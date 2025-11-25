台灣2咖啡商遭控產品詐騙 歐客佬、黑金咖啡聲明「行政作業疏忽」

荷蘭裔知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣「歐客佬精品咖啡」，從來沒買過他名下的「Finca Sophia 索妃亞莊園」藝伎咖啡豆，卻假冒該莊園名義販賣產品，讓他感到痛心和憤怒，指歐客佬詐騙消費者。歐客佬在臉書聲明「內部行政作業疏忽」，許多消費者留言批評。

據了解，布特是指控歐客佬以「Finca La Cabra 」標示為「Finca Sophia 」銷售。據歐客佬聲明，因「誤植」而造成錯誤，且未能在製作前即時發現，最終流入市面。

不過，布特在臉書指出「BLACK GOLD 和 OKLAO COFFEE ROASTERS（兩者都來自台灣）詐欺性地販售，他們從未向我們購買、卻冠以Finca Sophia名稱的咖啡產品，如此令人心碎和憤怒。他們的行為並非單一事件，儘管多次警告，詐欺性的商業行為似乎已根深蒂固在他們的商業模式中。

布特並在文中說，請將這篇貼文分享給全球咖啡社群，讓大家知道有關BLACK GOLD和OKLAO ROASTERS販售偽造產品的真相。他還附上了兩家公司產品的照片，認為證據確鑿。並說，正直而非剝削應該是指引咖啡產業的未來。

除了歐客佬，同樣被指控的Black Gold精品咖啡聲明是「內部行政流程的疏失」，當時因供應端資訊顯示La Cabra與Finca Sophia為同一莊園主，在尚未確認最終莊園來源前，提前製作與貼了錯誤標籤，導致部分產品標示不符。