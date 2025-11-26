UNIQLO、GU連續7天感謝祭 許光漢、許瑋甯同款冬季明星單品限時優惠

UNIQLO迎來在台15周年，將於11月28日至12月4日推出「UNIQLO 15周年感謝祭」，精選冬季服飾首次限定優惠，以及許光漢、許瑋甯同款等共百樣人氣商品優惠價。GU也同步在這段期間線上線下推出感謝祭，秋冬單品最低250元起。

UNIQLO 15周年感謝祭，許光漢同款的寬版休閒上衣，裡面可疊穿襯衫，穿出低調簡約的質感，中性剪裁男女適穿，原價990元、優惠價790元；好搭配的丹寧褲是日常必備單品，許瑋甯同款的繭型牛仔褲原價1,290元、優惠價990元。

PUFFTECH輕暖科技系列，最適合台灣冬季濕冷的天氣穿著，PUFFTECH輕暖科技連帽外套原價1,990元，優惠價1,690元。親膚柔軟可機洗的柔軟針織刷毛圓領T恤，有多種色彩可選擇，原價590元、優惠價390元；冬季最需要輕薄又保暖的內搭，HEATTECH棉質極暖系列原價690元、優惠價590元。

GU今年感謝祭特別將全台熱銷前三名的「WARM PADDED夾層外套」列入優惠清單，推出限定降價，原價1,490元、優惠價1,290元，男女裝各有選擇。今年GU推出的「PUFF Knit蓬鬆柔軟針織系列」，質感與色彩再升級，系列各款原價890元～690元、優惠價790～590元。

SWEAT大學T系列各款原價1,290元～890元、優惠價890～790元。BARREL LEG錐形褲系列原價990元～890元、優惠價790～690元。