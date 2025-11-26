獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
位於台北東區商圈的「吾二酸菜魚」已經悄悄結束營業。記者陳睿中／攝影
位於台北東區商圈的「吾二酸菜魚」已經悄悄結束營業。記者陳睿中／攝影

曾經在台北東區引起排隊熱潮的「吾二酸菜魚」，主打老譚酸菜魚、吾二冬蔭魚等餐點，獲得不少消費者青睞。但是近日發現店門口已經高掛出租布條，Google map地標也已經改成「7-11」，成為另一間結束營業的酸菜魚品牌

近年「酸菜魚」風潮吹進台灣，掀起全台的競爭熱潮。「吾二酸菜魚」自2023年5月於台北東區商圈開幕，鄰近捷運忠孝敦化站。店內主打「老譚酸菜魚」與「吾二冬蔭魚」，並提供有四川麻辣鴨血、啪啪小黃瓜等開胃小菜，以及多款炸物與飲品，開幕後即成為諸多酸菜魚餐廳中的人氣品牌，許多名人也都是座上嘉賓，後期並延伸出「吾二六味魚」，提供青花椒魚、香辣魚等不同口味的料理。在Google map中，累積獲得超過3,100則評論，平均獲得4.7分。

儘管擄獲許多粉絲，但是「吾二酸菜魚」近期已經悄悄熄燈，不僅門口高掛出租布條，Google map地標也已經改成「7-11」，同時粉絲團也改為「吾二小鍋」，主打個人化的個人鍋物。不僅「吾二酸菜魚」落幕，今年年初即有多間酸菜魚品牌陸續結束營業或調整型態，其中不乏連鎖餐飲集團打造的酸菜魚品牌，顯現消費者習慣與市場變化。

「吾二酸菜魚」主打「老譚酸菜魚」與「吾二冬蔭魚」等品項。圖／擷取自吾二酸菜魚粉絲頁
「吾二酸菜魚」主打「老譚酸菜魚」與「吾二冬蔭魚」等品項。圖／擷取自吾二酸菜魚粉絲頁

酸菜魚 品牌 消費者

