年末歡樂就差這一「手」！HUBLOT「皇金」表 預約派對奢華
隨著歲末時刻即將來臨，派對、團聚的氣氛也逐漸升溫。瑞士高級運動鐘表品牌宇舶表（HUBLOT）推薦了Big Bang皇金腕表系列的44毫米計時碼表與33毫米的One Click鑽表，透過「皇金」的濃郁深邃，將城市派對中的金色回憶、暖心收納。
有別於傳統的黃金或白金，HUBLOT獨家的「皇金」是品牌開發出的獨家貴金屬，關鍵秘訣是在黃金中加入了鉑金，最終形塑了柔和也強勢、華麗但不張揚的特殊質地，也成為HUBLOT在陶瓷、碳纖維與橡膠之外的愛用元素。
44毫米的Big Bang皇金計時碼表呈現了一種奢華且大膽的印象，在Big Bang系列中結合了圓形表圈與稜角分明的表殼皆使用皇金為材質，並經過細膩的打磨拋光與緞面處理，每一次手腕的翻轉，都讓光澤的明暗變化與流轉形塑出高級感。動力來源的MHUB1280自製UNICO自動上鍊飛返計時機芯並呈現半開放式，讓人可將多達354個零件近距離細膩欣賞，表款並具備One-Click快拆表帶裝置，風格瞬間自由變化。
另一只33毫米的One Click鑽表則同樣將HUBLOT的皇金「披掛」上身，表款在簡約風格中不失奢華：黑色面盤上搭配了6個阿拉伯數字，同時表圈並鑲嵌總重約0.76克拉的36顆鑽石，以及象徵HUBLOT的6顆H造型鈦金屬螺絲，黑、金雙色交織的鮮明對比，像是一手黑色宴會風小禮服、性感迷人。將浮誇與冷靜、喧嘩與低調融於一「手」，表款同時具有One Click快拆系統與100米防水性能，百變百搭、動靜自若。
