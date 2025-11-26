聽新聞
0:00 / 0:00
泰星雙美CP鄺玲玲與Orm摘DIOR大使頭銜 日劇男神目黑蓮得寶格麗助攻
Dior 宣布泰國女星鄺玲玲（Sirilak Kwong，暱稱Ling）與Orm（Kornnaphat Sethratanapong）成為新任全球品牌大使訊息。這對被稱為「LingOrm」的泰國超人氣CP，因為演出泰國GL劇「我們的秘密」爆紅，Dior也比照2023年時簽下泰BL劇「黑幫少爺愛上我」CP泰星Apo、Mile的方式，一口氣簽下兩個人，讓CP粉特別期待未來能在活動上常常見到兩人一起亮相。
同屬LVMH集團底下的羅馬珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）則是點名之名演員、歌手、模特兒的日本男星目黑蓮正式成為最新的寶格麗品牌大使。身為Snow Man的成員，他的歌聲與舞技有目共睹，而近年來在戲劇的表現更讓人感受到他多變的另一面，以及堅持不懈的努力 – 這也是寶格麗所看重的特質。在全新發佈的品牌大使形象中，他配戴了多款Serpenti Viper系列珠寶以及都會型格的BVLGARI BVLGARI系列腕表，展現洗鍊優雅的紳士氣質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言