一日雙喜！Yeji黃禮志、辛芷蕾成Roger Vivier全球品牌代言人
來自法國的精品品牌Roger Vivier過去常以方釦、花鑽、華麗的鞋履和高跟鞋聞名。品牌最新宣布：將由中國女星辛芷蕾和韓星Yeji（黃禮志）成為最新的全球品牌代言人。
法國精品品牌日前才宣布在巴黎成立了「RV之家」（Maison Vivier），選址落腳於塞納河左岸、聖日耳曼德佩區的一棟十八世紀歷史建築，展開鞋履、文化與藝術的深層對話。
而Roger Vivier原本就和Yeji、辛芷蕾有著密切合作，無論是拍攝氣質的形象廣告，又或是示範最新一季鞋履或包款精品，都為人展演來自巴黎的華麗貴婦風格；品牌同時也在近期發表了2025節慶企劃「冬日閃耀奇境」，讓Pilgrim Pocket小羊皮水晶扣Hobo包、Belle Vivier鞋履紛紛「爬」上了迷你的Maison Vivier屋頂、一展法示奇想。
而在本次官方宣傳形象照片中，短髮的辛芷蕾則以一身綠色皮革小洋裝手提一只Belle Vivier手提包，搭配同豹紋的方頭鞋；Yeji（黃禮志）則一身黑色連身羽毛短裙辣秀長腿，手上並提取一只秋冬新款的Rose Vivier絲緞手拿包，仿若玫瑰花苞盛開的動態、浪漫動容。
