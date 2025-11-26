快訊

新光三越耶誕季60家快閃大軍出動！北中南全面啟動冬日節慶熱潮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北信義新天地20米高「傳遞幸福之樹」。圖／新光三越提供
台北信義新天地20米高「傳遞幸福之樹」。圖／新光三越提供

耶誕節氣氛愈來愈濃，今年新光三越北中南迎來超過60家品牌限定快閃，串聯全台分店打造耶誕造景，還有會員限定與LINE好友專屬禮，一起迎接最閃耀的冬季。

新光三越攜手超過10大IP與眾多品牌推出60家期間限定快閃店，包括「放克牙寶 Fuggler快閃店」（台北南西店，12/4至2026/1/18）；攜手有市集並集結胡子碰碰、KINGJUN、變種吉娃娃等原創IP打造「原創角色大富翁快閃店」（台北南西店，12/3至2026/1/4）；美國超人氣彩虹熊Funbox CARE BEARS快閃店（台北南西店，即日起至2026/1/4），並推出施華洛世奇聯名限量熊。

美樂蒂50周年&酷洛米20周年快閃（台北信義新天地A8，12/5至12/15）；網羅SNOOPY、短尾矮袋鼠等人氣角色推出的「YOYOGI PICK市集」（台南新天地，即日起至2026/1/12）。

另有多家品牌限定快閃店，包括人氣韓國女團Aespa的「Aespa WEEK #RichMan POP-UP」（台北信義新天地A8，12/13至12/19）；推出節慶限定香氛的「愛馬仕香水與彩妝快閃店」（台北南西店，即日起至2026/1/5）；PANDORA快閃（台北信義新天地A9，12/12至2026/1/5）；THE NORTH FACE「鵝絨照相館」（台中中港店，12/4至12/14）。

今年耶誕，新光三越首度攜手日本福岡潮流品牌「NO COFFEE」，打造期間限定「Express Coffee Love 幸福咖啡店於全台巡迴登場，並推出全球獨家以莓果紅絲絨奶蓋結合巧克力風味與香醇咖啡的「紅絲絨冷萃咖啡」，新光三越會員在店內耶誕裝置拍照打卡、上傳社群並扣10點skm points即可免費兌換。

新光三越攜手「NO COFFEE」打造期間限定「Express Coffee Love幸福咖啡店」於全台各店巡迴。圖／新光三越提供
新光三越攜手「NO COFFEE」打造期間限定「Express Coffee Love幸福咖啡店」於全台各店巡迴。圖／新光三越提供
美國超人氣彩虹熊Funbox CARE BEARS快閃店，台北南西店即日起至2026/1/4推出。圖／新光三越提供
美國超人氣彩虹熊Funbox CARE BEARS快閃店，台北南西店即日起至2026/1/4推出。圖／新光三越提供
SKM Park Outlets高雄草衙「雪境童話村」。圖／新光三越提供
SKM Park Outlets高雄草衙「雪境童話村」。圖／新光三越提供
THE NORTH FACE「鵝絨照相館」，台中中港店12/4至12/14推出。圖／新光三越提供
THE NORTH FACE「鵝絨照相館」，台中中港店12/4至12/14推出。圖／新光三越提供
台中中港店12米浪漫雪花耶誕樹，重現經典冬季場景。圖／新光三越提供
台中中港店12米浪漫雪花耶誕樹，重現經典冬季場景。圖／新光三越提供
「Aespa WEEK #RichMan POP-UP」，台北信義新天地A812/13至12/19推出。圖／新光三越提供
「Aespa WEEK #RichMan POP-UP」，台北信義新天地A812/13至12/19推出。圖／新光三越提供

