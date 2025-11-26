快訊

駭人畫面曝光！香港大埔宏福苑大火濃煙竄天 已有4人葬身火海

峇里島直擊！POCO F8 Ultra、F8 Pro亮相明日開賣 Bose喇叭大讚、手機定價功能一次看

捲入閃兵案…還沒等到坤達回「綜藝玩很大」 KID曝錄影現場氣氛

聽新聞
0:00 / 0:00

用一束薰衣草的綻放與蝶舞為時間的流逝注入情感！梵克雅寶新作美極了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Brassé de Lavande自動機械裝置3D立體模擬圖。圖／梵克雅寶提供
Brassé de Lavande自動機械裝置3D立體模擬圖。圖／梵克雅寶提供

薰衣草花冠宛如被微風輕拂般地緩緩綻開，露出隱匿其中的蝴蝶；蝴蝶隨著音樂的流轉翩振翅盤旋，翅膀裝飾橙色透光的Plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯，剔透如真；虎睛石蝶身點上兩顆蛋面切割紫水晶眼睛，鑽光點亮觸鬚末端。粉蝶優雅地翱翔於鑲嵌紫水晶的金質圓珠花叢之上，在片刻過後徐徐停佇在花束中央，被薰衣草花叢溫柔合攏包圍。

這是巴黎頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），最新的Brassée de Lavande（一束薰衣草）自動機械裝置。自2017年開始推出Extraordinary Object非凡工藝臻品系列，薈萃精湛的自動機械裝置、精緻的高級珠寶工藝、與微型琺瑯技藝。繼2022年Rêveries de Berylline從花朵中綻放出的旋舞蜂鳥，今年推出全新Brassée de Lavande，再度將機械動態與音樂韻律巧妙結合、以夢想與情感述說時間流逝的最新詩意篇章。

高約30公分的Brassée de Lavande自動機械裝置，在啟動展開迷人的奇幻場景前，是一座由向內捲曲的彩漆玫瑰金嫩枝組成的一座綠穹。以兩塊鉻雲母構成的底座上，以條紋玉髓作為頂層石盤，天然紋理與色澤和諧相映。36根薰衣草莖錯落有致地排列成兩行層次堆疊的自然景緻，綠葉與藍花點綴枝頭。兩隻拋光白K金蝸牛在彩漆玫瑰金嫩枝上停佇，指示旋轉刻度環上流轉的時光；金質圓珠配合黃K金和鑽石時標，指示12小時循環軌跡。啟動裝置後，則會再度上演花叢綻放、翩翩蝶舞的美景。

梵克雅寶這束巧奪天工的薰衣草裝置，由聖科瓦、日內瓦和巴黎工坊工匠通力合作，結合機械藝術、琺瑯技藝和高級珠寶而成。於瑞士聖科瓦的工坊精心組裝的此裝置所配備得兩個獨立運作機械裝置：一是薰衣草花束的動態裝置，使其仿若隨微風輕拂而開合，其擺動與飛舞的姿態自然而無機械感；二則是用來驅動旋轉刻度環運轉的時間計量裝置。

蝶翅所運用的Plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯，則需先以鏤空白K金勾勒薄翅上的圖紋，再填入透薄的半透明琺瑯後以高溫窯燒後呈現出剔透光澤，並與不透光的黑色琺瑯形成鮮明對比。薰衣草嫩枝則全數以人手塑形再上漆、打磨拋光，最後以光釉綻放迷人光澤。多重工藝的創意結合，體現梵克雅寶傳承、保育古老工藝的努力。

Brassé de Lavande自動機械裝置3D立體模擬圖的蝴蝶特寫。圖／梵克雅寶提供
Brassé de Lavande自動機械裝置3D立體模擬圖的蝴蝶特寫。圖／梵克雅寶提供
Brassé de Lavande自動機械裝置。圖／梵克雅寶提供
Brassé de Lavande自動機械裝置。圖／梵克雅寶提供
以噴槍為一株玫瑰金枝葉噴漆彩漆薰衣草嫩枝與原設計圖的比較。圖／梵克雅寶提供
以噴槍為一株玫瑰金枝葉噴漆彩漆薰衣草嫩枝與原設計圖的比較。圖／梵克雅寶提供
Brassé de Lavande自動機械裝置。圖／梵克雅寶提供
Brassé de Lavande自動機械裝置。圖／梵克雅寶提供
在蝶翅上填上plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯釉烘燒後的plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯蝶翅。圖／梵克雅寶提供
在蝶翅上填上plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯釉烘燒後的plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯蝶翅。圖／梵克雅寶提供
Brassée de Lavande自動機械裝置上的蝴蝶特寫。圖／梵克雅寶提供
Brassée de Lavande自動機械裝置上的蝴蝶特寫。圖／梵克雅寶提供

珠寶

延伸閱讀

老屋改造風格旅宿　感受嘉義木業工藝與文化底蘊

萬元價位入手質感好包 Gianni Chiarini柔霧麂皮、Cafuné假期系列

威士忌高訂化！Johnnie WalkerXBalmain高訂匠心系列 全球僅25套

當名錶品味延伸至車庫 擁有獨一無二輪圈的Phantom登場

相關新聞

泰星雙美CP鄺玲玲與Orm摘DIOR大使頭銜 日劇男神目黑蓮得寶格麗助攻

Dior 宣布泰國女星鄺玲玲（Sirilak Kwong，暱稱Ling）與Orm（Kornnaphat Sethrata...

家樂福「義大利週」登場 義式食材、甜點一站買齊 哈利波特巧克力吸睛

家樂福「味旅義大利週」即日起至12月9日登場，今年以更全面的義式食材、甜點與體驗活動，打造一場從味蕾到生活都能深度沉浸的...

新光三越耶誕季60家快閃大軍出動！北中南全面啟動冬日節慶熱潮

耶誕節氣氛愈來愈濃，今年新光三越北中南迎來超過60家品牌限定快閃，串聯全台分店打造耶誕造景，還有會員限定與LINE好友專...

用一束薰衣草的綻放與蝶舞為時間的流逝注入情感！梵克雅寶新作美極了

薰衣草花冠宛如被微風輕拂般地緩緩綻開，露出隱匿其中的蝴蝶；蝴蝶隨著音樂的流轉翩振翅盤旋，翅膀裝飾橙色透光的Plique-...

年末歡樂就差這一「手」！HUBLOT「皇金」表 預約派對奢華

隨著歲末時刻即將來臨，派對、團聚的氣氛也逐漸升溫。瑞士高級運動鐘表品牌宇舶表（HUBLOT）推薦了Big Bang皇金腕...

質感重擊！「500趴2025」以「Back to the Future」主題升級 打造年底潮流盛會

《500輯》創刊五週年指標性盛會「500趴2025」將於2025年12月5日至7日 在台北101水舞廣場重磅回歸。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。