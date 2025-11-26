聽新聞
0:00 / 0:00
獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了
曾經在台北東區引起排隊熱潮的「吾二酸菜魚」，主打老譚酸菜魚、吾二冬蔭魚等餐點，獲得不少消費者青睞。但是近日發現店門口已經高掛出租布條，Google map地標也已經改成「7-11」，成為另一間結束營業的酸菜魚品牌。
近年「酸菜魚」風潮吹進台灣，掀起全台的競爭熱潮。「吾二酸菜魚」自2023年5月於台北東區商圈開幕，鄰近捷運忠孝敦化站。店內主打「老譚酸菜魚」與「吾二冬蔭魚」，並提供有四川麻辣鴨血、啪啪小黃瓜等開胃小菜，以及多款炸物與飲品，開幕後即成為諸多酸菜魚餐廳中的人氣品牌，許多名人也都是座上嘉賓，後期並延伸出「吾二六味魚」，提供青花椒魚、香辣魚等不同口味的料理。在Google map中，累積獲得超過3,100則評論，平均獲得4.7分。
儘管擄獲許多粉絲，但是「吾二酸菜魚」近期已經悄悄熄燈，不僅門口高掛出租布條，Google map地標也已經改成「7-11」，同時粉絲團也改為「吾二小鍋」，主打個人化的個人鍋物。不僅「吾二酸菜魚」落幕，今年年初即有多間酸菜魚品牌陸續結束營業或調整型態，其中不乏連鎖餐飲集團打造的酸菜魚品牌，顯現消費者習慣與市場變化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言