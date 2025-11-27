焦糖楓「烤全雞249元」再送50元折價券！每日每店限量5隻
連鎖串燒「焦糖楓」自即日起至12月25日推出特別活動「歲末吃雞・感恩回饋」，限時推出「噴香火烤雞」，將雞隻先以特調醬汁醃製24小時入味，再透過先蒸後烤的雙重工法，帶來外皮酥脆、肉質軟嫩的口感。為回饋消費者，活動期間特價249元，每日每店限量5隻，售完為止。
此外，凡於活動期間購買烤雞，即贈送「50元感恩回饋金」一張，可供下次消費使用。針對外帶店門市（唭哩岸店、汐止店、文林店），則推出專屬加購禮，消費滿199元，即可以39元銅板價加購「感恩大雞腿」。另外官網並同步開放「網路預購」，單筆訂購兩隻，即享單隻優惠價299元，並可享台北地區免運福利（新北、外縣市運費加49元）
繼今年萬聖節推出「鬼娃恰吉 CHUCKY」第一波聯名系列後，頂呱呱再推出第二波鬼娃恰吉聯名周邊，即日起限量販售「鬼娃恰吉磁吸燈箱盲袋」，每款結合鬼娃恰吉的經典動作及神情，霧面燈光效果彷彿在暗夜中突現的邪氣光影，全套共四款，直購價249元。12月5日起將推出「鬼娃恰吉雷射海報組」，分為 A、B 兩組，每組199元、每組內含兩張海報，透過雷射反射呈現鬼娃恰吉經典神情。另外活動期間消費滿399元，即可獲贈「鬼娃恰吉聖誕貼紙」，內含5 張雷射貼紙與1張螢光貼紙，重現恰吉的經典造型與動作，同樣適合粉絲蒐集。
頂呱呱針對會員推出「聖誕滿額刮刮樂」活動，12月5日起，凡會員單筆消費累計399 元，除了可獲得聖誕造型貼紙，還有機會將多項恰吉聯名周邊與餐點優惠帶回家。首獎為「恰吉聖誕全周邊組合」，價值1,483元，其他還有雷射海報 A+B 組搭配聖誕貼紙、餐點優惠券等不同贈禮。
