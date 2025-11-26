UNIQLO、GU連續7天感謝祭 許光漢、許瑋甯同款冬季明星單品限時優惠
UNIQLO迎來在台15周年，將於11月28日至12月4日推出「UNIQLO 15周年感謝祭」，精選冬季服飾首次限定優惠，以及許光漢、許瑋甯同款等共百樣人氣商品優惠價。GU也同步在這段期間線上線下推出感謝祭，秋冬單品最低250元起。
UNIQLO 15周年感謝祭，許光漢同款的寬版休閒上衣，裡面可疊穿襯衫，穿出低調簡約的質感，中性剪裁男女適穿，原價990元、優惠價790元；好搭配的丹寧褲是日常必備單品，許瑋甯同款的繭型牛仔褲原價1,290元、優惠價990元。
PUFFTECH輕暖科技系列，最適合台灣冬季濕冷的天氣穿著，PUFFTECH輕暖科技連帽外套原價1,990元，優惠價1,690元。親膚柔軟可機洗的柔軟針織刷毛圓領T恤，有多種色彩可選擇，原價590元、優惠價390元；冬季最需要輕薄又保暖的內搭，HEATTECH棉質極暖系列原價690元、優惠價590元。
GU今年感謝祭特別將全台熱銷前三名的「WARM PADDED夾層外套」列入優惠清單，推出限定降價，原價1,490元、優惠價1,290元，男女裝各有選擇。今年GU推出的「PUFF Knit蓬鬆柔軟針織系列」，質感與色彩再升級，系列各款原價890元～690元、優惠價790～590元。
SWEAT大學T系列各款原價1,290元～890元、優惠價890～790元。BARREL LEG錐形褲系列原價990元～890元、優惠價790～690元。
配件部分，GU水餃包優惠價590元、肩背包優惠價690元、女裝繫帶芭蕾運動鞋原價990元、優惠價790元、腰帶配件優惠價250元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言