一日雙喜！Yeji黃禮志、辛芷蕾成Roger Vivier全球品牌代言人

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
中國女星辛芷蕾。圖／Roger Vivier提供
中國女星辛芷蕾。圖／Roger Vivier提供

來自法國的精品品牌Roger Vivier過去常以方釦、花鑽、華麗的鞋履和高跟鞋聞名。品牌最新宣布：將由中國女星辛芷蕾和韓星Yeji（黃禮志）成為最新的全球品牌代言人。

法國精品品牌日前才宣布在巴黎成立了「RV之家」（Maison Vivier），選址落腳於塞納河左岸、聖日耳曼德佩區的一棟十八世紀歷史建築，展開鞋履、文化與藝術的深層對話。

而Roger Vivier原本就和Yeji、辛芷蕾有著密切合作，無論是拍攝氣質的形象廣告，又或是示範最新一季鞋履或包款精品，都為人展演來自巴黎的華麗貴婦風格；品牌同時也在近期發表了2025節慶企劃「冬日閃耀奇境」，讓Pilgrim Pocket小羊皮水晶扣Hobo包、Belle Vivier鞋履紛紛「爬」上了迷你的Maison Vivier屋頂、一展法示奇想。

而在本次官方宣傳形象照片中，短髮的辛芷蕾則以一身綠色皮革小洋裝手提一只Belle Vivier手提包，搭配同豹紋的方頭鞋；Yeji（黃禮志）則一身黑色連身羽毛短裙辣秀長腿，手上並提取一只秋冬新款的Rose Vivier絲緞手拿包，仿若玫瑰花苞盛開的動態、浪漫動容。

Pilgrim Pocket黑色小羊皮水晶扣Hobo包，64,000元。圖／Roger Vivier提供
Pilgrim Pocket黑色小羊皮水晶扣Hobo包，64,000元。圖／Roger Vivier提供
日前甫公開的Masion Vivier，不僅是Roger Vivier總部，並展開關於藝術、文化、美的多層次對話。圖／Roger Vivier提供
日前甫公開的Masion Vivier，不僅是Roger Vivier總部，並展開關於藝術、文化、美的多層次對話。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier黑色小羊皮水晶扣飾瑪莉珍鞋，50,700元。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier黑色小羊皮水晶扣飾瑪莉珍鞋，50,700元。圖／Roger Vivier提供
Pilgrim香檳粉光面緞水晶扣高跟鞋，75,600元。圖／Roger Vivier提供
Pilgrim香檳粉光面緞水晶扣高跟鞋，75,600元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier日前發表了2025秋冬形象廣告「玫瑰韻致」，並邀請辛芷蕾入鏡。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier日前發表了2025秋冬形象廣告「玫瑰韻致」，並邀請辛芷蕾入鏡。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier宣布將由韓星Yeji（黃禮志）成為最新全球品牌代言人。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier宣布將由韓星Yeji（黃禮志）成為最新全球品牌代言人。圖／Roger Vivier提供

品牌 巴黎 法國

