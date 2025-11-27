快訊

獨／開業6年成回憶！高雄人氣冰店「秀珠冰菓室」熄燈　粉絲：好可惜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
秀珠冰菓室提供有多款特色冰品、飲品。圖／擷取自秀珠冰菓室粉絲頁
秀珠冰菓室提供有多款特色冰品、飲品。圖／擷取自秀珠冰菓室粉絲頁

好可惜！鄰近高雄瑞豐夜市的人氣冰店「秀珠冰菓室」，店內以「冰火湯圓冰」與復古甜品著稱，獲得許多消費者喜愛。但是近日秀珠冰菓室發布歇業公告，主因是原物料成本上漲，價格已經漸漸背離本身想做的「銅板美食」。隨著消息出爐，也讓粉絲感到不捨，表示「好捨不得啊」

開業已有6年的「秀珠冰菓室」，店內主打桂花冰火湯圓冰、黑糖剉冰、豆花，以及木瓜牛奶、冬瓜檸檬等特色飲品，並藉著復古的用餐氣氛重現當年冰菓室的時光記憶，獲得不少在地民眾與觀光客喜愛。在 Google Map 上，秀珠冰菓室已累積超過 800 則評論，平均有 3.9 分，同時連續4年獲得高雄市政府頒獎肯定。

儘管獲得消費者青睞，但是秀珠冰菓室在11月26日發布公告，指出「近年，物料成本一路上漲：糖、奶、水果、包材、瓦斯，每樣都比當初翻了幾倍。」並表示「幾經調整後，價格已經漸漸背離我們想做的『銅板美食』。」加上老闆重新思考人生方向，因此在今年和大家道別，結束經營6年的時光。隨著熄燈消息曝光，網友們也表示「好吃。謝謝你們的陪伴」、「好可惜」、「不會吧，高雄有特色的好吃冰店要關了」

秀珠冰菓室以充滿時代感的裝潢，重現復古氛圍。圖／擷取自秀珠冰菓室粉絲頁
秀珠冰菓室以充滿時代感的裝潢，重現復古氛圍。圖／擷取自秀珠冰菓室粉絲頁
冰火湯圓系列產品為秀珠冰菓室的招牌。圖／擷取自秀珠冰菓室粉絲頁
冰火湯圓系列產品為秀珠冰菓室的招牌。圖／擷取自秀珠冰菓室粉絲頁

