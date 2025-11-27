聽新聞
喜悅、分享與熱情的季節 Buccellati推薦聖誕銀器家品系列
歲末年終，人們總是要相聚、而相聚的場合最溫馨不過室內家中。義大利高級珠寶品牌Buccellati在各式經典金工珠寶外，結合Murano口吹玻璃、精緻銀器、生活家品也是品牌另一重要支線，品牌近日並推薦了聖誕系列單品，透過擺飾、銀器或餐桌用品，為生活細節注入高雅品味。
Buccellati的聖誕推薦系列中的Caviar系列早在1930年代便現身品牌檔案資料，透過銀色細小圓珠重現了魚子醬（Caviar）的晶瑩圓潤，像是一只半透明玻璃水杯便有如藝術般的玻璃質感、並搭配反射霧面光影底座；Furry系列則延續Buccellati細膩的手作技藝：工匠纖細繁複地在銀器上呈現金屬的生動羽毛紋理，像一只純銀並加以鍍金的金色小鴨，呈現純真童趣。
Nature系列中則有一款常見於古羅馬建築裝飾紋樣的茛苕葉（Acanthus）銀盤小碟，除鮮明延展的葉脈，Buccellati工匠更還原栩栩如生的葉片紋理與邊緣，像是將原野的生動帶入家居空間任一角落；Rouche銀器系列則是餐桌上的最佳綠葉，銀盤外緣雙層反方向的波浪裝飾，一如家人朋友相聚時的情感，如水波浪潮、真摯流動。
