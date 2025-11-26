泰星雙美CP鄺玲玲與Orm摘DIOR大使頭銜 日劇男神目黑蓮得寶格麗助攻

Dior 宣布泰國女星鄺玲玲（Sirilak Kwong，暱稱Ling）與Orm（Kornnaphat Sethratanapong）成為新任全球品牌大使訊息。這對被稱為「LingOrm」的泰國超人氣CP，因為演出泰國GL劇「我們的秘密」爆紅，Dior也比照2023年時簽下泰BL劇「黑幫少爺愛上我」CP泰星Apo、Mile的方式，一口氣簽下兩個人，讓CP粉特別期待未來能在活動上常常見到兩人一起亮相。

同屬LVMH集團底下的羅馬珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）則是點名之名演員、歌手、模特兒的日本男星目黑蓮正式成為最新的寶格麗品牌大使。身為Snow Man的成員，他的歌聲與舞技有目共睹，而近年來在戲劇的表現更讓人感受到他多變的另一面，以及堅持不懈的努力 – 這也是寶格麗所看重的特質。在全新發佈的品牌大使形象中，他配戴了多款Serpenti Viper系列珠寶以及都會型格的BVLGARI BVLGARI系列腕表，展現洗鍊優雅的紳士氣質。 Dior宣布鄺玲玲與Orm成為全球品牌大使。圖／Dior提供 BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Viper系列白K金手環。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供 日本寶格麗新任品牌大使目黑蓮。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Viper系列白K金戒指。圖／寶格麗提供 BVLGARI BVLGARI系列精鋼黑面腕表。圖／寶格麗提供 日本寶格麗新任品牌大使目黑蓮。圖／寶格麗提供