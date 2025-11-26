質感重擊！「500趴2025」以「Back to the Future」主題升級 打造年底潮流盛會會

《500輯》創刊五週年指標性盛會「500趴2025」將於2025年12月5日至7日 在台北101水舞廣場重磅回歸。這場集結市集與音樂祭元素的潮流派對，以「Back to the Future──做最好的決定」為主題，延續「世代混搭．質感重擊」的核心精神。活動將帶來音樂表演、創意料理，被譽為年底最值得期待的最具質感潮流的戶外派對。

500趴2025主視覺。圖／500輯提供

12/5嘻哈日：高爾宣OSN壓軸、葛仲珊重磅回歸

「500趴2025」卡司陣容有超過20組頂尖音樂人將在三天內輪番上陣。今年首度以主題畫分，帶來沉浸式的聽覺饗宴。

首日12月5日的「嘻哈派對日」，將由以獨特魅力和迷人 Flow 擄獲萬千歌迷的創作歌手高爾宣OSN擔任壓軸，用最炙熱的節奏點燃周五夜晚。剛宣布重磅回歸樂壇、曾獲金曲新人獎的嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊也驚喜現身演出名單，當天還有擁有獨特唱腔與豐沛創作能量的黃號、台灣嘻哈圈著名的絕情少年Barry Chen以及有饒舌暖男之稱HowZ為派對日增添傳奇色彩。同時由地下音樂社群平台TOHA Radio 的 resident DJ HUGO 擔綱開場，以獨到節奏與現場能量為派對暖身，打造專屬於這個夜晚的強烈氛圍。

高爾宣。圖／各經紀公司提供 Miss Ko葛仲珊。圖／各經紀公司提供

12/6華語日：歌后與人氣偶像的頂級盛會

12月6日「華語金曲日」，堪稱一場橫跨多世代、兼具實力與人氣的頂級盛會。

當日將由兩度榮獲金曲歌后的重量級唱將魏如萱壓軸，這也是她繼2020年首屆500趴後，在五周年里程碑上的意義非凡的「回娘家」演出。此外，陣容星光熠熠，包括唱作俱佳、擁有超高人氣的歌手Bii畢書盡也將現身獻唱。同時，甫發行新作《星期八》的白安，再次來到500趴，將帶來電子音樂新作，並親自化身DJ，展現有別以往的不同演出風格。

Bii畢書盡。圖／各經紀公司提供 魏如萱。圖／各經紀公司提供

為滿足年輕世代的期待，舞台上還能看到以融合多元風格廣受歡迎的Marz23，以及超人氣第一男團Ozone成員周子翔的首次個人舞台，也獻給500趴。而過去曾在500趴締造死忠歌迷排隊現象的全方位藝人小樂吳思賢也將成為當日一大焦點。

MARZ23。圖／各經紀公司提供 Ozone周子翔。圖／各經紀公司提供 小樂吳思賢。圖／各經紀公司提供

為了帶給大家更豐富多元的卡司編排，還有從聲林之王踢館賽嶄露頭角的李芷婷、來自馬來西亞，畢業於音樂界高端學府伯克利音樂學院的「都會潮流女聲」Haezee 黃瑋昕、演藝圈公認的影視雙棲氣質女神的林逸欣 Shara、人氣搖滾樂團 TRASH 的鼓手，並且剛發行新作《常伴你左右》的葵剛、獨立樂團Theseus 忒修斯的主唱，擅長以溫暖且具穿透力的高亢嗓音的劉正，以外還有上月才推出了全新概念專輯《太平洋大酒店》的許含光和剛發首支單曲《開始的地方》紀錄11年追夢心境的蕭子墨，讓各大樂迷引頸期待。

12/7壓軸樂團日：宇宙人、Tizzy Bac、麋先生、告五人等5團接力

最高潮的12月7日則是以「樂團來襲日」 作為壓軸。

當天由超人氣 Z 世代天團告五人壓軸，推出最新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》的他們，高人氣多次把500趴現場塞爆。含金量超高的陣容更包含擁有指標地位的Tizzy Bac；以爆發現場能量著稱的金曲樂團麋先生MIXER；締造北高雙蛋秒殺紀錄的宇宙人，他們在舉辦 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會前夕，將先為500趴現場帶來最嗨演出；受到天王任賢齊的提攜與賞識的新銳樂團PALLAS 帕拉斯。5團接力以搖滾的巨大能量為活動畫下完美句點。

告五人。圖／各經紀公司提供 宇宙人。圖／各經紀公司提供 Tizzy Bac。圖／各經紀公司提供

不只嗨翻現場！500趴2025最強攤位互動體驗全面升級

「500趴2025」不僅提供頂級音樂享受，更準備了豐富的互動體驗等著民眾參與。熱愛捕捉瞬間的粉絲帶來指定手機品牌 vivo 帶來 X300系列，其搭載的蔡司2億畫素超清晰鏡頭，是公認的「最強演唱會神機」，讓您能夠輕鬆拉近與舞台上偶像的距離，將感動瞬間化為最清晰的動人回憶。追求自由生活風格的民眾，則不能錯過 500趴指定用車 HINO 現場展示的 HIACE露營車，標準配備桌椅與車頂架，加上其2.8L柴油渦輪增壓引擎所具備的低轉高扭性能，讓民眾親身體驗帶著全家人上山下海的無限可能性。

此外，現場的「永續派對」氣氛濃厚，統一超商好鄰居文教基金會邀請八組青年團隊組成在地CP團，以「青年深根 嶼+人共鳴」為主題帶來滿滿永續商品，民眾透過線上下單支持青年好物還能獲得限量好禮。別忘了前往 Hitachi 展區，挑戰趣味闖關活動並體驗全台第一台冰箱拍貼機的獨特魅力，完成指定任務即可兌換熱騰騰的奶油爆米花，讓「500趴2025」的每個角落都充滿驚喜。

邀請您12月5日～7日周五至周日一起做出這個最好的決定──免費入場成為500趴2025精彩派對的一份子。更多內容細節將陸續釋出，敬請密切關注500輯社群平台。

500趴2025合作夥伴。圖／500輯提供