快訊

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

聽新聞
0:00 / 0:00

肯德基×KITKAT奇巧可可流心三重奏蛋撻開賣！達美樂三本柱狂歡盒登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基攜手知名巧克力「KITKAT」共同推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」。圖／肯德基提供
肯德基攜手知名巧克力「KITKAT」共同推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」。圖／肯德基提供

迎接聖誕節，達美樂推出期間限定「三本柱」，包括有「頂鮭豪牛雙饗披薩」、「相思抹茶火山披薩」與「起司火山口拼盤」同步登場，達美樂並打造「一擲 High 狂歡盒」，除能夠一次擁有三款新品，外盒還能化身趣味骰子，增加聚餐歡樂感。「肯德基」則攜手知名巧克力KITKAT推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，帶來香濃的幸福甜感。

達美樂此次推出的「頂鮭豪牛雙饗披薩」，鋪滿炙烤頂級鮭魚肚與炭燒牛肉，能夠擁有海陸雙重享受，外帶半價優惠459元。火山系列新品「相思抹茶火山披薩」，在披薩上點綴著綿密紅豆以及麻糬，搭配濃郁甘醇的抹茶火山，帶來甜蜜滋味，外帶優惠半價399元。至於「起司火山口拼盤」以香濃的起司火山口為核心，搭配香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球與蝴蝶酥等人氣副食，可以單吃亦可搭配起司火山品嚐，優惠價499元。

達美樂還推出期間限定的「一擲 High 狂歡盒」，一次裝下三款期間限定的披薩、副食與大罐可樂，外盒還結合互動遊戲，可變身成兩顆骰子，可以透過骰子指定玩家與互動內容，包括真心話大冒險、流行歌曲跳舞等不同任務，增添派對樂趣，每套1,399元。

曾在香港引起討論熱潮的「奇巧可可流心三重奏蛋撻」正式登台！「肯德基」今年冬天攜手知名巧克力KITKAT共同推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，將經典蛋撻結合KITKAT的威化巧克力，外層吃得到蛋撻酥皮與KITKAT可可脆片，內餡則是濃郁的可可慕斯與暖熱滑順的可可流心，帶來三重層次口感與豐富滋味。

「奇巧可可流心三重奏蛋撻」自12月2日至3月2日期間限時販售，單顆售價55元，6入禮盒售價295元，另外還有雙色蛋撻禮盒、奇巧好時光、奇巧pk餐等不同方案。開賣首周於肯德基內用，即可限量加贈KITKAT巧克力，讓幸福感直接加倍。

「起司火山口拼盤」以香濃的起司火山口為核心，搭配香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球與蝴蝶酥等人氣副食，優惠價499元。記者陳睿中／攝影
「起司火山口拼盤」以香濃的起司火山口為核心，搭配香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球與蝴蝶酥等人氣副食，優惠價499元。記者陳睿中／攝影
火山系列新品「相思抹茶火山披薩」，將抹茶火山搭配紅豆以及麻糬，外帶優惠半價399元。記者陳睿中／攝影
火山系列新品「相思抹茶火山披薩」，將抹茶火山搭配紅豆以及麻糬，外帶優惠半價399元。記者陳睿中／攝影
「一擲 High 狂歡盒」外盒可變身成兩顆骰子，增加派對趣味性。記者陳睿中／攝影
「一擲 High 狂歡盒」外盒可變身成兩顆骰子，增加派對趣味性。記者陳睿中／攝影
「奇巧可可流心三重奏蛋撻」結合肯德基蛋撻及KITKAT元素，呈現香甜滋味。圖／肯德基提供
「奇巧可可流心三重奏蛋撻」結合肯德基蛋撻及KITKAT元素，呈現香甜滋味。圖／肯德基提供
「頂鮭豪牛雙饗披薩」鋪滿炙烤頂級鮭魚肚與炭燒牛肉，能夠擁有海陸雙重享受，外帶半價優惠459元。記者陳睿中／攝影
「頂鮭豪牛雙饗披薩」鋪滿炙烤頂級鮭魚肚與炭燒牛肉，能夠擁有海陸雙重享受，外帶半價優惠459元。記者陳睿中／攝影
達美樂推出聖誕派對三本柱「頂鮭豪牛雙饗披薩」、「相思抹茶火山披薩」與「起司火山口組合」。圖／達美樂提供
達美樂推出聖誕派對三本柱「頂鮭豪牛雙饗披薩」、「相思抹茶火山披薩」與「起司火山口組合」。圖／達美樂提供

可可 披薩 三重
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

衣索比亞火山沉寂1.2萬年後噴發 煙柱高達14公里

MLB／道奇日本三本柱是否打經典賽？ 羅伯茲：他們自己決定

經典賽／雖說了「決定權在選手」 道奇教頭：希望日籍三本柱不要打

未來不再續留台灣？樂天三本柱未來動向曝光了

相關新聞

台灣2咖啡商遭控產品詐騙 歐客佬、黑金咖啡聲明「行政作業疏忽」

荷蘭裔知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣「歐客佬精品咖啡」，從來沒買過他名下的「Fin...

連兩日「星巴克買一送一」！感恩節最推這一杯 星粉勿錯過

星巴克買一送一再度報到，11/27（四）至11/28（五）連兩日優惠，因應感恩節，最推「黑櫻桃風味瑪奇朵」，風味細膩酸甜...

肯德基×KITKAT奇巧可可流心三重奏蛋撻開賣！達美樂三本柱狂歡盒登場

迎接聖誕節，達美樂推出期間限定「三本柱」，包括有「頂鮭豪牛雙饗披薩」、「相思抹茶火山披薩」與「起司火山口拼盤」同步登場，...

能演奏出旋律的表！寶珀史上最複雜 大雙自鳴腕表 八年打造13專利

「聆聽自鳴表就像品嚐頂級葡萄酒。這不僅僅是一個音量的問題，而是關乎清晰度、共鳴、持久性、豐富度。品味一款頂級自鳴表的鳴響...

CoCo×大耳狗喜拿 可愛週邊帶回家！ 發發×大甲鎮瀾宮 9款新品登場

「CoCo都可」本季聯手「大耳狗喜拿」推出聯名限定活動，自12月1日起，將有「大耳狗喜拿聯名紙杯」隨飲品出杯，共有兩款不...

萬元價位入手質感好包 Gianni Chiarini柔霧麂皮、Cafuné假期系列

一年即將到尾聲，想要送給自己或好友一份禮物，萬元左右、有質感的輕奢包款，是可以讓人愉快又沒負擔的好選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。