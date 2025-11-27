舒曼廚飾引進日系Cleanup廚具 旗艦店插旗北桃園重劃區

疫情改變飲食習慣，「在家煮」成新風潮，桃園在地經營25年舒曼廚飾位於桃園小檜溪重劃區中央街的旗艦店已開幕，正式插旗北桃園；總經理劉中正表示，廚房不僅是烹飪場域，更是守護健康、食品安全與抗通膨的重要空間，歡迎來體驗日系廚具強大收納功能，開幕期間有各項特惠活動。

劉中正觀察，隨著疫後生活型態轉變，廚房從純烹飪，轉化成凝聚家人核心空間，許是受物價上漲、食安意識抬頭及健身風氣影響，「回家煮飯」仍為許多家庭首選；這股趨勢直接反映在市場需求，自疫情迄今，廚具市場業績成長至少三至四成，顯示消費者願意投資於能守護健康，同時又能透過自煮節省荷包的優質設備。

舒曼廚飾引進「打造家人、創造家庭的笑容」理念的日系品牌Cleanup廚具，強調收納與衛生設計，有別於國內傳統廚具，Cleanup系列擁有深度加大的抽屜、善用空間的足元底抽，加上口袋收納盒、滑動抽屜、電動昇降吊櫃等機能，讓收納量達最大化且取物順手，水槽採導流水設計、抗汙塗層，無縫或最少接縫設計均有助清潔與衛生。

此外，使用環保不鏽鋼的Cleanup除了環保耐用，還具備耐熱、耐腐蝕、不易發霉、抗異味等優點；全不鏽鋼櫃體與一體成型無接縫水槽設計，減少縫隙、方便清潔，有效預防水垢、細菌滋生，解決潮濕氣候的清潔難題，頗受年輕族群青睞，隨著越來越多家庭重視廚房質感與衛生安全，全不鏽鋼廚具的接受度也持續上升。

劉中正指出，看好小檜溪市地重劃區新建案林立、家庭裝修需求旺盛的潛力，舒曼廚飾繼青埔門市之後，再擴大營運量能，將經國路原據點遷至中央街現址，正式插旗北桃園成立全新旗艦店。