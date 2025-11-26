快訊

火光照夜空！香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

聽新聞
0:00 / 0:00

家樂福「義大利週」登場 義式食材、甜點一站買齊 哈利波特巧克力吸睛

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Witor's推出「哈利波特」主題巧克力新品。記者黃筱晴／攝影
Witor's推出「哈利波特」主題巧克力新品。記者黃筱晴／攝影

家樂福「味旅義大利週」即日起至12月9日登場，今年以更全面的義式食材、甜點與體驗活動，打造一場從味蕾到生活都能深度沉浸的義大利之旅。即日起至12月9日家樂福會員不限金額消費即可用109元加價購Costa d’Oro特級冷壓初榨橄欖油250毫升，每筆最多可購買3瓶。

今年首推多款道地義大利食材，包括麵醬、松露醬、各式義大利麵、橄欖油、餃類、醃製醬菜與乳酪等，從基礎調味到進階烹調都一次到位。主力推薦如Majora麥嘉樂義大利直麵與螺旋麵、家樂福獨家CASASICILIA配醬系列、SACCHI松露醬系列、Pomi番茄醬系列、安塔爾義大利麵燉飯系列與DAMICO罐頭系列，皆屬義式家常料理的最佳幫手，讓消費者在家也能輕鬆還原義式料理的純粹風味。

零食甜點則是另一大亮點，義大利威化餅乾品牌Lago全系列登台，從經典方塊小口威化Party系列到絲滑內餡搭配巧克力外層的Plaisir系列，每款都深受甜點迷喜愛。Party系列採用一口大小設計，方便分享，口味涵蓋榛果、檸檬、拿鐵等多款選擇；Plaisir系列則以酥脆威化結合濃郁奶油餡，再覆上巧克力外衣，口感層次更升級。對於關注糖分攝取的消費者，Lago亦推出SUGARFREE低糖系列，以代糖提供甜味，滿足甜食控飲控需求。

而今年最吸睛的莫過於Witor's推出的「哈利波特」主題新品，將魔法世界巧妙融入巧克力點心中。巧克力餅乾以霍格華茲特快車車票為靈感，每片都是票卡造型，彷彿拿著巧克力便能踏上魔法冒險，粉絲們必嚐鮮。

這次更推出多款包裝極具收藏價值的鐵盒巧克力，Witor's城市系列以比薩斜塔、佛羅倫斯、威尼斯與羅馬為封面設計，內含奶油黑巧克力、榛果牛奶巧克力與奶油牛奶巧克力3款經典口味，無論自用或送禮都兼具質感與紀念性。同樣以城市為主題，菲利緹鐵盒巧克力則取材自義大利3大城市MILANO、ROMA與VENEZIA，結合地方風格與精緻巧克力品項，搭配優雅金屬盒裝，成為年底送禮的另一亮眼選擇。

家樂福也在活動期間於多家店舖規劃義式文化體驗，假日採購同時也能享受異國風情。「義式風味私廚料理秀」將於11月29日在中原店登場，由義大利籍主廚MircoPeretto示範北義料理技巧；「義式樂章義大利歌劇」則於11月29日至30日在北中南指定店舖舉行，把家樂福化身迷你歌劇院；另有「義大利皮革手作」於重慶店與新店店推出，由職人指導以義大利BUTTERO植鞣皮革製作零錢包；「義大利麵料理展演秀」則由主廚示範百年品牌DECECCO的義式日常麵食，於淡新店、經國店、鼎山店、西屯店輪番登場。

