台灣2咖啡商遭控產品詐騙 歐客佬、黑金咖啡聲明「行政作業疏忽」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「歐客佬精品咖啡」的旗艦門市位在台中市太原路與崇德路口，是台中市的知名咖啡店。記者黃寅／攝影
「歐客佬精品咖啡」的旗艦門市位在台中市太原路與崇德路口，是台中市的知名咖啡店。記者黃寅／攝影

荷蘭裔知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣「歐客佬精品咖啡」，從來沒買過他名下的「Finca Sophia 索妃亞莊園」藝伎咖啡豆，卻假冒該莊園名義販賣產品，讓他感到痛心和憤怒，指歐客佬詐騙消費者。歐客佬在臉書聲明「內部行政作業疏忽」，許多消費者留言批評。

據了解，布特是指控歐客佬以「Finca La Cabra 」標示為「Finca Sophia 」銷售。據歐客佬聲明，因「誤植」而造成錯誤，且未能在製作前即時發現，最終流入市面。

不過，布特在臉書指出「BLACK GOLD 和 OKLAO COFFEE ROASTERS（兩者都來自台灣）詐欺性地販售，他們從未向我們購買、卻冠以Finca Sophia名稱的咖啡產品，如此令人心碎和憤怒。他們的行為並非單一事件，儘管多次警告，詐欺性的商業行為似乎已根深蒂固在他們的商業模式中。

布特並在文中說，請將這篇貼文分享給全球咖啡社群，讓大家知道有關BLACK GOLD和OKLAO ROASTERS販售偽造產品的真相。他還附上了兩家公司產品的照片，認為證據確鑿。並說，正直而非剝削應該是指引咖啡產業的未來。

除了歐客佬，同樣被指控的Black Gold精品咖啡聲明是「內部行政流程的疏失」，當時因供應端資訊顯示La Cabra與Finca Sophia為同一莊園主，在尚未確認最終莊園來源前，提前製作與貼了錯誤標籤，導致部分產品標示不符。

許多人在臉書留言「Finca sophia多有名啊。這等於把Toyota標成Lexus賣耶」、「把莊園主人跟台灣消費者當白痴」、「誰會相信只是『行政作業疏忽』呢？如果根本沒有進豆，怎麼可能會標記錯誤？」、「只會剛好標貴，都不會標便宜欸」。

荷蘭裔知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣「歐客佬精品咖啡」欺騙消費者，還附上產品照。圖／截取自Willem J. Boot臉書
荷蘭裔知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣「歐客佬精品咖啡」欺騙消費者，還附上產品照。圖／截取自Willem J. Boot臉書
荷蘭裔知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣「歐客佬精品咖啡」和Black Gold 精品咖啡欺騙消費者。圖／截取自Willem J. Boot臉書
荷蘭裔知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣「歐客佬精品咖啡」和Black Gold 精品咖啡欺騙消費者。圖／截取自Willem J. Boot臉書
荷蘭裔知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣Black Gold 精品咖啡欺騙消費者，還附上產品照。圖／截取自Willem J. Boot臉書
荷蘭裔知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣Black Gold 精品咖啡欺騙消費者，還附上產品照。圖／截取自Willem J. Boot臉書
「歐客佬精品咖啡」的旗艦門市位在台中市太原路與崇德路口，標榜「咖啡的世界之最盡在歐客佬」。記者黃寅／攝影
「歐客佬精品咖啡」的旗艦門市位在台中市太原路與崇德路口，標榜「咖啡的世界之最盡在歐客佬」。記者黃寅／攝影

咖啡豆 消費者
