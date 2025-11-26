快訊

藏放冰箱、被「三貼」遊街的屏東霧台黑熊 已製成標本

消防員也殉職！香港大火已釀13死 習近平下令了

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

聽新聞
0:00 / 0:00

紅蟳米粉、香煎河鰻！點水樓「秋冬料理」還有鮑魚紅燒肉、生炒龍虎班

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
紅蟳米粉鍋。記者陳睿中／攝影
紅蟳米粉鍋。記者陳睿中／攝影

天氣漸寒，「點水樓」以當季食材入饌，推出一系列應景料理。除了全新的「麻油香煎河鰻」、「鮑魚紅燒肉」等菜色外，還有「花雕蒸膏蟹」、「紅蟳米粉鍋」等秋蟹佳餚，帶來溫潤暖身的時令滋味。

點水樓本季新推出的料理中，「鹹蛋黃透抽沙拉」以透抽鑲入鹹蛋黃與毛豆仁後切片，蒸製定型後冷卻切片，呈現三色分明的雅緻冷盤，同時也能享受不同食材交疊的豐富口感，每份680元。「生炒龍虎斑片」選用龍虎斑以少許蠔油、醬油生炒，展現魚肉鮮甜與鑊氣，每份1,040元起。「麻油香煎河鰻」則是將魚肉以麻油乾煎、魚皮則以梅林辣醬油嗆鍋，帶出微酸微鹹的特殊香氣，呈現各具特色的風味，每份1,800元起。另道「鮑魚紅燒肉」是將經典紅燒肉豪華升級，將入口即化的紅燒肉，加入鮑魚同煨，一次享受海陸美味，每份980元。

針對喜愛秋冬品嚐蟹蟳的饕客，「花雕蒸膏蟹」取紅蟳蟹膏搭配滑嫩水蛋，以花雕酒芡汁收尾，風味濃郁細緻，每份1,900元。「紅蟳米粉鍋」以紅蟳蟹膏精華熬煮湯底，加上吸飽蟹香精華的米粉，入口暖胃暖心，每份2,380元。除此之外，還有避風塘大沙公、醉膏蟹、醬爆蟹年糕等蟹蟳料理，盡顯鮮美。

同時點水樓也選用多款當季食材，呈獻秋冬限定的特色。包括有「蔥油芋艿」、「金沙茭白筍」、「酥炸翼豆」等時蔬料理，各有不同的滋味，更添餐桌精彩。主廚亦推薦「黑啤紅糟炸雞翅」、「天然蔬果原汁七彩小籠包」等特色料理，最後可再以經典甜品「桂花糖藕」收尾，帶來大大滿足。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

生炒龍虎斑片。記者陳睿中／攝影
生炒龍虎斑片。記者陳睿中／攝影
「金沙茭白筍」是秋季人氣時令菜。記者陳睿中／攝影
「金沙茭白筍」是秋季人氣時令菜。記者陳睿中／攝影
麻油香煎河鰻。記者陳睿中／攝影
麻油香煎河鰻。記者陳睿中／攝影
外皮極酥、內裡爽脆的「酥炸翼豆」。記者陳睿中／攝影
外皮極酥、內裡爽脆的「酥炸翼豆」。記者陳睿中／攝影
「黑啤紅糟炸雞翅」將雞翅以馬祖紅糟搭配德國寶萊納黑啤酒醃製，風味獨特。記者陳睿中／攝影
「黑啤紅糟炸雞翅」將雞翅以馬祖紅糟搭配德國寶萊納黑啤酒醃製，風味獨特。記者陳睿中／攝影
花雕蒸膏蟹。記者陳睿中／攝影
花雕蒸膏蟹。記者陳睿中／攝影
鹹蛋黃透抽沙拉。記者陳睿中／攝影
鹹蛋黃透抽沙拉。記者陳睿中／攝影

料理 燒肉 食材

延伸閱讀

偷稅被罰1330萬 「柏公子」換號復出 粉絲23萬IP在美國

中國再次禁運日本水產品 日扇貝業者不擔心：早決定不再依賴中國

台中林酒店除夕三千人熱鬧圍爐 住宿券、餐券現抽現領

夏慕尼鐵板燒全新冬季套餐登場 全台「只有這家」點套餐送松露鮑魚

相關新聞

紅蟳米粉、香煎河鰻！點水樓「秋冬料理」還有鮑魚紅燒肉、生炒龍虎班

天氣漸寒，「點水樓」以當季食材入饌，推出一系列應景料理。除了全新的「麻油香煎河鰻」、「鮑魚紅燒肉」等菜色外，還有「花雕蒸...

家樂福義大利周開跑 義式零食、哈利波特餅乾搶話題

統計2024年到訪義大利觀光旅遊人潮已達到5,000萬人次，義式料理更是暢遊歐洲的美味記憶，家樂福與ICE義大利...

UNIQLO、GU連續7天感謝祭 許光漢、許瑋甯同款冬季明星單品限時優惠

UNIQLO迎來在台15周年，將於11月28日至12月4日推出「UNIQLO 15周年感謝祭」，精選冬季服飾首次限定優惠...

泰星雙美CP鄺玲玲與Orm摘DIOR大使頭銜 日劇男神目黑蓮得寶格麗助攻

Dior 宣布泰國女星鄺玲玲（Sirilak Kwong，暱稱Ling）與Orm（Kornnaphat Sethrata...

家樂福「義大利週」登場 義式食材、甜點一站買齊 哈利波特巧克力吸睛

家樂福「味旅義大利週」即日起至12月9日登場，今年以更全面的義式食材、甜點與體驗活動，打造一場從味蕾到生活都能深度沉浸的...

新光三越耶誕季60家快閃大軍出動！北中南全面啟動冬日節慶熱潮

耶誕節氣氛愈來愈濃，今年新光三越北中南迎來超過60家品牌限定快閃，串聯全台分店打造耶誕造景，還有會員限定與LINE好友專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。