家樂福「味旅義大利週」即日起至12月9日登場。記者黃筱晴／攝影
家樂福「味旅義大利週」即日起至12月9日登場。記者黃筱晴／攝影
義大利Lago威化夾心酥系列。記者黃筱晴／攝影
義大利Lago威化夾心酥系列。記者黃筱晴／攝影
家樂福「味旅義大利週」即日起至12月9日登場。記者黃筱晴／攝影
家樂福「味旅義大利週」即日起至12月9日登場。記者黃筱晴／攝影
獨家新品MASTURZO特級冷壓初榨橄欖油。圖／家樂福提供
獨家新品MASTURZO特級冷壓初榨橄欖油。圖／家樂福提供
安塔爾義大利麵、燉飯快煮系列記者黃筱晴／攝影
安塔爾義大利麵、燉飯快煮系列記者黃筱晴／攝影
Witor's城市系列鐵盒巧克力。記者黃筱晴／攝影
Witor's城市系列鐵盒巧克力。記者黃筱晴／攝影
義大利I Macoritti風味脆棒獨家新品，有多種義式風味。記者黃筱晴／攝影
義大利I Macoritti風味脆棒獨家新品，有多種義式風味。記者黃筱晴／攝影
家樂福「味旅義大利週」即日起至12月9日登場。記者黃筱晴／攝影
家樂福「味旅義大利週」即日起至12月9日登場。記者黃筱晴／攝影
家樂福再度聯手ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處帶來充滿義式風味饗宴。圖／家樂福提供
家樂福再度聯手ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處帶來充滿義式風味饗宴。圖／家樂福提供
SACCHI松露醬系列獨家新品，輕鬆為料理增添濃郁風味。記者黃筱晴／攝影
SACCHI松露醬系列獨家新品，輕鬆為料理增添濃郁風味。記者黃筱晴／攝影
義大利Intenso咖啡粉獨家新品。記者黃筱晴／攝影
義大利Intenso咖啡粉獨家新品。記者黃筱晴／攝影
義大利Lago Plaisir捲心酥系列，酥脆威化結合濃郁奶油餡，再覆上巧克力外衣。記者黃筱晴／攝影
義大利Lago Plaisir捲心酥系列，酥脆威化結合濃郁奶油餡，再覆上巧克力外衣。記者黃筱晴／攝影
開心果口味相關產品也是近年熱門選擇。記者黃筱晴／攝影
開心果口味相關產品也是近年熱門選擇。記者黃筱晴／攝影
義大利Lago威化夾心酥、捲心酥系列。記者黃筱晴／攝影
義大利Lago威化夾心酥、捲心酥系列。記者黃筱晴／攝影
菲利緹鐵盒巧克力取材自義大利3大城市圖騰，精緻外觀非常適合送禮。記者黃筱晴／攝影
菲利緹鐵盒巧克力取材自義大利3大城市圖騰，精緻外觀非常適合送禮。記者黃筱晴／攝影

義大利 巧克力 料理

延伸閱讀

義大利定「殺害女性」為刑事犯罪 最重可判終身

37歲演14歲學生！「哈利波特」女星真實年齡曝光　親曝終極秘辛

GU x 哈利波特最新聯名魔法迷必收！全系列此時上架：巧克力蛙、怪味糖小包、霍格華茲學院家居服…

東森幼幼台打造兒童偶像劇 《萌學園》播出六季還有電影版

相關新聞

家樂福義大利周開跑 義式零食、哈利波特餅乾搶話題

統計2024年到訪義大利觀光旅遊人潮已達到5,000萬人次，義式料理更是暢遊歐洲的美味記憶，家樂福與ICE義大利...

UNIQLO、GU連續7天感謝祭 許光漢、許瑋甯同款冬季明星單品限時優惠

UNIQLO迎來在台15周年，將於11月28日至12月4日推出「UNIQLO 15周年感謝祭」，精選冬季服飾首次限定優惠...

泰星雙美CP鄺玲玲與Orm摘DIOR大使頭銜 日劇男神目黑蓮得寶格麗助攻

Dior 宣布泰國女星鄺玲玲（Sirilak Kwong，暱稱Ling）與Orm（Kornnaphat Sethrata...

家樂福「義大利週」登場 義式食材、甜點一站買齊 哈利波特巧克力吸睛

家樂福「味旅義大利週」即日起至12月9日登場，今年以更全面的義式食材、甜點與體驗活動，打造一場從味蕾到生活都能深度沉浸的...

新光三越耶誕季60家快閃大軍出動！北中南全面啟動冬日節慶熱潮

耶誕節氣氛愈來愈濃，今年新光三越北中南迎來超過60家品牌限定快閃，串聯全台分店打造耶誕造景，還有會員限定與LINE好友專...

用一束薰衣草的綻放與蝶舞為時間的流逝注入情感！梵克雅寶新作美極了

薰衣草花冠宛如被微風輕拂般地緩緩綻開，露出隱匿其中的蝴蝶；蝴蝶隨著音樂的流轉翩振翅盤旋，翅膀裝飾橙色透光的Plique-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。