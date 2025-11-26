點亮台南聖誕季 台南遠東香格里拉打造冬日藝饗盛典

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台南遠東香格里拉飯店將舉行「耶誕點燈音樂會」，並邀請台南市市民交響樂團現場演奏系列聖誕組曲，為城市揭開年度最浪漫的節慶序幕。照片／業者提供
迎接年度最溫暖的節慶時刻，台南遠東香格里拉飯店今年以「璀璨耶誕」打造佳節佈置，從高6米8的巨型聖誕主樹、金色麋鹿到沉浸式燈海之中，營造濃厚冬季氛圍。飯店將於11月28日舉行「耶誕點燈音樂會」，並邀請台南市市民交響樂團現場演奏系列聖誕組曲，為城市揭開年度最浪漫的節慶序幕。

飯店今年以「光」作為核心設計概念，象徵希望、祝福與新年的美好展望。大廳中央的巨型聖誕樹以紅、金、暖白三色妝點，搭配精緻吊飾、閃耀燈串、金色麋鹿與雪橇造景，營造宛如冬季童話般的浪漫氛圍。從入口到公共空間皆換上節慶裝飾，增添滿滿儀式感。

最受矚目的「聖誕點燈音樂會」將於11月28日晚間在一樓大廳盛大登場。台南市市民交響樂團將於晚間六點三時分開始演奏多首經典聖誕樂曲，讓整座大廳化身為華麗節慶音樂殿堂。晚間七點，巨型聖誕樹頂端象徵希望之光的「希望之星」將於樂聲中閃耀亮起，正式啟動璀璨聖誕季。點燈瞬間搭配璀璨閃亮特效，如星光灑落般浪漫，讓冬夜綻放最動人的節慶光彩。

為延續佳節氛圍，外賣商店「品香坊」推出多款節慶烘焙，如國王派、櫻桃巧克力柴薪蛋糕、巧克力咕咕霍夫、潘娜朵妮與史多倫等經典品項；另有火雞外帶禮盒搭配蔓越莓醬與多款經典配菜，讓家庭聚會更添節日儀式感。

「醉月樓」以江浙料理結合精選食材推出精緻雙人套餐，在全市最高樓景致下，打造獨一無二的用餐享受；「遠東Café自助餐廳」則有豐富中、西、日式與海鮮料理，提供午、晚餐自助饗宴；「THE MEZZ牛排龍蝦館」獻上西式佳節套餐，從前菜到甜點皆融入節慶靈感；而「大廳茶軒」聖誕下午茶套餐

料理 交響樂團 巧克力

