用一束薰衣草的綻放與蝶舞為時間的流逝注入情感！梵克雅寶新作美極了

薰衣草花冠宛如被微風輕拂般地緩緩綻開，露出隱匿其中的蝴蝶；蝴蝶隨著音樂的流轉翩振翅盤旋，翅膀裝飾橙色透光的Plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯，剔透如真；虎睛石蝶身點上兩顆蛋面切割紫水晶眼睛，鑽光點亮觸鬚末端。粉蝶優雅地翱翔於鑲嵌紫水晶的金質圓珠花叢之上，在片刻過後徐徐停佇在花束中央，被薰衣草花叢溫柔合攏包圍。

這是巴黎頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），最新的Brassée de Lavande（一束薰衣草）自動機械裝置。自2017年開始推出Extraordinary Object非凡工藝臻品系列，薈萃精湛的自動機械裝置、精緻的高級珠寶工藝、與微型琺瑯技藝。繼2022年Rêveries de Berylline從花朵中綻放出的旋舞蜂鳥，今年推出全新Brassée de Lavande，再度將機械動態與音樂韻律巧妙結合、以夢想與情感述說時間流逝的最新詩意篇章。

高約30公分的Brassée de Lavande自動機械裝置，在啟動展開迷人的奇幻場景前，是一座由向內捲曲的彩漆玫瑰金嫩枝組成的一座綠穹。以兩塊鉻雲母構成的底座上，以條紋玉髓作為頂層石盤，天然紋理與色澤和諧相映。36根薰衣草莖錯落有致地排列成兩行層次堆疊的自然景緻，綠葉與藍花點綴枝頭。兩隻拋光白K金蝸牛在彩漆玫瑰金嫩枝上停佇，指示旋轉刻度環上流轉的時光；金質圓珠配合黃K金和鑽石時標，指示12小時循環軌跡。啟動裝置後，則會再度上演花叢綻放、翩翩蝶舞的美景。

梵克雅寶這束巧奪天工的薰衣草裝置，由聖科瓦、日內瓦和巴黎工坊工匠通力合作，結合機械藝術、琺瑯技藝和高級珠寶而成。於瑞士聖科瓦的工坊精心組裝的此裝置所配備得兩個獨立運作機械裝置：一是薰衣草花束的動態裝置，使其仿若隨微風輕拂而開合，其擺動與飛舞的姿態自然而無機械感；二則是用來驅動旋轉刻度環運轉的時間計量裝置。