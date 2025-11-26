快訊

泰星雙美CP鄺玲玲與Orm摘DIOR大使頭銜 日劇男神目黑蓮得寶格麗助攻

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
日本寶格麗新任品牌大使目黑蓮。圖／寶格麗提供
日本寶格麗新任品牌大使目黑蓮。圖／寶格麗提供

Dior 宣布泰國女星鄺玲玲（Sirilak Kwong，暱稱Ling）與Orm（Kornnaphat Sethratanapong）成為新任全球品牌大使訊息。這對被稱為「LingOrm」的泰國超人氣CP，因為演出泰國GL劇「我們的秘密」爆紅，Dior也比照2023年時簽下泰BL劇「黑幫少爺愛上我」CP泰星Apo、Mile的方式，一口氣簽下兩個人，讓CP粉特別期待未來能在活動上常常見到兩人一起亮相。

同屬LVMH集團底下的羅馬珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）則是點名之名演員、歌手、模特兒的日本男星目黑蓮正式成為最新的寶格麗品牌大使。身為Snow Man的成員，他的歌聲與舞技有目共睹，而近年來在戲劇的表現更讓人感受到他多變的另一面，以及堅持不懈的努力 – 這也是寶格麗所看重的特質。在全新發佈的品牌大使形象中，他配戴了多款Serpenti Viper系列珠寶以及都會型格的BVLGARI BVLGARI系列腕表，展現洗鍊優雅的紳士氣質。

Dior宣布鄺玲玲與Orm成為全球品牌大使。圖／Dior提供
Dior宣布鄺玲玲與Orm成為全球品牌大使。圖／Dior提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
日本寶格麗新任品牌大使目黑蓮。圖／寶格麗提供
日本寶格麗新任品牌大使目黑蓮。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列精鋼黑面腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列精鋼黑面腕表。圖／寶格麗提供
日本寶格麗新任品牌大使目黑蓮。圖／寶格麗提供
日本寶格麗新任品牌大使目黑蓮。圖／寶格麗提供

