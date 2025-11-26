網傳大陸最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

打敗星巴克、大陸最強連鎖的「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）即將來台？網友指稱，首店就在南京東路三段，時間落在12月20日。據「疑似」代理商的公司官網及徵人公告上發現，菜單上明顯的「瑞幸」LOGO，首家店將在12月、松山區登場。讀者也提供現場照片，就位在星巴克旁，目前施工中，看不出之後的營業樣貌。

瑞幸咖啡被稱為「中國星巴克」，雖未公布台灣門市計畫，但已先註冊商標卡位，因此有此進軍台灣的說法。品牌目前於大陸的門店總數近3萬家（最新資料顯示為29,214家），並拓展至美國、新加坡和馬來西亞。日前在網購賣場有賣家販售「瑞幸咖啡濾掛包」，秒殺完售，也成話題。

瑞幸咖啡於2017年10月廈門成立、2020年陷入財務造假風波，從退市、虧損、鉅額賠償，再到過去5年成功翻盤盈利，2023年超越星巴克成為中國規模最大的咖啡公司。最新財報，今年第三季度總淨收入為152.87億元，同比增長50.2%。

瑞幸咖啡之所以紅火，在於其靈活的營運策略，例如口味多元、可客制化，其招牌「生椰拿鐵」也被許多咖啡館引用，表示風味頗受大眾喜愛。此外，大陸APP點餐已成趨勢，瑞幸會時常送點數、1到2折的折扣券，價格非常親民，在大陸門店多半是外帶店，上班族人手一杯，沒有壓力，也因此有網友形容為「咖啡界的手搖飲」。

瑞幸即將登台的消息，網路上紛陳兩極，有人認為，「瑞幸只是讓咖啡價格回歸普通飲料的屬性，沒什麼不好」，「超愛瑞幸，在大陸時每天喝，每天換口味」，「手機app下單，直接去拿多方便，還可以客制化，不滿意也能重做，服務超級好的，趕快多開幾家吧！」