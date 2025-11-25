快訊

去年薪資中位數出爐！增幅12年來最高 但68%低於平均

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

好市多「黑色購物週」Day 3優惠！鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包別錯過

能演奏出旋律的表！寶珀史上最複雜 大雙自鳴腕表 八年打造13專利

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表，年產量以2枚為限。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表，年產量以2枚為限。圖／寶珀提供

「聆聽自鳴表就像品嚐頂級葡萄酒。這不僅僅是一個音量的問題，而是關乎清晰度、共鳴、持久性、豐富度。品味一款頂級自鳴表的鳴響是一種情感體驗。」對寶珀（Blancpain）總裁暨執行長Marc A. Hayek而言，自鳴表的樂音之美猶如佳釀，是感官的極致享受，這也是促成他開發全新Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表的動力之一。

這枚大雙自鳴腕表獨特之處在於配備四個音調，並能以之演奏兩種不同的旋律來報時；可以表殼上的按鈕切換西敏寺鐘聲和搖滾巨星KISS樂隊的Eric Singer所創作的原創樂曲。除此之外，在結合雙旋律大自鳴、小自鳴和三問功能之外，還具備飛行陀飛輪和逆跳萬年曆功能，共運用1,116個零件、具13項專利，是品牌歷時八年開發出來，寶珀史上最複雜腕表。

傳承與創新

位在汝拉山谷的寶珀工作坊，以匯聚多項的頂級複雜功能聞名。對Marc A. Hayek而言，大自鳴表是其中最難創造的：「它是製表複雜功能中的女王！」

在會發出聲響報時的鳴表中，最常見的三問，能透過啟動裝置報出時、刻、分。小自鳴有兩種：一種在整點報時，但不報刻；另一種在整點報時，但報刻時不報時。大自鳴則是每逢整點報時，並且每刻鐘同時報時和刻，因此聲響更豐富，在提供足夠動力和發出聲音的機制上也無疑更加複雜。

大部分的鳴表採用低音和高音組成的雙音公式來報時：低音報小時，高音報分鐘，兩種音調的組合報刻鐘。Grande Double Sonnerie難在需要組成「旋律」，因此需有Mi、Sol、Fa、Si四個音調 -- 每個音調設置四個不同的音錘，複雜性增加了一倍。為達到精緻的聲學效果，品牌選定黃金打造音環。音調的增加代表音準必須更為縝密精準、節奏更加穩定，也促使Blancpain為自鳴裝置開發專利的磁力調速器，並創造安裝在表圈內的專利金質聲學膜，以增強音量。

專業的體現

為了實現以優美旋律報時的大膽想像，Marc A. Hayek找來好友、知名藏家Eric Singer為此鳴表創作「Blancpain」這段旋律：「真正的挑戰是，我意識到只有四個音符可以使用。對於一隻表來說，這聽起來可能很多，但對音樂家而言，這是極大的限制。」切換機制更精心配備導柱輪，確保選曲時亦有流暢手感。

除此之外，腕表的各項複雜功能也在細節上有所提升。飛行陀飛輪採用抗磁的矽游絲，頻率從3更新為4赫茲；逆跳萬年曆採用全新結構完全整合到機芯中，以免日曆板影響視覺效果，並配有專利的表耳下調校器，無需工具即可輕鬆用指尖調校。18K金材質主機板和夾板與零件構築出精美的視覺效果，均以傳統手工精心裝飾。

Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表年產量以2枚為限。上千枚零件的組裝有賴品牌兩位資深製表師從頭到尾單獨組裝，每一枚腕表幾乎都需要整整12個月的工作時間。

寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表製作過程。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表製作過程。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表表盤層次。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表表盤層次。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表隨附專屬特製展示盒，由源自汝拉山谷傳奇Risoud森林的木材製成。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表隨附專屬特製展示盒，由源自汝拉山谷傳奇Risoud森林的木材製成。圖／寶珀提供
賦予Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表生命的製表師Romain和Yoann。圖／寶珀提供
賦予Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表生命的製表師Romain和Yoann。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表背面。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表背面。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表側面細節。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表側面細節。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表，年產量以2枚為限。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表，年產量以2枚為限。圖／寶珀提供
15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表於共鳴箱上。圖／寶珀提供
15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表於共鳴箱上。圖／寶珀提供
15GSQ共運用上千枚零件。圖／寶珀提供
15GSQ共運用上千枚零件。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表於Le Brassus的裝飾工坊手工完成。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表於Le Brassus的裝飾工坊手工完成。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表，為品牌史上最複雜腕表。圖／寶珀提供
寶珀15GSQ Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表，為品牌史上最複雜腕表。圖／寶珀提供
（由左至右）Blancpain總裁暨執行長Marc A. Hayek與知名樂團鼓手Eric Singer。圖／Blancpain提供
（由左至右）Blancpain總裁暨執行長Marc A. Hayek與知名樂團鼓手Eric Singer。圖／Blancpain提供

腕表 專利 品牌
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

北市國攜手吳珮菁、謝從馨 雙女神擊出鼓藝風暴

研究：愛好音樂可降低失智症風險

有一種橘叫OMEGA！第四代Planet Ocean腕表 20周年紀念全新亮相

蕭邦致敬日本傳統工藝 L.U.C Full Strike水晶三問薈萃絕美武士道金雕

相關新聞

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包老饕別錯過

好市多年度盛事「黑色購物週」第3天優惠搶先公開！今年優惠品項數量創新高，買氣也比前幾年更熱絡，今早賣場還出現了昨天沒有提...

能演奏出旋律的表！寶珀史上最複雜 大雙自鳴腕表 八年打造13專利

「聆聽自鳴表就像品嚐頂級葡萄酒。這不僅僅是一個音量的問題，而是關乎清晰度、共鳴、持久性、豐富度。品味一款頂級自鳴表的鳴響...

CoCo×大耳狗喜拿 可愛週邊帶回家！ 發發×大甲鎮瀾宮 9款新品登場

「CoCo都可」本季聯手「大耳狗喜拿」推出聯名限定活動，自12月1日起，將有「大耳狗喜拿聯名紙杯」隨飲品出杯，共有兩款不...

萬元價位入手質感好包 Gianni Chiarini柔霧麂皮、Cafuné假期系列

一年即將到尾聲，想要送給自己或好友一份禮物，萬元左右、有質感的輕奢包款，是可以讓人愉快又沒負擔的好選擇。

星級DNA注入！麥卡倫攜手葉怡蘭推出新餐酒時代 打造限定聯名菜單

歲末正是歡聚的時節，全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫延續「為時代．創新味」精神，緊扣以「共享」為核心的「餐酒館場景」，在...

好市多「黑色購物週」女孩們別錯過的隱藏版優惠大公開！PDRN保養品、褲型衛生棉囤貨趁現在

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今年買氣熱烈，優惠品項也比往年多更多，除了官方社群、官網前一天預告的主打商品，每天賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。