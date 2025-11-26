一日雙喜！Yeji黃禮志、辛芷蕾成Roger Vivier全球品牌代言人

來自法國的精品品牌Roger Vivier過去常以方釦、花鑽、華麗的鞋履和高跟鞋聞名。品牌最新宣布：將由中國女星辛芷蕾和韓星Yeji（黃禮志）成為最新的全球品牌代言人。

法國精品品牌日前才宣布在巴黎成立了「RV之家」（Maison Vivier），選址落腳於塞納河左岸、聖日耳曼德佩區的一棟十八世紀歷史建築，展開鞋履、文化與藝術的深層對話。

而Roger Vivier原本就和Yeji、辛芷蕾有著密切合作，無論是拍攝氣質的形象廣告，又或是示範最新一季鞋履或包款精品，都為人展演來自巴黎的華麗貴婦風格；品牌同時也在近期發表了2025節慶企劃「冬日閃耀奇境」，讓Pilgrim Pocket小羊皮水晶扣Hobo包、Belle Vivier鞋履紛紛「爬」上了迷你的Maison Vivier屋頂、一展法示奇想。