連兩日「星巴克買一送一」！感恩節最推這一杯 星粉勿錯過
星巴克買一送一再度報到，11/27（四）至11/28（五）連兩日優惠，因應感恩節，最推「黑櫻桃風味瑪奇朵」，風味細膩酸甜、滑順與濃郁的完美平衡，是節慶最美好的體驗。
11/27、11/28的11:00至20:00，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
此外，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
活動詳情依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/R91nRz。
