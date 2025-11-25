能演奏出旋律的表！寶珀史上最複雜 大雙自鳴腕表 八年打造13專利

「聆聽自鳴表就像品嚐頂級葡萄酒。這不僅僅是一個音量的問題，而是關乎清晰度、共鳴、持久性、豐富度。品味一款頂級自鳴表的鳴響是一種情感體驗。」對寶珀（Blancpain）總裁暨執行長Marc A. Hayek而言，自鳴表的樂音之美猶如佳釀，是感官的極致享受，這也是促成他開發全新Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表的動力之一。

這枚大雙自鳴腕表獨特之處在於配備四個音調，並能以之演奏兩種不同的旋律來報時；可以表殼上的按鈕切換西敏寺鐘聲和搖滾巨星KISS樂隊的Eric Singer所創作的原創樂曲。除此之外，在結合雙旋律大自鳴、小自鳴和三問功能之外，還具備飛行陀飛輪和逆跳萬年曆功能，共運用1,116個零件、具13項專利，是品牌歷時八年開發出來，寶珀史上最複雜腕表。

傳承與創新

位在汝拉山谷的寶珀工作坊，以匯聚多項的頂級複雜功能聞名。對Marc A. Hayek而言，大自鳴表是其中最難創造的：「它是製表複雜功能中的女王！」

在會發出聲響報時的鳴表中，最常見的三問，能透過啟動裝置報出時、刻、分。小自鳴有兩種：一種在整點報時，但不報刻；另一種在整點報時，但報刻時不報時。大自鳴則是每逢整點報時，並且每刻鐘同時報時和刻，因此聲響更豐富，在提供足夠動力和發出聲音的機制上也無疑更加複雜。

大部分的鳴表採用低音和高音組成的雙音公式來報時：低音報小時，高音報分鐘，兩種音調的組合報刻鐘。Grande Double Sonnerie難在需要組成「旋律」，因此需有Mi、Sol、Fa、Si四個音調 -- 每個音調設置四個不同的音錘，複雜性增加了一倍。為達到精緻的聲學效果，品牌選定黃金打造音環。音調的增加代表音準必須更為縝密精準、節奏更加穩定，也促使Blancpain為自鳴裝置開發專利的磁力調速器，並創造安裝在表圈內的專利金質聲學膜，以增強音量。

專業的體現

為了實現以優美旋律報時的大膽想像，Marc A. Hayek找來好友、知名藏家Eric Singer為此鳴表創作「Blancpain」這段旋律：「真正的挑戰是，我意識到只有四個音符可以使用。對於一隻表來說，這聽起來可能很多，但對音樂家而言，這是極大的限制。」切換機制更精心配備導柱輪，確保選曲時亦有流暢手感。

除此之外，腕表的各項複雜功能也在細節上有所提升。飛行陀飛輪採用抗磁的矽游絲，頻率從3更新為4赫茲；逆跳萬年曆採用全新結構完全整合到機芯中，以免日曆板影響視覺效果，並配有專利的表耳下調校器，無需工具即可輕鬆用指尖調校。18K金材質主機板和夾板與零件構築出精美的視覺效果，均以傳統手工精心裝飾。