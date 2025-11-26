威士忌加拿鐵太邪惡！噶瑪蘭攜手小7微醺飲 冬日限量開喝

歲末將臨，節慶氛圍漸濃，金車噶瑪蘭威士忌首度跨界與 7-ELEVEN 精品咖啡品牌 CITY PRIMA 合作，推出「精品威士忌拿鐵微醺組合」，替冬季日常增添一抹暖意。這次以人氣酒款「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」為主角，將其濃厚酒香與拿鐵的柔和奶香結合，帶來「酒咖系」微醺新風味。

「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」帶有熱帶水果、花香與淡雅柑橘調，與CITY PRIMA精品豆相互疊加，使香氣更立體鮮明；酒體中的奶油、太妃糖與香草氣息，亦與細緻奶泡完美融合，入口綿密滑順，呈現冬季專屬的溫暖與馥郁。

「精品威士忌拿鐵微醺組合」內含 CITY PRIMA 大杯精品拿鐵一杯與「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」50毫升一瓶，迷你酒瓶造型等比例縮製，讓消費者可依個人喜好調整酒咖比例，增添日常小小儀式感。每組建議售價189元，即日起至12月9日於全台7-ELEVEN精品咖啡門市限量販售。

此外也同時推出延伸玩法「大人的思樂冰」，以思樂冰結合威士忌，調製成帶微醺香氣的「冰沙特調」。冰沙入口後，太妃糖與熱帶果香逐層散開，營造大人版的冬日清爽選擇。即日起至12月23日，任一口味大杯思樂冰搭配「噶瑪蘭珍選 No.1 單一麥芽威士忌」50毫升，於指定門市以優惠價120元販售。