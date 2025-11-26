耶誕跨年聚餐商機旺 飯店Buffet訂位踴躍

耶誕及跨年聚餐的商機旺，根據飯店業者統計，Buffet餐廳訂位率已經高達8成以上，甚至部分餐廳已經客滿，訂位狀況相當踴躍，可望帶動營收成長。

每年耶誕節及跨年，許多民眾與親友聚餐，雖然現在離耶誕節及跨年還有1個多月，但不少飯店的Buffet訂位率已經破8成以上，部分餐廳已經全滿。

今年剛改裝的寒舍艾美酒店旗下探索廚房改為主打海鮮料理，開放式「日料檯」品項也倍增，祭出龍蝦、松葉蟹、和牛等食材，讓近期訂位率開出紅盤，今年平安夜晚餐與跨年夜晚餐訂位皆已全數滿席。

台北君悅酒店表示，目前12月24日及25日全館8間餐廳以凱菲屋、彩自助餐表現最好，訂位平均已近90%，兩間西餐廳寶艾及Ziga Zaga義大利餐廳次之，2天訂位也已達85%，同步受益於年底尾牙春酒的餐飲營收加持，目標能較去年營收成長1成以上；跨年餐飲訂位目前全館平均85%，後勢看好。

台北萬豪酒店表示，目前耶誕與跨年餐廳都已經有8成訂位率。

台北晶華酒店指出，館內餐廳訂席持續攀升。耶誕節（12月24日至25日）及跨年夜（12月31日至1月1日）期間，栢麗廳自助餐廳、Robin’s牛排館與鐵板燒，以及晶華軒皆已全數客滿；三燔本家、上庭酒廊及環繞中庭聖誕樹的azie餐廳目前訂位率也突破9成，整體預訂情況相當踴躍。