普發萬元加持好市多黑五購物周買氣爆棚 嘉義店開門人潮強強滾

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周」買氣火熱，今年折扣力度與品項數量明顯提升，讓許多會員大讚「今年真的有感」。全台賣場上午8時就開門迎客，嘉義店人潮雖多，但因動線規畫完善，整體入場相當順暢，購物周接近尾聲，今明還會湧現購物人潮。

嘉義好市多作為雲嘉嘉唯一門市，本周天天湧入大量人潮，即使是非假日也呈現「強強滾」的景象。賣場外有義交協助交通疏導，並因品項多、客流分散，未出現過往黑五期間擁擠亂象。不少會員笑稱，「人比假日還多，推購物車都有點困難。」

今年黑五適逢普發萬元上路，民眾荷包變得充裕，添購意願明顯提高。許多精選商品包含3C家電、玩具、節慶裝飾、日用品、保健食品等系列，大多數平均落在7到8折，優惠幅度吸引大批會員搶購。社群上也熱烈分享「哪個品項最划算」、「什麼一上架立刻被搬光」。

開門前各店外就大排長龍，嘉義店停車場湧現大量車潮；但在引導下動線仍維持順暢。即使接近打烊，賣場內依然人聲鼎沸，消費者持續挑選戰利品。結帳時多個櫃台同時開放，也未出現嚴重塞車情況，顯示賣場管理相當得宜。