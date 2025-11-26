年末歡樂就差這一「手」！HUBLOT「皇金」表 預約派對奢華

隨著歲末時刻即將來臨，派對、團聚的氣氛也逐漸升溫。瑞士高級運動鐘表品牌宇舶表（HUBLOT）推薦了Big Bang皇金腕表系列的44毫米計時碼表與33毫米的One Click鑽表，透過「皇金」的濃郁深邃，將城市派對中的金色回憶、暖心收納。

有別於傳統的黃金或白金，HUBLOT獨家的「皇金」是品牌開發出的獨家貴金屬，關鍵秘訣是在黃金中加入了鉑金，最終形塑了柔和也強勢、華麗但不張揚的特殊質地，也成為HUBLOT在陶瓷、碳纖維與橡膠之外的愛用元素。

44毫米的Big Bang皇金計時碼表呈現了一種奢華且大膽的印象，在Big Bang系列中結合了圓形表圈與稜角分明的表殼皆使用皇金為材質，並經過細膩的打磨拋光與緞面處理，每一次手腕的翻轉，都讓光澤的明暗變化與流轉形塑出高級感。動力來源的MHUB1280自製UNICO自動上鍊飛返計時機芯並呈現半開放式，讓人可將多達354個零件近距離細膩欣賞，表款並具備One-Click快拆表帶裝置，風格瞬間自由變化。