CASIO、CITIZEN玩新色 SEIKO推Power Design Project企劃

有別於強調高單價的瑞士品牌，日系手表多具有平價、別具設計感的特色，近日包含卡西歐（CASIO）、星辰（CITIZEN）、...

跨足代理 築間引進中央韓鍋酒舍 月底插旗信義區

南韓知名連鎖品牌 Joongang Haejang中央韓鍋酒舍即將登台，築間餐飲集團宣布，已取得中央醒酒湯品牌的台灣市場...

台中最後2間「NENE Chicken」預告熄燈！中台灣只剩彰化店

想吃要把握機會！來自韓國的連鎖炸雞「NENE Chicken」即將調整台中現存兩間分店營運狀況，其中「台中一中店」將於1...

獨／開業6年成回憶！高雄人氣冰店「秀珠冰菓室」熄燈　粉絲：好可惜

好可惜！鄰近高雄瑞豐夜市的人氣冰店「秀珠冰菓室」，店內以「冰火湯圓冰」與復古甜品著稱，獲得許多消費者喜愛。但是近日秀珠冰...

喜悅、分享與熱情的季節 Buccellati推薦聖誕銀器家品系列

歲末年終，人們總是要相聚、而相聚的場合最溫馨不過室內家中。義大利高級珠寶品牌Buccellati在各式經典金工珠寶外，結...

韓國解酒湯傳奇來了！月售3.2萬碗 築間引進「中央韓鍋酒舍」年底開出

韓國知名連鎖品牌 Joongang Haejang中央韓鍋酒舍即將正式登台！這家在首爾創立超過40年的老字號醒酒湯與牛腸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。