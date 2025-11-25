聽新聞
肯德基×KITKAT奇巧可可流心三重奏蛋撻開賣！達美樂三本柱狂歡盒登場
迎接聖誕節，達美樂推出期間限定「三本柱」，包括有「頂鮭豪牛雙饗披薩」、「相思抹茶火山披薩」與「起司火山口拼盤」同步登場，達美樂並打造「一擲 High 狂歡盒」，除能夠一次擁有三款新品，外盒還能化身趣味骰子，增加聚餐歡樂感。「肯德基」則攜手知名巧克力KITKAT推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，帶來香濃的幸福甜感。
達美樂此次推出的「頂鮭豪牛雙饗披薩」，鋪滿炙烤頂級鮭魚肚與炭燒牛肉，能夠擁有海陸雙重享受，外帶半價優惠459元。火山系列新品「相思抹茶火山披薩」，在披薩上點綴著綿密紅豆以及麻糬，搭配濃郁甘醇的抹茶火山，帶來甜蜜滋味，外帶優惠半價399元。至於「起司火山口拼盤」以香濃的起司火山口為核心，搭配香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球與蝴蝶酥等人氣副食，可以單吃亦可搭配起司火山品嚐，優惠價499元。
達美樂還推出期間限定的「一擲 High 狂歡盒」，一次裝下三款期間限定的披薩、副食與大罐可樂，外盒還結合互動遊戲，可變身成兩顆骰子，可以透過骰子指定玩家與互動內容，包括真心話大冒險、流行歌曲跳舞等不同任務，增添派對樂趣，每套1,399元。
曾在香港引起討論熱潮的「奇巧可可流心三重奏蛋撻」正式登台！「肯德基」今年冬天攜手知名巧克力KITKAT共同推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，將經典蛋撻結合KITKAT的威化巧克力，外層吃得到蛋撻酥皮與KITKAT可可脆片，內餡則是濃郁的可可慕斯與暖熱滑順的可可流心，帶來三重層次口感與豐富滋味。
「奇巧可可流心三重奏蛋撻」自12月2日至3月2日期間限時販售，單顆售價55元，6入禮盒售價295元，另外還有雙色蛋撻禮盒、奇巧好時光、奇巧pk餐等不同方案。開賣首周於肯德基內用，即可限量加贈KITKAT巧克力，讓幸福感直接加倍。
