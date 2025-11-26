紅蟳米粉、香煎河鰻！點水樓「秋冬料理」還有鮑魚紅燒肉、生炒龍虎班

天氣漸寒，「點水樓」以當季食材入饌，推出一系列應景料理。除了全新的「麻油香煎河鰻」、「鮑魚紅燒肉」等菜色外，還有「花雕蒸膏蟹」、「紅蟳米粉鍋」等秋蟹佳餚，帶來溫潤暖身的時令滋味。

點水樓本季新推出的料理中，「鹹蛋黃透抽沙拉」以透抽鑲入鹹蛋黃與毛豆仁後切片，蒸製定型後冷卻切片，呈現三色分明的雅緻冷盤，同時也能享受不同食材交疊的豐富口感，每份680元。「生炒龍虎斑片」選用龍虎斑以少許蠔油、醬油生炒，展現魚肉鮮甜與鑊氣，每份1,040元起。「麻油香煎河鰻」則是將魚肉以麻油乾煎、魚皮則以梅林辣醬油嗆鍋，帶出微酸微鹹的特殊香氣，呈現各具特色的風味，每份1,800元起。另道「鮑魚紅燒肉」是將經典紅燒肉豪華升級，將入口即化的紅燒肉，加入鮑魚同煨，一次享受海陸美味，每份980元。

針對喜愛秋冬品嚐蟹蟳的饕客，「花雕蒸膏蟹」取紅蟳蟹膏搭配滑嫩水蛋，以花雕酒芡汁收尾，風味濃郁細緻，每份1,900元。「紅蟳米粉鍋」以紅蟳蟹膏精華熬煮湯底，加上吸飽蟹香精華的米粉，入口暖胃暖心，每份2,380元。除此之外，還有避風塘大沙公、醉膏蟹、醬爆蟹年糕等蟹蟳料理，盡顯鮮美。

同時點水樓也選用多款當季食材，呈獻秋冬限定的特色。包括有「蔥油芋艿」、「金沙茭白筍」、「酥炸翼豆」等時蔬料理，各有不同的滋味，更添餐桌精彩。主廚亦推薦「黑啤紅糟炸雞翅」、「天然蔬果原汁七彩小籠包」等特色料理，最後可再以經典甜品「桂花糖藕」收尾，帶來大大滿足。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康