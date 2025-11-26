金馬獎明星穿戴解密！林柏宏1,600萬珠寶、林嘉欣西裝原來穿這家？

第62屆金馬獎上周剛落幕。今年同樣有大量紀錄片、劇情片引起人們留意，後續討論不斷，於此同時，明星名人的穿戴造型也在電影之外成為討論熱點。

常見於西方影壇的正式黑西裝在本屆金馬獎帶來了風格變奏，像是林柏宏便身穿一襲深酒紅色緞面嵌花正裝，出自GUCCI之手，無獨有偶，今年以電影《大濛》入圍2025最佳男主角的港星柯煒林也身穿GUCCI正裝，最後跟全劇組一起登上舞台時，柯煒林激動的神情與肢體語言也讓他格外突出，引人注目。

以評審團成員之一並擔任頒獎人的林嘉欣則身穿一套淡紫色雙排扣西裝，寬鬆、oversized輪廓有點面熟？沒錯！這套西裝同樣出自GUCCI、而寬鬆變形的輪廓，正是品牌創意總監Demna的經典設計語彙。

擔任表演來賓、台灣超人氣樂團「頑童」主唱的E.SO瘦子則在社群發出貼文，原來表演時他配戴上OMEGA日前才發表、第四代的Planet Ocean 600米腕表42毫米款式，黑圈、黑色面盤的酷酷姿態，正和E.SO瘦子的傲氣姿態一拍即合；值得一提的是，包含「頑童」三人、茄子蛋主唱黃奇斌，以及林柏宏身上都有一組風格密碼：出自伯爵（PIAGET）的Possession珠寶，其中林柏宏全身珠寶總價更上看1,600萬、非一般奢華！