快訊

「台灣有事」效應？離台最近的與那國島強化軍備陷入風暴

川普通話高市早苗 建議別在台灣議題上刺激北京

傳退休前帶走2奈米機密…台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

普發萬元加持好市多黑五購物周買氣爆棚 嘉義店開門人潮強強滾

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周」買氣火熱，全台賣場上午8時就開門迎客，嘉義店人潮雖多，但因動線規畫完善，整體入場相當順暢。記者魯永明／攝影
美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周」買氣火熱，全台賣場上午8時就開門迎客，嘉義店人潮雖多，但因動線規畫完善，整體入場相當順暢。記者魯永明／攝影

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周」買氣火熱，今年折扣力度與品項數量明顯提升，讓許多會員大讚「今年真的有感」。全台賣場上午8時就開門迎客，嘉義店人潮雖多，但因動線規畫完善，整體入場相當順暢，購物周接近尾聲，今明還會湧現購物人潮。

嘉義好市多作為雲嘉嘉唯一門市，本周天天湧入大量人潮，即使是非假日也呈現「強強滾」的景象。賣場外有義交協助交通疏導，並因品項多、客流分散，未出現過往黑五期間擁擠亂象。不少會員笑稱，「人比假日還多，推購物車都有點困難。」

今年黑五適逢普發萬元上路，民眾荷包變得充裕，添購意願明顯提高。許多精選商品包含3C家電、玩具、節慶裝飾、日用品、保健食品等系列，大多數平均落在7到8折，優惠幅度吸引大批會員搶購。社群上也熱烈分享「哪個品項最划算」、「什麼一上架立刻被搬光」。

開門前各店外就大排長龍，嘉義店停車場湧現大量車潮；但在引導下動線仍維持順暢。即使接近打烊，賣場內依然人聲鼎沸，消費者持續挑選戰利品。結帳時多個櫃台同時開放，也未出現嚴重塞車情況，顯示賣場管理相當得宜。

今年部分優惠品項誠意十足，甚至出現「一上架就秒殺」的盛況。許多會員彼此通報「哪個物品超便宜」，也因限量與限購規定，有些人到貨架前才發現心儀商品已被掃空，只能感嘆來得太晚。

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周」買氣火熱，全台賣場上午8時就開門迎客，嘉義店人潮雖多，但因動線規畫完善，整體入場相當順暢。記者魯永明／攝影
美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周」買氣火熱，全台賣場上午8時就開門迎客，嘉義店人潮雖多，但因動線規畫完善，整體入場相當順暢。記者魯永明／攝影

賣場 嘉義 黑五 好市多

延伸閱讀

香菜大軍快衝！ 好市多上架「香菜牛肉泡麵」 經典紅燒湯底搭「滿滿香菜」一包不到30元

網黃躲好市多貨架裸露拍照引熱議 官方回應：調查中將移請警方偵辦

拍不雅照「把自己賣掉」 好市多黑五周遭女露頭燈惡搞

好市多黑五戰力全開 熱門商品一上架秒空、折扣優惠「簡單粗暴」

相關新聞

普發萬元加持好市多黑五購物周買氣爆棚 嘉義店開門人潮強強滾

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周」買氣火熱，今年折扣力度與品項數量明顯提升，讓許多會員大讚「今年真的有感」...

焦糖楓「烤全雞249元」再送50元折價券！每日每店限量5隻

連鎖串燒「焦糖楓」自即日起至12月25日推出特別活動「歲末吃雞・感恩回饋」，限時推出「噴香火烤雞」，將雞隻先以特調醬汁醃...

舒曼廚飾引進日系Cleanup廚具 旗艦店插旗北桃園重劃區

疫情改變飲食習慣，「在家煮」成新風潮，桃園在地經營25年舒曼廚飾位於桃園小檜溪重劃區中央街的旗艦店已開幕，正式插旗北桃園...

「全家」Let’s Tea推「智能膠囊茶機」！現煮精品茶8款新品千店開賣　原茶、奶茶同系列限時買1送1

看準消費者對高品質、低負擔的茶飲需求，全家便利商店旗下茶飲品牌Let’s Tea攜手深耕在地35年製茶龍頭桔揚集團，歷時...

有行旅／乘海風號列車 訪西海岸雙美

跟著有行旅遊覽西海岸雙美，海風號甜點列車與櫟莊園美術館，從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，全車座位皆朝向大面觀景窗，...

紅蟳米粉、香煎河鰻！點水樓「秋冬料理」還有鮑魚紅燒肉、生炒龍虎班

天氣漸寒，「點水樓」以當季食材入饌，推出一系列應景料理。除了全新的「麻油香煎河鰻」、「鮑魚紅燒肉」等菜色外，還有「花雕蒸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。