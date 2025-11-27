「全家」Let’s Tea推「智能膠囊茶機」！現煮精品茶8款新品千店開賣　原茶、奶茶同系列限時買1送1

看準消費者對高品質、低負擔的茶飲需求，全家便利商店旗下茶飲品牌Let’s Tea攜手深耕在地35年製茶龍頭桔揚集團，歷時近兩年研發、投入億元規模推出市場首見「智能膠囊茶機」，並運用「AI科技煮茶」、「膠囊封裝保鮮」兩大關鍵技術，以70秒現泡技術重現職人級茶香。2025年底前Let’s Tea「智能膠囊茶機」將於全台1,000間「全家」店舖登場，開啟巷口現煮茶新時代。

據2025 年Worldpanel消費者指數指出，無糖即飲茶市場銷額年增12%，顯見無糖茶輕飲風潮席捲即飲市場。「全家」Let’s Tea原茶銷量佔比已突破4成，此次再攜手深耕台灣逾35年的製茶龍頭品牌「桔揚集團」研發便利商店首見「智能膠囊茶機」，將透過「全家」密集店點、24小時營業的優勢，結合桔揚集團完善的茶葉產業鏈與專業製茶實力，聯手推廣台灣在地好茶。

「全家」Let’s Tea「智能膠囊茶機」具備一鍵出茶、平均70秒快速出杯特性，運用「AI科技煮茶」、「膠囊封存保鮮」兩大工法重新定義便利商店茶香。透過氮氣填充的獨家封存技術將茶葉納進膠囊中，完整保留茶葉的風土香氣與鮮韻，香氣不因時間或空氣而流失；雙段式AI萃茶技術延伸自傳統「一泡香、二泡韻」茶道工法，透過AI科技精準模擬茶師手感穩定沖泡流程，再結合雙段式恆溫高壓萃取技術，第一泡僅喚醒封存的茶葉鮮香，第二泡烘托茶香氣並堆疊底蘊層次，重現精品茶清香、濃郁、回甘經典風味。

「全家」Let’s Tea共有原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶四大產品線，此次透過膠囊茶機獨家AI技術打造全新現煮精品茶飲，首波主打茶款「五窨茉莉茶后」，不只榮獲ITI國際風味評鑑（International Taste Institute）3星殊榮，更是便利商店首見五窨工序茶，以新鮮茉莉花反覆薰香，經過五道繁複的窨製工序，歷時破百小時，才能使花香與茶韻完美交融。

無咖啡因茶飲更是近年茶飲市場中快速崛起的熱門選擇，「全家」Let’s Tea推出「金焙蕎麥茶」，嚴選天然韃靼蕎麥，以獨特烘焙工序呈現溫潤穀物香氣，無咖啡因特性更讓飲用時段不受限制。另推薦兩款嚴選台灣在地茶葉的代表之作，「白烏龍茶」選用台茶17號，以半發酵工法呈現細緻花果香氣，金黃茶湯入口柔順、尾韻回甘悠長；「鮮露紅茶」則以熟果與橙果香氣交疊為特色，口感溫潤輕盈、不澀不膩。

「全家」Let’s Tea現煮精品茶4款茶底亦推出奶茶選項，原茶每杯售價40元，醇奶茶售價55元。歡慶新品上市，「全家」推出線上線下優惠，即日起至12月9日凡於店舖購買Let’s Tea現煮茶原茶系列或醇奶茶系列，同系列任選享買一送一優惠（可寄杯，Let’s Tea現煮精品茶40元系列、55元系列指定品項，每系列上限10杯）；「全家」APP隨買跨店取亦同步推出Let’s Tea現煮精品茶40元系列、55元系列買5送5限時優惠（每會員限購2組，兌換期限至2026年3月31日）。消費者可透過「全家」APP地圖趣「Let’s Café & Let’s Tea地圖」查詢販售店舖。