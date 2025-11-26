快訊

台北101揪「玩具總動員」一起過耶誕 6大好拍打卡點一次看

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
1F松智廣場Harry Winston Winter Wonderland冬日幻境。圖／台北101提供
1F松智廣場Harry Winston Winter Wonderland冬日幻境。圖／台北101提供

台北101耶誕裝置今年特別攜手迪士尼皮克斯，以「玩具總動員」為主題打造璀璨耶誕燈飾，同時也在四樓都會廣場推出充滿奇幻馬戲團氛圍的「耶誕奇幻樂園」。

台北101與迪士尼皮克斯經典動畫電影「玩具總動員」合作打造全台獨家耶誕節慶燈飾，用光與影編織出讓大小朋友都喜歡的童趣世界。即日起至2026年3月8日，經典角色胡迪、巴斯光年、三眼怪與一眾夥伴的四大主題造景現身台北101，一同感受耶誕、新年的歡樂氣息。

胡迪的牛仔驛站：1F松智廣場

位於台北101購物中心松智路大門口，走進西部風格的驛站「牛仔胡迪」熱情迎接民眾到來。燈飾結合耶誕元素與美式懷舊設計，營造出溫暖童趣的氛圍，是遊客拍照打卡的必訪第一站。

巴斯光年的宇宙飛船：1F信義路

位於台北101購物中心信義路側，搭乘巴斯的宇宙飛船，穿越浩瀚銀河，體驗充滿未來感的太空冒險。以 LED燈光打造未來感十足的太空座艙結合聲光特效，重現動畫中巴斯光年太空任務現場的臨場感。

「玩具總動員」星際奇幻光廊：1F松智路

位於購物中心松智路側，集結「玩具總動員」經典角色打造的主題光廊，光廊串聯的可愛小夥伴們包括胡迪、巴斯光年、翠絲、抱抱龍與牧羊女與三眼怪熱情迎接。

星光大道：台北101信義路、松智路、水舞廣場人行道

漫步在台北101四周的閃耀星光步道，由三眼怪的奇幻光彩、胡迪牛仔帽的冒險氣息、象徵無限宇宙的星球，以及充滿童趣與創意的叉奇，串聯出整條星光大道。

「Harry Winston Winter Wonderland冬日幻境」：台北101購物中心1F信義廣場

除了結合迪士尼皮克斯「玩具總動員」打造的夢幻耶誕燈飾，台北101今年也再次攜手頂級珠寶腕表品牌Harry Winston於購物中心1F信義廣場以「Winter Wonderland冬日幻境」為靈感發想，打造壯觀的耶誕樹群，巨型藍色禮盒覆上皚皚白雪，搭配藍金色耶誕球與星芒，淘氣的薑餅人化作節日信使穿梭於巨型禮物盒間。

「耶誕奇幻樂園」：台北101購物中心4F都會廣場

前往購物中心4F都會廣場，以奇幻馬戲團為主題打造的「耶誕奇幻樂園」，匯集多個打卡景點包括巨型嘉年華熱氣球、繽紛馬戲團小屋、歡樂耶誕旋轉木馬、閃耀耶誕火車雪橇及華麗耶誕樹。

台北101每年耶誕節期間舉辦「夢想舞台耶誕音樂會」邀請全台中小學及偏鄉兒少團體共襄盛舉。今年集結5大公益團體、10處原鄉部落校園與表演團體、16所城市中小學、共27組兒少表演團隊，超過500位兒童與青少年將於12月的周末午後齊聚台北101，以音樂傳遞溫暖與希望。

4F都會廣場耶誕奇幻樂園。圖／台北101提供
4F都會廣場耶誕奇幻樂園。圖／台北101提供

台北101 玩具總動員 耶誕節

