新光三越耶誕季60家快閃大軍出動！北中南全面啟動冬日節慶熱潮

耶誕節氣氛愈來愈濃，今年新光三越北中南迎來超過60家品牌限定快閃，串聯全台分店打造耶誕造景，還有會員限定與LINE好友專屬禮，一起迎接最閃耀的冬季。

新光三越攜手超過10大IP與眾多品牌推出60家期間限定快閃店，包括「放克牙寶 Fuggler快閃店」（台北南西店，12/4至2026/1/18）；攜手有市集並集結胡子碰碰、KINGJUN、變種吉娃娃等原創IP打造「原創角色大富翁快閃店」（台北南西店，12/3至2026/1/4）；美國超人氣彩虹熊Funbox CARE BEARS快閃店（台北南西店，即日起至2026/1/4），並推出施華洛世奇聯名限量熊。

美樂蒂50周年&酷洛米20周年快閃（台北信義新天地A8，12/5至12/15）；網羅SNOOPY、短尾矮袋鼠等人氣角色推出的「YOYOGI PICK市集」（台南新天地，即日起至2026/1/12）。

另有多家品牌限定快閃店，包括人氣韓國女團Aespa的「Aespa WEEK #RichMan POP-UP」（台北信義新天地A8，12/13至12/19）；推出節慶限定香氛的「愛馬仕香水與彩妝快閃店」（台北南西店，即日起至2026/1/5）；PANDORA快閃（台北信義新天地A9，12/12至2026/1/5）；THE NORTH FACE「鵝絨照相館」（台中中港店，12/4至12/14）。