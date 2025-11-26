家樂福「義大利週」登場 義式食材、甜點一站買齊 哈利波特巧克力吸睛

家樂福「味旅義大利週」即日起至12月9日登場，今年以更全面的義式食材、甜點與體驗活動，打造一場從味蕾到生活都能深度沉浸的義大利之旅。即日起至12月9日家樂福會員不限金額消費即可用109元加價購Costa d’Oro特級冷壓初榨橄欖油250毫升，每筆最多可購買3瓶。

今年首推多款道地義大利食材，包括麵醬、松露醬、各式義大利麵、橄欖油、餃類、醃製醬菜與乳酪等，從基礎調味到進階烹調都一次到位。主力推薦如Majora麥嘉樂義大利直麵與螺旋麵、家樂福獨家CASASICILIA配醬系列、SACCHI松露醬系列、Pomi番茄醬系列、安塔爾義大利麵燉飯系列與DAMICO罐頭系列，皆屬義式家常料理的最佳幫手，讓消費者在家也能輕鬆還原義式料理的純粹風味。

零食甜點則是另一大亮點，義大利威化餅乾品牌Lago全系列登台，從經典方塊小口威化Party系列到絲滑內餡搭配巧克力外層的Plaisir系列，每款都深受甜點迷喜愛。Party系列採用一口大小設計，方便分享，口味涵蓋榛果、檸檬、拿鐵等多款選擇；Plaisir系列則以酥脆威化結合濃郁奶油餡，再覆上巧克力外衣，口感層次更升級。對於關注糖分攝取的消費者，Lago亦推出SUGARFREE低糖系列，以代糖提供甜味，滿足甜食控飲控需求。

而今年最吸睛的莫過於Witor's推出的「哈利波特」主題新品，將魔法世界巧妙融入巧克力點心中。巧克力餅乾以霍格華茲特快車車票為靈感，每片都是票卡造型，彷彿拿著巧克力便能踏上魔法冒險，粉絲們必嚐鮮。

這次更推出多款包裝極具收藏價值的鐵盒巧克力，Witor's城市系列以比薩斜塔、佛羅倫斯、威尼斯與羅馬為封面設計，內含奶油黑巧克力、榛果牛奶巧克力與奶油牛奶巧克力3款經典口味，無論自用或送禮都兼具質感與紀念性。同樣以城市為主題，菲利緹鐵盒巧克力則取材自義大利3大城市MILANO、ROMA與VENEZIA，結合地方風格與精緻巧克力品項，搭配優雅金屬盒裝，成為年底送禮的另一亮眼選擇。