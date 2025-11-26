家樂福義大利周開跑 義式零食、哈利波特餅乾搶話題

統計2024年到訪義大利觀光旅遊人潮已達到5,000萬人次，義式料理更是暢遊歐洲的美味記憶，家樂福與ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處再度攜手合作，帶來100%源自義大利的產地製造。

今年義式料理配料更佳豐富，麵醬、松露醬、麵條、橄欖油、餃、醃製醬菜、乳酪等，「Majora 麥嘉樂義大利直麵/螺旋麵、家樂福獨家CASA SICILIA配醬系列、獨家SACCHI松露醬系列、家樂福獨家Pomi番茄醬系列、安塔爾義大利麵燉飯系列、DAMICO罐頭系列等，讓烹調方便輕鬆上桌。

另一話題商品，義大利品牌Witor's近期推出以哈利波特為主題的全新產品線，深受魔法世界粉絲的喜愛。以霍格華茲特快車的車票為發想, 內部每片巧克力餅乾都做成車票造型，猶如一張「特別票」，帶領你踏上霍格華茲的冒險旅程，還有以哈利波特人物為造型，有哈利、妙麗與榮恩為造型的Q版大頭造型餅乾，可愛有趣又好吃，還可當小禮物，吸引同樣喜愛哈利波特的粉絲們一起品嚐。

義大利葡萄酒可說是餐桌上帶動氣氛的絕佳選擇，今年躍升國內進口葡萄酒第二名，更是家樂福年度最大規模Wine Fair 主力進口酒款。家樂福推薦來自義大利超過60支葡萄酒、氣泡酒、香檳與啤酒，為這次味旅義大利帶來更濃厚的異國氛圍。

今年味旅義大利另一重頭戲非零食餅乾莫屬，知名品牌眾星雲集，例如義大利威化餅乾最具代表性品牌「Lago」，成立於1968年，這次完整系列上架，包含Lago方塊狀小口威化點心 系列「Party」，還有Lago的「Plaisir」系列為將威化餅搭配絲滑內餡，在捲筒外層覆以巧克力，提升風味與口感豐富度，使風味更濃郁。

鐵盒包裝可說是歐洲零食的經典， Witors巧克力系列特以城市主題為設計概念，極具收藏級的鐵盒包裝，以4大經典城市地標：比薩斜塔、佛羅倫斯、威尼斯、羅馬為封面主題，內含：奶油黑巧克力、榛果牛奶巧克力、奶油牛奶巧克力三種口味。同樣以城市為主題的還有「菲利緹」鐵盒巧克力，靈感來自義大利三大經典城市：MILANO、 ROMA、VENEZIA，將在地風格巧妙融合於多款精選巧克力中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康